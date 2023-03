Torte e dolci per la Festa del Papà

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Non c’è niente di meglio che celebrare l’uomo più importante della tua vita con dei dolci per la Festa del Papà fatti in casa. La Festa del Papà in Italia cade il 19 marzo, in concomitanza con la celebrazione di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. In questa occasione è tradizione preparare dolci tipici tradizionali, come le zeppole o le frittelle di riso.

Questo non vuol dire che bisogna per forza seguire la tradizione. Ci sono tanti altri dolci che puoi realizzare per festeggiare e stupire il tuo papà: dalle torte classiche ai biscotti, ai dessert più creativi e personalizzati, magari con il gusto del suo liquore preferito! Cerchi un’idea creativa per festeggiare il tuo papà? Quale modo migliore che preparargli una torta con le tue mani per dimostrargli quanto apprezzi tutto quello che ha fatto per te? Di sicuro lo apprezzerà molto di più che ricevere la solita cravatta o l’ennesimo dopobarba.

In più, potrete approfittarne per passare del tempo di qualità insieme, assaggiando il dolce che hai preparato per lui con amore, accompagnato da una calda tazza di tè o da un bicchierino di whisky. È questa l’ispirazione che cercavi? Allora sei nel posto giusto! In questo articolo, ti presentiamo alcune idee e ricette per dolci per la Festa del Papà che stupiranno e renderanno il suo giorno ancora più speciale.

Dolci per San Giuseppe: la tradizione italiana

Secondo la tradizione italiana, il dolce rappresentativo della Festa del Papà, e sicuramente il più famoso, è la zeppola di San Giuseppe, tipica della Campania e del centro Italia. Questa ciambella di pasta choux fritta o cotta in forno, ripiena di crema e decorata con le amarene fa capolino in tutte le pasticcerie ed è impossibile resistergli!

Ma non è l’unico. In ogni regione d’Italia esistono altre prelibatezze che vengono preparate per celebrare la Festa del Papà. In Toscana e in Umbria, ad esempio, si cucina una frittella di riso condita con spezie e liquori, e talvolta con canditi e uvetta, da gustare accompagnata dal vino cotto.

Nel nord Italia, invece, il dolce tipico di questo giorno è la raviola, un pasticcino di pasta frolla ripiena di crema e marmellata, da friggere o cuocere in forno. Nella provincia di Bologna, ogni anno nella terza domenica di marzo, c’è addirittura una festa speciale per celebrare la raviola.

Infine, in Sicilia, a San Giuseppe si preparano le zeppole o crespelle di riso, un dolce fritto tipico di Catania aromatizzato con buccia d’arancia e miele. Nella zona di Palermo, invece, è d’obbligo preparare la classica sfincia (detta anche sfinci, o sfingi), delle frittelle tonde ripiene di crema di ricotta, canditi e gocce di cioccolato. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Le zeppole di San Giuseppe

Le zeppole di San Giuseppe sono un’esplosione di gusto e tradizione, che ti conquistano con la loro bontà. Per preparare la choux, che è la base per zeppole di San Giuseppe avrai bisogno di:

125 g Farina 00

200 ml Acqua

50 g Burro

3 Uova

1 pizzico Sale

Per la crema pasticciera, invece, ti servono:

1/2 l Latte

3 Tuorli

60 g Farina 00

100 g Zucchero

una scorza di limone

Infine, sono immancabili le amarene sciroppate per guarnire e, se decidi di provare la versione fritta, abbondante olio di arachidi. In una pentola, porta a ebollizione l’acqua con il burro, lo zucchero e il sale. Una volta che il burro si è sciolto, unisci la farina, mescolando vigorosamente con una spatola di legno fino a quando l’impasto si stacca dalle pareti della pentola.

A questo punto, trasferisci l’impasto in una ciotola e lascialo raffreddare per qualche minuto. Aggiungi le uova, una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta, fino a quando l’impasto diventa morbido e liscio. Metti l’impasto in una sac à poche con la bocchetta a stella e forma dei cerchi su un foglio di carta da forno.

A questo punto, fai riscaldare l’olio per friggere e immergi le zeppole, una alla volta, fino a quando diventano dorate. In alternativa, se preferisci, puoi cuocere le zeppole in forno a 200° per mezz’ora circa. Nel frattempo, prepara la crema pasticcera e lasciala raffreddare in una ciotola capiente. Quando le zeppole di pasta choux saranno raffreddate, sistemale su un vassoio e decora ognuna al centro con la crema (anche questa fredda). Guarnisci con due o tre amarene sciroppate e il gioco è fatto!

Torte per la Festa del Papà

Cosa c’è di meglio di una deliziosa torta fatta in casa per rendere speciale il giorno della Festa del Papà? Se vuoi sorprendere il tuo uomo speciale uscendo fuori dai soliti dolci tradizionali, ti proponiamo cinque torte facili e gustose da preparare con le tue mani che saranno un successo assicurato.

Tiramisù

Per preparare quella che è uno dei più classici dolci italiani, ti serviranno savoiardi, caffè, mascarpone, uova e zucchero. Inizia montando gli albumi a neve ferma, poi sbatti i tuorli con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa.

Aggiungi il mascarpone alla crema di tuorli e amalgama bene. Prendi i savoiardi e bagnali nel caffè, poi forma uno strato sulla base della tortiera. Copri con la crema al mascarpone e ripeti l’operazione fino a terminare gli ingredienti. Alla fine, spolvera il cacao in polvere sulla superficie e lascia riposare in frigorifero per almeno 3 ore.

Cheesecake

Questa deliziosa torta americana molto semplice si realizza con biscotti secchi, burro, formaggio cremoso, zucchero, panna e uova. Prima di tutto, trita i biscotti secchi e amalgamali con il burro fuso, per poi formare la base in una tortiera, schiacciando bene il composto.

A parte monta il formaggio cremoso con lo zucchero e aggiungi la panna montata. Aggiungi anche le uova una alla volta fino a ottenere una crema omogenea. Versa il composto sulla base di biscotti e cuoci in forno a 160 gradi per circa un’ora. Lascia raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore prima di servire. Se vuoi, puoi decorare la cheesecake con cioccolato fuso, gelatina di frutta o marmellata.

Torta di mele

La torta di mele è un classico dolce della nonna amato da grandi e piccoli. Per prepararla procurati mele, farina, burro, uova, zucchero, latte e lievito. Comincia sbattendo le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema, poi aggiungi il burro fuso e il latte. Aggiungi la farina setacciata e il lievito, mescolando con cura.

A questo punto, sbuccia le mele e tagliale a fettine sottili. Versa il composto nella tortiera e distribuisci le fettine di mele sulla superficie. Non ti resta che cuocere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti.

Torta al cioccolato

Per questa torta golosa ti serviranno cioccolato fondente, burro, uova, farina, zucchero e lievito. Sciogli il cioccolato a bagnomaria con il burro. Sbatti le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa.

Aggiungi il cioccolato fuso alla crema di uova e amalgama bene. Setaccia la farina con il lievito e aggiungila al composto. Versa tutto nella tortiera e cuoci in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Spolvera tutto con zucchero a velo e servila tiepida: è un successo garantito!

Torta di ricotta

Quanto sono buoni i dolci alla ricotta? Se tuo padre ne è ghiotto, questa è la torta con cui dichiarargli tutto il tuo amore. Prendi ricotta, zucchero, uova, scorza di limone e farina.

Inizia montando le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungi la ricotta setacciata e la scorza di limone grattugiata al composto e amalgama bene. Aggiungi anche la farina al composto, poi versa il tutto nella tortiera e cuoci in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Per un risultato ancora più goloso, aggiungi gocce di cioccolato e mandorle sminuzzate all’impasto: nessuno potrà resistere!

Dolci facili e veloci per la Festa del Papà

Vuoi dimostrare tutto il tuo affetto e la tua gratitudine al tuo papà con un dolce fatto con le tue mani, ma la pasticceria non è proprio il tuo forte? Sebbene possa sembrare un’impresa complicata, in realtà esistono molti trucchi per preparare dolci facili e veloci per la Festa del Papà che ti faranno fare un figurone.

Ecco tre idee per sorprendere il tuo papà con dolci golosi e homemade per cuoche davvero inesperte:

Biscotti alla vaniglia. Questi biscotti sono una delizia per i palati più golosi e richiedono solo pochi ingredienti e una preparazione velocissima. In una ciotola, mescola farina, burro, zucchero, uova e vaniglia. Stendi l'impasto con un mattarello e forma dei piccoli dischi che cuocerai in forno a 180° per circa 10-12 minuti.

Crostata di frutta. Compra una base per crostate già pronta al supermercato e cuocila in una teglia adeguata rispettando le indicazioni fornite sulla confezione. Quando sarà raffreddata, ricoprila con uno strato di marmellata di frutta a tua scelta. Disponi poi sulla superficie della crostata fettine di frutta fresca come fragole, mele, kiwi, pesche o qualsiasi altra frutta che il tuo papà ama. Ricopri tutto con uno strato finale di gelatina per dolci e lascia riposare in frigo per un paio di ore.

Budino al cioccolato. questo dessert al cucchiaio è ideale per concludere un pasto della Festa del Papà in modo goloso. In un pentolino, mescola latte, zucchero, fecola di patate e cacao amaro. Cuoci a fuoco medio-basso mescolando continuamente finché il composto non diventa denso e cremoso. Versa il budino in coppette individuali e lascia raffreddare in frigo per qualche ora. Servi guarnendo con scaglie di cioccolato fondente o panna montata.

Per concludere? Non ti resta che seguire i nostri consigli e sorprendere l’uomo più importante della tua vita preparando per lui un dolce per la Festa del Papà!