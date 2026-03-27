Design elegante, tecnologia all’avanguardia e styling professionale: il Dyson Supersonic è l’asciugacapelli professionale che puoi avere a un prezzo incredibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

123rf Il Dyson Supersonic ottimizza lo styling e si prende cura dei capelli

È l’oggetto del desiderio di chi fa dello styling una questione seria. Non stiamo parlando si un semplice asciugacapelli ma di Dyson Supersonic che nel campo dei device per realizzare la piega può essere considerato a pieno titolo il top di gamma. A confermarcelo sono i professionisti più famosi che lo usano nei loro saloni e che non lo abbandonano mai, neanche quando devono realizzare acconciature da passerella.

Finalmente anche tu puoi entrare in possesso del tuo asciugacapelli del cuore perché su Amazon, Dyson Supersonic è in offerta con uno sconto visto poche volte sull’e-commerce. Il device ha un prezzo tagliato del 30% che nella pratica vuol dire che puoi averlo a meno di 300 euro. Un risparmio di oltre 100 euro niente male per un device che è il non plus ultra degli asciugacapelli.

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Perché il Supersonic di Dyson può essere definito uno dei migliori asciugacapelli?

Che si tratti di aspirapolvere, ventilatori, purificatori fino ad arrivare agli asciugacapelli c’è un principio che da sempre guida Dyson ed è quello di realizzare prodotti all’avanguardia e tech. Il brand britannico è alla costante ricerca di soluzioni efficaci e allo stesso tempo pratiche per rendere l’esperienza dello styling piacevole anche per chi è meno esperto. Ed ecco qui che Supersonic ha conquistato il gradino più alto del podio.

Amazon

Poi se volgiamo andare nello specifico il phon nonostante abbia una forma compatta e leggera nasconde una potenza incredibile. Il motore digitale raggiunge 1600 Watt con centodiecimila giri al minuto che nella pratica si traduce in un’asciugatura molto più veloce e uniforme merito della speciale tecnologia Air Multiplier.

Il sogno di chi ha poco tempo, una capigliatura folta, ma teme di avere i capelli rovinati dalle alte temperature. Dyson Supersonic stupisce anche da questo punto di vista perché è dotato del controllo intelligente della temperatura che verifica il flusso più di 40 volte al secondo e regolandola in base alle esigenze.

Dietro a un design elegante si nasconde un device pratico

Ormai gli asciugacapelli non devono essere solo pratici, ma anche belli e il Dyson Supersonic, ora in offerta con uno sconto del 30%, riesce a unire entrambe le caratteristiche. Come anticipato il phon compatto si accompagna a linee avvolgenti messe in risalto dalla colorazione blu notte con dettagli bronzo. A renderlo un must have ci ha pensato una scelta stilistica che dialoga con la necessità di essere versatile.

Se sei alla ricerca di un prodotto efficiente i suoi beccucci – facili da mettere e togliere perché hanno l’attacco a calamita – ti permetteranno di soddisfare ogni esigenza dei tuoi capelli. Tra i più apprezzati c’è quello pensato per eliminare i baby hair. Il design curvo contrasta l’elettricità appiattendo gli antiestetici ciuffetti. Per un un effetto definito, invece il beccuccio concertatore dirige il getto d’aria dove serve senza coinvolgere il resto dei capelli.

Pensato per ogni tipo di capelli, Dyson Supersonic si prende cura anche di quelli fini restituendo una piega senza nodi, merito del beccuccio Gente Air che assicura una piega veloce, ma appunto gentile.