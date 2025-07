Dagli accessori per la cucina a quelli che ci possono aiutare in casa: tutto quello che possiamo comprare durante i quattro giorni di sconti

Rendere la vita più semplice, facilitare le cose che dobbiamo fare, rendere tutto più veloce sono alcuni degli obiettivi che cerchiamo di perseguire quando facciamo acquisti per la casa. E allora spazio a tutto ciò che rende la nostra esperienza domestica più smart: accessori per la cucina che ci permettono di prediporre piatti favolosi in maniera più celere, oppure elettrodomestici che ci aiutano a pulire facilmente e senza sforzo o, ancora, di rendere la permanenza in casa adatta alle nostre esigenze.

Ecco perché le quattro giornate 2025 di Prime Day di Amazon, sono il momento giusto per fare shopping mirato e per farlo a prezzi mai visti.

Le giornate, in cui ci saranno tante offerte speciali e per tutti i gusti, prendono il via dalla mezzanotte dell’8 luglio e durano fino alle 23.59 dell’11 luglio. E quindi è proprio adesso che si fanno gli affari più interessanti e furbi per tutto ciò che riguarda la nostra casa.

Ma per accedere bisogna essere iscritti a Prime

Dopo i primi trenta giorni gratis, si può proseguire pagando 4,99 al mese, oppure 49,90 euro se si sceglie la sottoscrizione annuale.

Fatto questo, poi, basta scoprire le tantissime offerte che sono a disposizione dei clienti Amazon durante le giornate dedicate al Prime Day 2025 e fare shopping mirato, acquistando qualcosa di utile, oppure per concedersi un regalo che abbiamo desiderato per tanto tempo.

Il suggerimento è di verificare che il prezzo sia effettivamente quello riportato cliccando il link del prodotto e andando nella pagina dedicata.

Colazione che passione, le offerte imbattibili del Prime Day 2025

Per chi ama prepararsi delle favolose colazioni a casa è bene sapere che ci sono tanti accessori che ci aiutano a rendere le nostre bevande sfiziose e gustose in pochi passaggi e proprio come se fossimo al bar. Quindi spazio a caffè che sembrano proprio quello che ci viene servito nei locali, oppure a schiume di latte che hanno la consistenza che abbiamo sempre sognato, o – ancora – a bevande calde che si preparano in maniera veloce e anche un pizzico alla moda. Tra i must have da acquistare con gli sconti del Prime Day 2025 c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ad esempio, possiamo fare i tanto amati caffè, che diventano ancora più facili da preparare con la macchina giusta, come la Philips 2200 series, che ci permette di servire un espresso proprio come lo sogniamo. Questo elettrodomestico è automatico, prepara due caffè proprio come li desideriamo, ha il montalatte, un display facile da compredere e lo spazio per i chicchi. Maggiori informazioni e il prezzo finale si possono conoscere cliccando il link.

Offerta Macchina per il caffè Di Philips, facile da usare e bella da vedere

E per cappuccini schiumosi e cremosi? La risposta arriva da Bialetti e dal suo Frother Elettrico, un montalatte con doppia frusta per montare e mescolare a caldo e con rivestimento antiaderente e facile da pulire. Scopri di più e conosci il prezzo d’acquisto finale cliccando il link.

Offerta Montalatte Bialetti Elettrico e pensato per gli amanti del cappuccino

Se, invece, il tè è la bevanda che preferiamo il bollitore super cool di Smeg è l’acquisto più furbo da fare: ha una capacità di 1,7 litri, è veloce e sicuro, ha il corpo in acciaio inox e la base antiscivolo. Se questo non bastasse, è bene sapere che è dotato di un filtro anticalcare, che si può rimuovere e pulire, l’acqua – infine – viene scaldata a una temperatura variabile e ha una funzione per tenerla a quella selezionata. Altri dettagli e il prezzo finale cliccando il link.

Bollitore Smeg Pratico, facile da pulire e perfetto per programmare la temperatura

Cucina: come preparare i piatti velocemente e senza sforzo

Anche chi ama cucinare sogna un aiutante che collabori alla preparazione dei piatti. Soprattutto se ci semplifica la vita e rende la cucina più smart. Quindi, l’acquisto intelligente da fare durante le giornate del Prime Day 2025, comprende tutti quegli elettrometrici che si trasformano in preziosi alleati. Come il mini-forno e friggitrice ad aria da 14 litri di Emphsism, che va a combinare i vantaggi di tutti e due i dispositivi. Quindi, grazie a questo elettrodomestico, possiamo cucinare piatti con un basso contenuto di grassi, cotture a griglia o a forno tradizionali. E può preparare più ricette contemporaneamente. Tutto quello che devi sapere (compreso il prezzo finale) al link.

Forno e friggitrice ad aria di Emphsism Capacità di 14 litri versatile e per piatti gustosi e leggeri

Midea, invece, propone una cuociriso multicooker con 11 programmi e con capacità 1,8 litri: non solo riso, però, perché consente di preparare anche verdure al vapore, carne, fagioli, yogurt e molto altro. Scopri ulteriori dettagli e il prezzo finale cliccando il link.

Midea Cuociriso Multicooker con 11 programmi, per riso ma non solo

E per chi non può assolutamente fare a meno della pizza ecco che Ariete mette in vendita un doppio forno che promette di prepararne due contemporaneamente e in soli 4 minuti. L’accessorio ideale per chi la ama in versione napoletana, gustosa e croccante, grazie alla cottura rapida. Ed è l’alleato anche per altre preparazioni come torte salate o per riscaldare. Altri dettagli e il costo del prodotto scontato li puoi conoscere cliccando il link.

Offerta Forno pizza Ariete Doppio per preparare due pizze contemporaneamente

Pulizia mai così facile: gli accessori in offerta da provare

Pulire la propria casa: croce e delizia. A tutti piace avere sempre l’abitazione in perfette condizioni, ma servono fatica e tempo per riuscirci. Quindi gli elettrometrici che rendono questi passaggi più semplici, e che ci tolgono un po’ di lavoro, sono una spesa da valutare, soprattutto se la si può fare con le favolose offerte dei Prime Day 2025 di Amazon.

Un mai più senza è il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Lefant M1, con mappatura e navigazione con tecnologia Lidar. Ha tre livelli di potenza di aspirazione e stessa cosa vale per l’acqua. Inoltre, è di piccole dimensioni, il che si traduce con la possibilità di raggiungere anche i punti più stretti della casa. Se vuoi saperne di più e conoscere il prezzo finale del prodotto clicca il link.

Robot Lefant M1 Aspirapolvere e lavapavimenti di piccole dimensioni

È manuale, invece, l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 Essential senza fili, ricaricabile e leggero. Dotato di luci a led, ha una spazzola motorizzata con rullo rimovibile di piccole dimensioni per raggiungere tutti i punti della casa, anche quelli più difficili. E pesa poco, il che lo rende super maneggevole e per niente stancante da usare. Scopri di più e il prezzo di acquisto al link.

Per tappeti, tappezzeria, divano, moquette (ma anche per i sedili dell’automobile) la risposta arriva da Vacmaster: questo aspirapolvere ha una tecnologia a doppio serbatoio che permette di procedere con la pulizia con l’acqua pulita e ha anche la funzione riscaldata per le macchie più ostinate. Più dettagli e il prezzo finale cliccando il link.

Aspirapolvere Vacmaster A doppio serbatoio e per pulizia anche riscaldata

Fresca estate (ma non solo): come dire addio al caldo definitivamente

Il caldo spesso rende difficile il riposo e può risultare davvero complicato stare tra le mura domestiche, senza avere degli accessori che rendano l’aria più fresca e l’ambiente maggiormente vivibile.

Il condizionatore portatile di SereneLife è 3 in 1: è leggero, grazie alle ruote è pratico da spostare e ha quattro modalità differenti, infatti raffredda, riscalda, deumidifica e funziona come un ventilatore. Inoltre, ha la modalità di oscillazione automatica. Per saperne di più clicca il link e verifica il costo finale dell’articolo.

Condizionatore SereneLife Versatile, leggero e portatile

Cecotec, invece, propone un ventilatore da pavimento con potenza 45 W e una ventola di 30 centimetri: è dotato di tre velocità, per fare in modo che l’aria arrivi con l’intensità che si desidera, e un timer programmabile di un’ora. Scopri di più cliccando il link.

Ventilatore Cecotec Da pavimento e con tre velocità

È da soffitto, infine, il ventilatore con luce di Aigostar che si può controllare tramite tre modalità differenti, infatti è compatibile con Alexa, oppure con l’apposita app o il telecomando. è particolarmente silenzioso, ma anche efficiente e a risparmio energetico. Offre sei velocità di vento e tre tipologie (vento da sonno, vento naturale, vento normale). E anche la luminosità è regolabile, con una gamma di temperature del colore, di luminosità e non solo. Scopri di più e conosci il prezzo del prodotto: clicca sul link.

Ventilatore con luce Aigostar Con luce e con diverse modalità di aria

Questi sono solo alcuni dei tantissimi prodotti in offerta che puoi scoprire nella sezione apposita su Amazon in cui vengono raccolti tutti gli articoli che vengono scontati durante i giorni del Prime Day 2025 (c'è tempo fino alle 23.59 dell'11 luglio).

Va ricordato, però, che per accedere alle promo – che durano dalla mezzanotte dell'8 luglio alle 23.59 dell'11 luglio – si deve essere iscritti ad Amazon Prime, il servizio ha un costo di 4,99 euro al mese, o di 49,90 euro se si sceglie di aderire alla sottoscrizione annua.

