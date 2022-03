Regali festa del papà: idee beauty non banali per stupirlo

Quando si parla di regali festa del papà beauty vengono in mente sempre le stesse cose: rasoi, dopobarba, profumi e regolatori barba o poco più. Oggi vogliamo darti qualche idea regalo festa del papà 2022 a tema beauty ma originale e non banale, ma pur sempre utile. Osserva le sue abitudini e personalizza il regalo che sceglierai in base alle sue esigenze se è un regalo più classico o scegli qualche prodotto a cui magari non avevi pensato ma che potrebbe aiutarlo nella cura della persona, magari facendolo rilassare o velocizzando alcuni passaggi della sua routine. Perché, si sa, molti uomini non amano trascorrere le ore in bagno a spalmarsi creme cremine. Per chi invece fa della skincare un mantra, ecco alcune idee hi-tech per un’esperienza ancora più interessante. Insomma, regali festa del papà beauty per ogni uomo, qualsiasi siano i suoi gusti in fatto di bellezza.

Invece del classico profumo, regalagli un profumo personalizzato o di nicchia

Il profumo è forse uno dei regali festa del papà beauty più gettonati, insieme al dopobarba, ma può risultare banale e noioso. Il profumo è qualcosa di personale e difficile da scegliere se non si vuole cascare sul classico, che già sai che tuo padre utilizza o qualche profumo molto conosciuto che normalmente piace a tutti. Mai pensato ad un profumo personalizzato? È vero, non costa poco realizzare un profumo su misura, ma può essere un’idea regalo festa del papà particolare e creativa, un’esperienza sensoriale prima ed un regalo materiale poi.

Un’altra idea è quella di creare un set con più campioni, con varie fragranze e note, per il papà che ancora non sa bene che profumo scegliere o quali sono i suoi gusti. Arriverà a casa una confezione con campioni di profumo di vario tipo, spaziando tra floreale, fruttato, legnoso, speziato, sarai proprio tu a selezionare e comporre il kit. Basterà che lui li provi, anche per sentire come reagiscono sulla sua pelle, per poi decidere quale sarà il suo nuovo profumo preferito.

Un’altra alternativa è scegliere un profumo cosiddetto di nicchia, creato e realizzato da maestri profumieri che non propongono solo un profumo, ma anche tutta la loro arte, esperienza e ricerca. Come i profumi di Meo Fusciuni, che indossandoli fanno parlare, raccontare esperienze di vita vissuta, da indossare come un vero e proprio mezzo espressivo. L’ultima fragranza, Meo Fusciuni Encore du Temps, racconta un istante di gioia ed emozione, una speranza, un attimo di amore vissuto che si vorrebbe conservare per sempre. Perfetto quindi da regalare al proprio papà, è però una fragranza unisex che potrai rubargli per sentirlo ancora pià vicino.

La cassa speaker impermeabile da utilizzare sotto la doccia o mentre si fa la barba

Non è propriamente un’idea regalo festa del papà beauty ma può, in qualche modo, essere correlata ad un momento da dedicare a se stessi e alla bellezza. Se cerchi un’idea originale festa del papà 2022 scegli una cassa speaker impermeabile, da utilizzare in bagno, anche sotto la doccia, ma non solo. Un uomo, infatti, passa in media meno tempo in bagno (anche se non è detto) a prepararsi ed è quando si fa la barba che invece dedica maggiore cura, attenzione e minuti a se stesso. È poi spesso dopo la doccia che si rade o sistema la barba, sia che decida di toglierla ma anche solo di lavarla e sistemarla, perché i pori della pelle sono più aperti. Con una cassa speaker impermeabile come Olafus, Cassa Bluetooth Doccia Waterproof potrà ascoltare la sua musica preferita, un audiolibro, un giornale o le ultime notizie mentre si fa la doccia o mentre si rade, senza la paura di rovinare il cellulare perché, appunto, questa è resistente all’acqua.

Olafus, Cassa Bluetooth Doccia Waterproof. Prezzo: 23,99€ su amazon.it

Regalagli una spazzola per la pulizia del viso, utile anche per la pelle dell’uomo

Se il tuo papà ama prendersi cura di sé, del suo aspetto e della sua pelle, un’idea regalo festa del papà a tema beauty ma originale è una spazzola per la pulizia del viso. È peraltro un regalo anche per il padre appassionato di tecnologia, perché grazie a vibrazioni e pulsazioni ma soprattutto collegando il device con app sul telefono, è possibile monitorare lo stato di salute della propria pelle o scegliere programmi di pulizia in base alla propria tipologia, ad esempio pelle grassa, sensibile o altro.

Foreo Luna Fofo è una spazzola pulizia viso piccola e compatta, perfetta da portare con sé anche in viaggio, facile e veloce da usare, quindi perfetta anche per tutti quegli uomini che sono sempre diffidenti nei confronti degli accessori di bellezza. È realizzata in silicone medico, come tutti i prodotti Foreo ed è quindi adatta anche alle pelli sensibili. Sfrutta le pulsazioni T-Sonic per detergere a fondo la pelle ma anche per massaggiarla, stimolare la circolazione e renderla così più elastica e compatta, per un effetto antiage. Foreo Luna Fofo, poi, ha dei sensori cutanei che analizzano la pelle in tempo reale e, collegandosi all’app, creano una routine di pulizia personalizzata in base alle esigenze quotidiane della pelle, per un’esperienza davvero unica e personalizzata.

Foreo, Luna Fofo Spazzola Di Pulizia Viso Intelligente. Prezzo: 89,00€ su sephora.it

Lo spazzolino da denti elettrico di ultima generazione per un sorriso smagliante

Chi ha detto che per parlare di bellezza ci si debba riferire solo al viso o al corpo? Un regalo festa del papà davvero perfetto e sempre a tema beauty, ma meno scontato, è uno spazzolino da denti elettrico. Proprio così, i nuovi spazzolini elettrici di ultima generazione sono tecnologici ed efficaci, tanto che molti professionisti tendono ormai a consigliare di passare da quello manuale a questa tipologia. Scegli uno spazzolino elettrico intelligente, che monitori la situazione dei denti, se viene eseguita una pulizia corretta, se troppo aggressiva, che aiuti a rendere i denti più bianchi e controlli ed elimini placca o tartaro.

Oral-B Genius X ha 6 modalità di spazzolamento: pulizia quotidiana, pulizia profonda, denti sensibili, sbiancante, protezione gengive e nettalingua. Analizza lo stile di spazzolamento e ti guida affinché nessuna zona venga spazzolata meno o tralasciata e grazie a particolari sensori controlla la pressione di spazzolamento per proteggere le gengive, rallentando automaticamente la velocità e avvisandoti se lo usi con troppa energia. Ha un timer per farti dedicare il giusto tempo alla pulizia dei denti e la batteria dura fino a 2 settimane. In più, con la pratica custodia da viaggio, potrà portarlo ovunque con sé.

Oral-B, Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità. Prezzo: 99,99€ su amazon.it

Non la classica crema viso antiage, ma una crema viso antimacchia uniformante

Se si pensa ad una crema viso uomo si pensa ad un fluido leggero ma, soprattutto, antiage. Anche la pelle dell’uomo però, specie con il passare del tempo, può incappare non solo in rughe e linee di espressione, ma anche in macchie della pelle, colorito non uniforme, rossori e discromie. Statisticamente, infatti, gli uomini prestano meno attenzione alla cura del viso e, anche se per tutti non è così, sono ancora pochi quelli che ogni giorno scelgono di dedicarsi ad una skincare routine uomo completa. Essendo il trucco uomo ancora poco diffuso nel quotidiano, anche se naturale e pensato anche solo per coprire macchie, occhiaie e brufoli ecco che utilizzare trattamenti che migliorino l’aspetto generale e il colorito della pelle può essere un’ottima idea regalo beauty festa del papà 2022.

Scegli un siero contorno occhi con la caffeina, che aiuti a ridurre borse, zampe di gallina ma soprattutto la pigmentazione scura delle occhiaie, regalandogli così uno sguardo più fresco e riposato. Esistono poi in commercio creme contorno occhi leggermente colorate, che si fondono perfettamente con la pelle andando a minimizzare le discromie, senza però che siano percepibili ad occhio nudo. Per la pelle del viso, invece, scegli trattamenti ad hoc per eliminare e ridurre macchie da fotoinvecchiamento, date da una scorretta esposizione al sole, dall’età o anche macchie da cicatrice post acne. SkinCeuticals Discoloration Defense Corrective Serum, ad esempio, è facile da utilizzare perché si assorbe subito grazie alla sua texture e contiene acido tranexamico, antinfiammatorio e lenitivo per aiutare a ricostruire la barriera della pelle, niacinamide per riparare, minimizzare i pori e migliorare l’aspetto di rughe e acido solfonico, per esfoliare delicatamente e uniformare l’incarnato.

SkinCeuticals, Discoloration Defense Corrective Serum. Prezzo: 96,45€ su lookfantastic.it

Prodotti per la detersione compatti e solidi, veloci da usare

Questa è un’idea testata più volte e sembra proprio che gli uomini apprezzino particolarmente i prodotti solidi ed ecologici per la detersione, che oltre a fare del bene a loro fanno del bene anche al pianeta. Sarà perché occupano poco spazio, perché sono pratici da portare in viaggio o nel borsone da palestra, perché sono semplici e intuitivi da utilizzare e con una gestualità semplice e profumazioni spesso e volentieri fresche, balsamiche o agrumate, gli shampoo solidi e bagnoschiuma solidi sono davvero un’ottima idea regalo festa del papà 2022.

Lavera Basis Sensitiv Shampoo Bar è uno shampoo solido completamente naturale ed ecologico con 0% di plastica: non contiene microplastiche all’interno, la formula è biodegradabile, senza coloranti e conservanti artificiali e anche il materiale del packaging è riciclabile e composto al 100% da fibre riciclate. Pulisce e protegge i capelli e dura molto di più di uno shampoo liquido. Della stessa linea di prodotti solidi c’è poi lo shampoo solido per capelli grassi, lo shampoo solido volumizzante ma anche il gel doccia corpo e capelli 2 in 1, perfetto per i papà più pigri, per utilizzare un unico prodotto sotto la doccia.

Lavera, Basis Sensitiv Shampoo Bar Shampoo Solido. Prezzo: 7,14€ su amazon.it

Un massaggiatore cuoio capelluto anticaduta multiuso e rilassante

Un massaggiatore cuoio capelluto anticaduta è un regalo a cui probabilmente non avevi pensato, ma che potrebbe essere molto apprezzato. Si sa, per gli uomini il cruccio dei capelli e della loro caduta è all’ordine del giorno e fanno di tutto per poter rallentare tale processo che, con il passare del tempo, diventa però naturale, soprattutto un diradamento dovuto all’età. Un massaggio profondo del cuoio capelluto può effettivamente aiutare a riattivare la circolazione e ossigenare i tessuti, mantenendo lo scalpo in salute e di conseguenza rallentando tale processo.

Comfier Massaggiatore Cuoio Capelluto Elettrico ha 4 testine ognuna con 21 punte che ruotano in senso orario e antiorario, automaticamente, per garantire un massaggio rilassante che al tempo stesso stimola la crescita dei capelli, la circolazione, pulisce in profondità liberando da accumuli di sebo ed è anche un ottimo rimedio antistress. Ha diverse modalità e velocità per un massaggio personalizzato ma non solo: si può utilizzare anche su altre zone del corpo come schiena, spalle, pancia, gambe e braccia. È a batterie, con un cavo per ricaricarlo anche dal pc o con una powerbank, è impermeabile e può essere così usato sotto la doccia o mentre ci si lavano i capelli. Un massaggiatore multiuso, per un’esperienza di benessere casalingo a 360°.

Comfier, Massaggiatore Cuoio Capelluto Elettrico. Prezzo: 44,96€ su amazon.it

Un immancabile integratore anticaduta per aiutarlo con il cambio di stagione

Forse un integratore alimentare anticaduta non sarà un regalo festa del papà particolarmente bello, ma sicuramente molto utile e apprezzato, soprattutto quando il tuo papà vedrà i primi benefici e ti ringrazierà. La festa del papà, infatti, cade proprio a ridosso del cambio di stagione, quando le temperature cominciano a diventare più miti e scaldarsi. Si sa, ad ogni cambio di stagione i capelli sono messi a dura prova e tendono a cadere in quantità maggiori. Bioclin Bio-Force Integratore Alimentare è l’ideale per ottenere capelli non solo più belli, ma soprattutto proteggerli, rinforzarli e stimolarne la crescita se sono indeboliti e radi. A lento rilascio e con un complesso di vitamine (B5, B6, Acido Folico e Biotina), minerali come zinco e rame, aminoacidi ed estratti vegetali, fortifica i capelli e li protegge anche dai danni ambientali, agendo dall’interno. In più è estremamente comodo da assumere rispetto a tanti altri prodotti della stessa tipologia che prevedono più compresse al giorno, perché con Bioclin Bio-Force Integratore Alimentare basta solo una compressa al giorno, durante il pasto principale.

Bioclin, Bio-Force Integratore Alimentare Rinforzante Capelli Indeboliti. Prezzo: 23,35€ su efarma.com