Perfetto per le pulizie quotidiane e per rimuovere sporco e allergeni, l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-Pert 6.60 Allergy la paghi davvero pochissimo

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon L'aspirapolvere senza fili rimuove efficacemente sporco e polvere

Con l’arrivo della primavera la natura si risveglia, i fiori sbocciano e tutto si riempie di colori, un periodo amato da molti, un pò meno da chi soffre di allergie. Con le finestre che tornano ad aprirsi, polline e polvere entrano in casa e quello che dovrebbe essere il luogo in cui possiamo stare al “sicuro” diventa un concentrato di agenti allergici. L’uso quotidiano dell’aspirapolvere è uno dei metodi più efficaci per ridurre la presenza di allergeni in casa e avere un ambiente pulito in poco tempo.

Il mercato offre diversi modelli tutti efficienti, ma per avere una casa senza il minimo granello di polvere Rowenta X-Pert 6.60 Allergy è l’aspirapolvere che tutte le persone allergiche e non solo ameranno fin dal primo utilizzo. Perché? Perché oltre a essere pratico e facile da utilizzare, è in offerta a un prezzo incredibile solo per poche ore. Praticamente l’affare su cui investire senza pentirtene. Con poco più di 100 euro ti porterai a casa, anzi arriverà direttamente a casa tua, la scopa scontata del 31%.

Offerta Rowenta X-Pert 6.60 Allergy L’aspirapolvere senza fili che rimuove lo sporco in profondità. Prezzo: 109,99€

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Pulizia profonda e senza sforzo

Sotto i mobili, i letti o negli angoli irraggiungibili: la polvere si annida praticamente ovunque e rimuoverla senza lasciarne traccia è la missione di Rowenta X-Pert 6.60 Allergy. Il brand ha progettato l’apparecchio per adattarsi a ogni angolo, grazie al design sottile e leggero tanto che si trasforma in un pratico aspirabriciole. Proprio questo è uno dei suoi punti di forza dell’aspirapolvere perché consente di pulire senza sforzo mensole, soffitti, tende con il massimo del confort e della maneggevolezza perché pesa solo 1,4 kg.

Una struttura leggera che si combina con un motore potente che arriva fino a 100 Watt e che assicura una forza di aspirazione costante, ideale per rimuovere polline e polvere su qualsiasi tipologia di pavimenti perfino i tappeti.

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La spazzola principale, oltre a essere ampia e a rendere le pulizie più veloci, è dotata di una luce a Led integrata progettata per individuare lo sporco nascosto sotto i mobili senza lasciare indietro polvere o peli di animali.

Per le zone più difficili da raggiungere poi, basta sostituire la spazzola con la bocchetta a lancia piatta efficace in ogni fessura. La spazzola con setole, invece rimuove allergeni e acari da divani, letti o tappeti. Ti basta premere il pulsante Boost e la sua potenza extra rimuoverà anche lo sporco più ostinato.

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Ampia autonomia e manutenzione semplice

L’aspirapolvere Rowenta X-Pert 6.60 Allergy proprio perché è il modello realizzato per chi è allergico e ha bisogno di vivere in un ambiente sano, deve essere pronta all’uso in ogni momento. A garantirlo è l’ampia autonomia della batteria che in modalità Eco arriva fino a 45 minuti, perfetta per coprire tutta casa.

Anche la manutenzione è semplice e pensata per essere quanto più igienica possibile: il contenitore per la raccolta della polvere da 0,55 L si svuota premendo un semplice pulsante, mentre il filtro può essere rimosso e lavato a mano per avere prestazioni al top in ogni periodo dell’anno.