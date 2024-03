Fonte: IStock

La Festa del Papà è vicina ed è tempo di scegliere e acquistare un pensiero per il proprio papà, ma come trovare qualcosa di originale che possa stupirlo?

Trovare il dono giusto è complicato ma divertente e, oltre all’originalità, è bene pensare anche a qualcosa di utile e significativo.

Abbiamo quindi raccolto per te alcune idee per la Festa del Papà da cui puoi prendere spunto.

Idee regalo per la Festa del Papà

Ogni persona è diversa, così come ogni papà ha le sue preferenze, hobby e gusti, ci sono però alcuni regali che mettono d’accordo tutti e saranno graditi anche dal tuo.

Un prodotto beauty: per gli amanti della skincare, ma anche per coloro che apprezzano una coccola di bellezza;

Una gift card : da spendere in libreria, su Amazon, scegliendo qualcosa che rientri nelle passioni del proprio papà;

: da spendere in libreria, su Amazon, scegliendo qualcosa che rientri nelle passioni del proprio papà; Un oggetto dedicato alla Festa del Papà: per ricordare a cosa si riferisce il regalo; via libera a tazze personalizzate, grembiuli, libri, cioccolatini con messaggi a tema.

Le idee potrebbero continuare ancora, perché tutto dipende dal budget e dai gusti personali, ma per aiutarti nella scelta, abbiamo selezionato su Amazon 5 idee che ci hanno colpito e che sicuramente faranno felice il tuo papà.

Il libro: “Il mio super papà”: completa il libro e regalalo al tuo papà

Il primo regalo che ti suggeriamo nasce per i bambini più piccoli, ma ci sembra adatto anche a tutte le persone particolarmente creative, che vogliono cimentarsi con un regalo fai da te. Si tratta, infatti, di un libro da corredare con foto, scritte e pensieri, una sorta di scrapbook da regalare: puoi attaccare foto ricordo di una vacanza, biglietti, messaggi e tutto quello che vuoi donare al tuo papà. Sicuramente si tratta di un pensiero originale e molto emozionante da ricevere. E lui, poi, dovrà completare la sua parte.

Il mio super papà Un libro da completare insieme

Grembiule da cucina per il “Papà super”

Se hai un padre appassionato alla cucina, ma anche se vuoi invitarlo a cimentarsi nella preparazione di qualche ricetta, il grembiule è sempre un regalo simpatico e divertente.

Soprattutto questo che abbiamo selezionato con il corpo muscoloso di Superman dai colori sgargianti e dal tessuto antimacchia.

Grembiule con stampa di Superman Il grembiule con la stampa di Superman, un regalo divertente e originale

Bottiglia di vino toscano rosso da personalizzare

Questo è un regalo che farà sicuramente felicissimo ogni papà, a meno che il tuo non sia astemio! Una bottiglia di vino toscano rosso con l’etichetta personalizzabile a tua scelta. Si può scrivere un messaggio, oppure scegliere una foto o un’illustrazione.

Un regalo, come tutti quelli personalizzabili e che puoi rendere unici, che farà sicuramente felice la persona che lo riceverà.

Bottiglia di vino toscano da personalizzare La bottiglia di vino da personalizzare è un regalo elegante e sicuramente molto gradito

Cuscino “L’angolo russante di papà”

Chi non ha mai sentito almeno una volta il proprio papà russare sul divano? Il cuscino, 40×40 con stampata la frase “L’angolo russante di papà” è un pensiero simpatico che farà sicuramente sorridere e divertire chi lo riceverà.

I colori tenui: bianco, beige e azzurro lo rendono perfettamente adatto a essere abbinato a diversi ambienti della casa. Andrà benissimo per divani, letti e poltrone di tutti i colori.

Cuscino: L'angolo russante di papà Un cuscino con un messaggio universale per tutti i papà

Coupon per papà

Questa è una delle idee più originali e allo stesso tempo low cost, si tratta infatti di un blocchetto contenente 52 voucher alcuni già compilati e altri lasciati vuoti per fare in modo che sia proprio lui a decidere. I voucher sono “spendibili” quando si vuole: il papà non dovrà far altro che scegliere quale giocarsi!

Coupon per i papà Un pensiero originale e low cost, ideato per durare tutto l'anno

Non avete trovato il regalo che stavate cercando? Provate a dare un’occhiata alle tantissime idee presenti online nel negozio Amazon dedicato proprio a lui.