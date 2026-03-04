L’aspirapolvere senza fili che pulisce pavimenti e tappezzeria, e che cattura tutti i peli dei nostri animali

I peli di animali e lo sporco più resistente saranno un lontano ricordo con l’aspirapolvere senza fili Bissel che pulisce efficacemente e garantisce un ambiente più sano

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Pubblicato:

iStock
L'aspirapolvere rimuove in pochi minuti peli di animali e sporco ostinato

“Pulito sì, fatica no” era il jingle di un vecchio spot che è rimasto indelebile nella nostra mente – o almeno di chi ha già qualche annetto – che è un pò la parola d’ordine degli aspirapolvere di oggi. Spesso vorremmo mettere le faccende di casa all’ultimo posto della lista delle cosa da fare, ma la presenza in casa di bambini e in particolare di animali non ci permette di sottrarci dal pulire l’appartamento quotidianamente.

Se a questo aggiungiamo che il più delle volte non abbiamo spazio a sufficienza dove conservare gli elettrodomestici, trovare  l’aspirapolvere che rispecchi tutte le nostre necessità e a un prezzo conveniente sembra quasi un’impresa ardua, ma non impossibile.

La scopa elettrica, infatti è uno degli apparecchi più venduti online e se siete alla ricerca di un modello leggero, che occupi poco spazio e che elimini i peli di cani e gatti in poco tempo, l’aspirapolvere senza fili della Bissell è da tenere d’occhio.

Il modello PowerClean FurFinder efficace anche su tappeti e divani ha un vantaggio ulteriore: è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%. Un’occasione da non farsi sfuggire perché con poco più di 150 euro potrete avere un apparecchio che passa  rapidamente dalla modalità standard a quella portatile.

I peli di animali non saranno più un problema

Condividere la casa con animali domestici ci regala emozioni e rende la vita molto più allegra, a volte però i peli di cani e gatti invadono l’appartamento compresi divani e letti. A eliminarli definitivamente e a regalarvi una casa in ordine ci pensa l’aspirapolvere Bissel in offerta. Dotato di un motore da 200 Watt rimuove fono al 95% dei peli di animali non solo sulle superfici dure, ma anche sui tappeti e sui divani.

L’aspirapolvere è stato progettato e sottoposto a test scientifici Pet Proven per valutare la sua efficacia contro i peli di animali e le impronte di fango. Questa tecnologia, si combina con la presenza del filtro HEPA che cattura e trattine fino al 99,97% degli allergeni presenti nella polvere e nei residui organici. In questo modo l’ambiente sarà molto più sicuro in particolare se ci sono bambini.

Per una pulizia approfondita, uno degli accessori must è la spazzola con faretti sia abbaglianti che anabbaglianti che vanno a scovare i peli più invisibili di cani e gatti, oltre al classico sporco e polvere. La spazzola, poi grazie alla funziona anti-groviglio a sgancio rapido, riduce la presenza e l’avvolgimento di peli e capelli, così da rendere la sua pulizia molto più veloce.

Spazzola con faretti
Amazon
La spazzola con faretti a Led individua efficacemente lo sporco

L’aspirapolvere versatile dall’ampia autonomia

Come abbiamo detto le case d’oggi sono sempre più piccole, quindi c’è poco spazio per gli elettrodomestici e l’aspirapolvere Bissel PowerClean FurFinder risolve questo problema. L’apparecchio in offerta ha una struttura 3 in 1 che le permette di passare facilmente dalla pulizia dei pavimenti a quella dei soffitti (grazie alla modalità estendibile), fino a quella dell’auto o delle superfici difficili da raggiungere perché si trasforma in un comodo aspirapolvere portatile.

Perfetta da conservare ovunque, la struttura autoportante le permette di stare in piedi senza il rischio di cadute e danni. A questo bisogna aggiungere un’ampia autonomia, perché la batteria garantisce fino a 40 minuti di funzionamento. Perfetta per muovervi liberamente in casa, ma anche fuori.

