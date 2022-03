Festa del Papà: 7 film da (ri)guardare con lui

Sicuramente non c’è bisogno di una festa riconosciuta in tutta la Nazione per ricordarci l’importanza di un genitore, in questo caso di un padre, ma la Festa del Papà, che si celebra ogni anno il 19 marzo, è senza ombra di dubbio un modo in più per riflettere sull’importanza di questa figura e, perché no, per passare un po’ di tempo in più insieme e prendersi una pausa dalla vita frenetica. Per l’occasione, ci sono 7 film da poter rivedere insieme per trascorrere una serata padre-figlio/a.

Festa del Papà: i 7 film da rivedere

Il 19 marzo, data della morte di San Giuseppe, “papà adottivo” di Gesù, si celebra la Festa del Papà e ogni regione d’Italia ha le sue tradizioni, specialmente dolciarie (ad esempio è molto diffuso nel centro Italia l’acquisto delle zeppole di San Giuseppe, bignè di pasta choux fritti o al forno, ripieni di crema e decorati con le amarene).

Si potrebbe utilizzare questa giornata, però, per passare del tempo con il proprio papà, condividendo delle ore colme di semplicità e grande complicità, come la visione di un film insieme. Per l’occasione, scopriamo insieme i 7 film da (ri)vedere insieme a lui nella giornata del 19 marzo 2022.

La ricerca della felicità

Con una nomination agli Oscar nel 2007, La ricerca della felicità (The pursuit of happyness) è un film di Gabriele Muccino uscito nel 2006. Ispirato alla vita di Chris Gardner, un magnifico Will Smith interpreta il ruolo dell’imprenditore milionario che si ritrova a vivere giorni di grande povertà insieme a suo figlio e senza una casa in cui poterlo far dormire. Una storia commovente tra padre e figlio che insieme attraversano un periodo burrascoso della vita, senza mai arrendersi realmente.

La vita è bella

Un capolavoro del cinema, vincitore del Premio Oscar nel 1999 come Miglior Film Straniero, La vita è bella è stato visto dalla maggior parte delle persone almeno una volta nella vita, e da qualcuno anche più volte per via della inevitabile emozione che Roberto Benigni è riuscito a suscitare negli spettatori. Guido e suo figlio Giosuè vengono deportati in un lager insieme ad altri ebrei, e l’uomo intraprende un racconto “giocoso” della tragica situazione per non far capire al suo bambino cosa realmente stia succedendo. Una storia di grande amore, di sacrificio immenso per tenere in salvo il proprio figlio.

Beautiful Boy

Beautiful Boy è un film del 2018 diretto da Felix Van Groeningen: con l’attore di grande successo Timothée Chalamet, il film narra la storia di un ragazzo, Nic, completamente dipendente da metanfetamine, e suo padre David, il quale passa anni cercando di aiutare e salvare suo figlio da una dipendenza che potrebbe rovinargli la vita per sempre. L’amore di un padre per un figlio intrinseco nell’aiuto e nella costante ricerca della salvezza, mettendo in secondo piano se stesso.

Padri e figlie

Un film di Gabriele Muccino, Padri e Figlie (2015) è un viaggio nel rapporto tra genitore e figlia nell’arco degli anni, che subisce tutti i cambiamenti dovuti proprio all’età e alle vicende della vita, che faranno da contorno per tutto il film. Il papà è interpretato da Russell Crowe, mentre la figlia è la bellissima Amanda Seyfried.

Il padre della sposa

Se l’intenzione non è quella di commuoversi, allora è sicuramente il caso di guardare la commedia intitolata Il padre della sposa (1991). Remake dell’omonimo film del 1950, narra le vicende di un padre che non prende molto bene la notizia del matrimonio di sua figlia, poiché terrorizzato all’idea di perdere la sua “bambina”.

Alla ricerca di Nemo

Anche per i più piccoli c’è spazio nel mondo dei film: Alla ricerca di Nemo, ad esempio, film d’animazione Pixar, narra la storia di un pesciolino (Nemo) e del suo papà, il quale lo ha cresciuto da solo dopo la perdita della moglie. Un viaggio nei sentimenti profondi, nonostante siano alla portata anche dei più piccoli.

Il re leone I

Sempre sulla scia dei più piccoli, Il re leone I rappresenta uno dei film Disney per eccellenza che narrano il rapporto padre/figlio attraverso la storia di Simba e Mufasa. La morte del papà porterà Simba lontano da casa per molto tempo, ma attraverso il suo amore e i suoi segnali dall’aldilà, riuscirà a ritrovare la forza per riprendere in mano la sua vita.