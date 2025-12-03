Dyson Supersonic. L’asciugacapelli dei desideri ti costa la metà: è il regalo perfetto di Natale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Dyson Supersonic asciugacapelli in offerta su Amazon

L’asciugacapelli più desiderato di sempre ora costa quasi la metà. Stiamo parlando del Dyson Supersonic, un asciugacapelli che ha conquistato generazioni e che continua ad essere il più amato. Merito della sua capacità di regalare una piega perfetta, sia per i capelli lisci che per quelli mossi.

Leggero e potente, conta migliaia di recensioni positive e video entusiastici su Instagram e TikTok. Chi lo prova una volta, d’altronde, non torna più indietro! Su Amazon i clienti sono soddisfatti della qualità e della velocità nell’asciugatura dei capelli. Lo descrivono come un prodotto fantastico, eccellente, particolarmente ricco di accessori, ma soprattutto capace di realizzare una piega come dal parrucchiere. Apprezzano anche l’estetica, la funzionalità e la resistenza del prodotto che ha una innegabile qualità.

Quanto costa il Dyson Supersonic? Ora puoi averlo quasi alla metà del suo prezzo. Su Amazon infatti lo trovi a 249 euro con uno sconto del 42%.

Garantisce un’asciugatura rapida senza utilizzare il calore estremo. Tutto grazi ad un controllo intelligente del calore che consente di proteggere la lucentezza e la bellezza naturale dei capelli. Questo asciugacapelli è piccolo, ma potentissimo, grazie al motore digitale Dyson V9 che raggiunge i 110.000 giri al minuto.

Tramite la tecnologia Air Multiplier, produce un flusso d’aria ad alta pressione e alta velocità che permette un’asciugatura rapida dei capelli e uno styling preciso. Il controllo intelligente del calore inoltre misura la temperatura dell’aria più di 40 volte al secondo, regolando la temperatura.

Usarlo è facilissimo. Si inizia con i capelli bagnati, usando l’asciugacapelli per asciugare le radici parzialmente. In seguito si procede con lo styling, usando il diffusore oppure il pettine districante per definire i ricci e le onde naturali. Si possono inoltre personalizzare le impostazioni degli accessori, modificando calore e la velocità del flusso d’aria durante l’uso.

Asciugacapelli Dyson Supersonic scontato: i vantaggi e perché sceglierlo

Il Dyson Supersonic è diventato uno degli strumenti più amati per ottenere una piega professionale direttamente a casa, grazie alla sua capacità di asciugare rapidamente i capelli senza surriscaldarli, mantenendo la fibra morbida e luminosa. Per una piega impeccabile, il segreto è lavorare su capelli ben tamponati e suddivisi in sezioni, scegliendo il beccuccio più adatto al risultato desiderato.

Quello lisciante per un effetto setoso e disciplinato, quello volumizzante per dare sostegno alle radici oppure il diffusore per definire onde naturali e ricci. Uno dei principali vantaggi del Dyson Supersonic è il controllo intelligente del calore, che protegge il capello e riduce il rischio di secchezza e doppie punte, rendendolo ideale anche per chi ha capelli fini o danneggiati.

Il motore digitale ad alta velocità permette un’asciugatura fino a tre volte più rapida rispetto agli asciugacapelli tradizionali, mentre il design leggero e bilanciato rende la piega più semplice anche per chi non ha grande manualità. Inoltre, gli accessori magnetici consentono un cambio rapido durante la piega, permettendo di passare da un look liscio e lucido a onde morbide in pochi secondi.

