I Prime Day 2025 sono finalmente arrivati e sono l’occasione perfetta per fare affari grazie a sconti eccezionali e offerte su tantissimi prodotti. L’evento più atteso dell’anno è iniziato l’8 luglio e terminerà l’11 luglio 2025: quattro giorni di ribassi su migliaia di prodotti in numerose categorie, dal beauty alla casa.

Il momento giusto per acquistare tutto ciò che desiderati ad un prezzo ribassato portandoti a casa le tue creme preferite (e quelle virali che volevi provare), i capi più alla moda e gli elettrodomestici che ti svolteranno la vita a casa.

Sulla pagina degli sconti puoi avere un colpo d’occhio, scoprendo i tantissimi prodotti in offerta. Noi abbiamo selezionato le occasioni migliori e da non perdere, nelle categorie che preferiamo: moda, bellezza e cucina.

Ricordati sempre di verificare che il prezzo sia effettivamente quello visibile. Per farlo clicca il link del prodotto e andando nella pagina dedicata.

Per chi non lo sapesse: l’evento Prime Day è dedicato ai membri Prime. Se non sei abbonata puoi iscriverti gratis e sfruttare la prova gratuita di un mese. L’abbonamento – dopo la prova di 30 giorni – ha un costo di 4,99 euro oppure di 49,90 euro al mese, a seconda del programma scelto.

I prodotti beauty virali da comprare con il Prime Day 2025

Il Prime Day 2025 è l’occasione perfetta per acquistare a prezzi bassissimi i prodotti più virali su TikTok e Instagram, testati da creators e influencers. Il primo è il viralissimo Siero d’Alba. Un prodotto a base di tartufo bianco che idrata la pelle e la lascia morbidissima. Con più di 17mila recensioni su Amazon, è diventato un bestseller globale. Grazie a questi giorni di sconti ti arriva a casa a soli 17 euro: un vero affare per un prodotto che promette un viso tonico e luminoso, effetto glass skin.

Offerta Siero d'alba spray Siero al tartufo bianco da vaporizzare sul viso

30% di sconto e prezzo mai visto per il siero alla vitamina C più amato di Instagram e TikTok. Firmato Garnier, aiuta a eliminare le macchie e rimpolpa la pelle, donando una luminosità immediata. Con le offerte del Prime Day 2025 costa meno di 8 euro: da non perdere!

Offerta Siero antimacchie vitamina C Siero Garnier alla vitamina C

Super sconto pure per l’olio per capelli firmato Kerastase. Un prodotto a base di olio di Argan e Camelia, che nutre in profondità a chioma, eliminando il fastidioso (e antiestetico) effetto paglia con cui spesso dobbiamo fare i conti d’estate. Scontato del 22%, costa solamente 36, 29 euro. Nutre e rafforza in pochissimo tempo i capelli danneggiati, proteggendoli dal calore, rendendoli lucenti e morbidi.

Offerta Olio capelli Kerastase Olio nutriente per capelli danneggiati

E il make up? I prodotti scontati sono così tanti che c’è l’imbarazzo della scelta. Ti segnaliamo però il viralissimo correttore liquido cancella età di Maybelline nel pack da 2 prodotti. Scontato del 34% costa solamente 10,64 euro ed è il più venduto su Amazon!

I capi più alla moda a prezzi scontati

Trend e capi imperdibili: oggi gli sconti dei Prime Day 2025 nella sezione moda sono davvero folli! Con uno sconto del 52%, ad esempio, puoi ricevere a casa le scarpe più trendy del momento: le infradito col tacco. Ammortizzate e super confortevoli, quelle di FitFlop costano solamente 27,78 euro e ti permettono di creare tantissimi look trendy, sentendoti sempre a tuo agio.

Offerta Infradito con tacco Infradito in pelle morbida da donna

Ami il denim? Allora quello che fa per te è la gonna Only in jeans. La paghi solo 17 euro con lo sconto del 37% e crei tantissimi look favolosi. Con taglio lungo al polpaccio, questa gonna è caratterizzata da uno spacco sul davanti, chiusura con bottone, cerniera e 5 tasche.

Offerta Gonna in jeans Only Gonna in jeans con spacco sul davanti

Vacanza a Ibiza, in Sardegna o in Puglia? Per quest’estate il capo che non può mancare in valigia è il copricostume traforato capace di trasformarsi, all’occasione, in un abito perfetto per una festa sulla spiaggia o un party estivo. Da arricchire con gli accessori giusti. Con lo sconto del 44% costa meno di 20 euro!

Copricostume traforato Copricostume alla moda per l'estate

Restando in tema d’estate, approfitta del super sconto sul costume intero Calvin Klein. Un capo che sta bene davvero a tutte, con un fit che esalta e snellisce la silhouette. Scontato del 68% è praticamente regalato!

Gli elettrodomestici in offerta che trasformano la tua casa

Voglia di rinnovare la casa? Ci pensa Amazon con i Prime Day 2025! Sono tantissimi infatti gli accessori e gli elettrodomestici in offerta. A partire dal prodotto più amato di sempre che ha fatto impazzire generazioni: la friggitrice ad aria.

Quella firmata Philips ha più di 8mila recensioni ed è scontata del 35%. Ti permette di cucinare rapidamente qualsiasi cosa, utilizzando una quantità minima di olio. Griglia, arrostisci e cuoci al forno i tuoi piatti preferiti grazie a 9 programmi preimpostati per creare qualsiasi ricetta.

Philip Airfryer Friggitrice ad aria Philips

Se ami cucinare non puoi perderti nemmeno il robot da cucina scontato del 45%. Lo paghi quasi la metà e puoi utilizzarlo per realizzare ricette di ogni tipo. Con 37 funzioni infatti questo robot salta, macina, scalda grattugia, cuoce a vapore, bolle, impasta e fermenta. Ti permette di preparare tutto ciò che vuoi, dalla pizza ai frullati, passando per i risotti, lo spezzatino o la pasta. Un vero e proprio chef a domicilio!

Niente più casse d’acqua da portare su per le scale: con la caraffa filtrante hai acqua pulita e fresca sempre a disposizione a casa. In più rispetti l’ambiente, riducendo il consumo di plastica e fai bene sia al Pianeta che al tuo portafoglio.

Grazie alla tecnologia bi-flux con 6 stadi di filtrazione e velocità controllata, questa caraffa filtrante riduce le sostanze indesiderate e dannose presenti nell’acqua del rubinetto, rendendola sicura e affidabile, ma soprattutto buona. Con i Prime Day 2025 puoi portarti a casa la caraffa e ben 7 filtri a meno di 39 euro con uno sconto del 35%.

Caraffa filtrante Laica Caraffa filtrante per acqua del rubinetto

Infine non poteva mancare fra le offerte la candela più amata sui social. Al profumo di lavanda e firmata Yankee Candle, con gli sconti la puoi avere a meno di 20 euro. Profumatissima e cool, offre un aroma costante e ottimo che renderà accogliente la tua casa.

Non perderti nessuna offerta del Prime Day 2025, scopri tutti i prodotti ribassati e fai shopping intelligente e mirato approfittando degli sconti pazzeschi su tutte le categorie e tantissimi brand.

