Chioma perfetta come uscite da un salone? Il Dyson Supersonic è adesso in super sconto e vale la pena approfittarne adesso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Ultra performante e super scontato, il Dyson Supersonic è in offerta adesso

Con l’arrivo del Natale arriva anche il tempo di fare i regali, o di farsene uno bellissimo anticipatamente approfittando della settimana del Black Friday di Amazon, che fino al 1° dicembre vi dona la possibilità di avere il meglio a prezzi scontatissimi, come l’amatissimo Dyson Supersonic, l’asciugacapelli professionale che dona alla chioma la massima protezione durante l’asciugatura e una piega impeccabile con il minino sforzo possibile.

Scopri tutte le offerte in corso per il Black Friday di Amazon

Un tool da avere e per cui vale la pena approfittare adesso dell’offerta in corso, perché a un prezzo così non lo troverete mai più. Un dispositivo per chi desidera prendersi cura dei propri capelli con tutte le attenzioni necessarie per mantenerla sana anche durante la fase di asciugatura, un cui spesso la chioma è soggetta a stress a causa del calore. Ma che con il Dyson Supersonic godrà di tutti i benefici garantiti da Dyson e da questo tool professionale, ma direttamente a casa vostra.

Scopri il servizio Prime per vantaggi su spedizioni veloci e gratuite

Offerta Dyson L’asciugacapelli professionale da avere a casa vostra

Come funziona il Dyson Supersonic

Un dispositivo Dyson che vi garantisce un’asciugatura rapida, senza l’utilizzo di un calore estremo ma con un controllo intelligente dello stesso, che vi aiuta a proteggere la naturale lucentezza dei capelli e la salute generale della chioma. Un asciugacapelli piccolo ma di grandissima efficienza e potenza, integrato da un motore digitale Dyson V9 che raggiunge i 110.000 giri al minuto e che, insieme alla tecnologia Air Multiplier™, è in grado di produrre un flusso d’aria ad alta pressione e ad alta velocità, permettendo di ottenere un’asciugatura rapida e uno styling preciso con il minimo sforzo e in un tempo ridottissimo.

Ispirandosi ai tool professionali, poi, l’accessorio per il finish del Dyson Supersonic sfrutta l’effetto Coanda, che permette di sollevare i capelli più lunghi e di nascondere allo stesso tempo i baby hair, garantendo un finish liscio impeccabile, come foste appena uscite da un salone.

In più, grazie a una rete di sensori Nural™, il Dyson Supersonic adatta automaticamente durante l’uso la temperatura e il flusso d’aria sulla chioma, andando ad aumentare la naturale lucentezza dei capelli e svolgendo al tempo stesso una funzione protettiva per il cuoio capelluto, migliorandone l’idratazione generale.

Offerta Dyson L’asciugacapelli professionale da avere a casa vostra

Come usarlo nel modo corretto

Insomma, più benessere per la chioma e più salute per il cuoio capelluto, quindi, e tutto semplicemente usando questo asciugacapelli amatissimo e super scontato.

Per usarlo nel modo corretto e permettergli di fare il proprio lavoro nel modo giusto e con la massima efficienza, dovrete usare Dyson Supersonic sulla chioma bagnata, post detersione, andando ad asciugare in modo parziale le lunghezze e le radici dei capelli. Una volta fatto potete continuare con il diffusore, se volete uno styling mosso o riccio, o con il pettine districante per mettere ancora più in risalto la definizione della vostra chioma.

Per ottenere uno styling liscio, poi, vi basta personalizzare le impostazioni degli accessori, modificando calore e velocità del flusso d’aria durante e garantendovi lo styling desiderato come fosse fatto da un professionista, ma direttamente a casa vostra ogni volta che ne avrete voglia.

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!