Tante idee per rendere felice la propria mamma, ma anche per rivolgere un pensiero agli altri danto vita a un circolo virtuoso solidale

Fonte: iStock Festa della mamma: perché scegliere un regalo solidale (e quale)

La Festa della mamma è sempre più vicina ed è il momento giusto per prenderle il regalo perfetto. E perché, per questa occasione così speciale, non provare a optare per un regalo solidale, che faccia felice lei ma anche gli altri?

Ci sono davvero tantissime idee per dirle cosa si prova per lei. Per mostrarle quanto le si vuole bene, che è speciale e per celebrare ogni gesto e il grande amore che riversa nella nostra vita. Regali che sono una vera e propria coccola per la mamma, oppure simbolici, ma che sono un gesto importante che si compie per gli altri. Una metafora di ciò che è lei per noi, un regalo che le può ricordare tutto ciò che ha fatto e fa ogni giorno senza chiedere nulla in cambio.

I regali solidali più belli e pensati da fare alla mamma in occasione della sua festa.

Festa della mamma: il regalo solidale beauty per celebrarla

Idee originali, solidali, adatte a tutte le tasche e a tutti i gusti. La Festa della mamma si avvicina e bisogna scegliere cosa donarle per farla sentire speciale: si trovano regali in numerose fasce di prezzo e personalizzabili con un biglietto in cui si spiega il perché di quella scelta specifica.

Ci sono tantissime idee regalo per fare felice la propria mamma: dalla moda, ai gioielli, senza dimenticare il cibo. E se le si vuole fare un dono beauty? Allora la scelta potrebbe ricadere sulla crema viso Violetta di Terra Fertile Onlus.

Perfetta per chi ha la pelle mista, è un concentrato di benessere per il proprio incarnato. Basti pensare che, grazie all’estratto di violetta, che ha anche un’azione lenitiva e sfiammante, la pelle viene anche protetta dai raggi solari.

La cooperativa sociale che produce questa crema è attiva nel campo dei servizi alla persona che opera per creare inclusione e opportunità per il territorio. Il risultato è che si regala una coccola per la pelle del viso e, al tempo stesso, si supporta un progetto di valore.

Crema viso Violetta di Terra fertile Onlus Una coccola per il viso e un gesto solidale

Un regalo per la mamma: un dono per tutte le donne

Se, invece, si desidera fare un dono che abbia ricadute positive per tutte le donne allora si può acquistare l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc: una bellissima pianta che diventa un regalo unico e prezioso.

In fase di acquisto si abbina a una donazione aggiuntiva che può ammontare a 3, 8, 18 o 28 euro, quindi perfetta per tutte le tasche. Il risultato è un pensiero per la mamma, ma anche un sostegno prezioso alla ricerca oncologica.

La si può comprare su Amazon cliccando questo link e scegliendo la donazione che si desidera aggiungere.

Azalea della Ricerca AIRC Opzione con donazione aggiuntiva di 8 euro

Se si ha Alexa, la si può aggiungere al carrello chiedendo direttamente a lei con questa frase: “Alexa, aggiungi al carrello l’Azalea della Ricerca AIRC “e cogliere questa opportunità anche per conoscere qualcosa di più su questa realtà e sulla ricerca contro il cancro.

Festa della mamma, con questo dono aiuti Unicef

Pensare ai bambini e alle bambine in difficoltà è un gesto di grande amore, che coincide perfettamente con ogni cosa che una mamma fa nel corso della sua vita per i suoi figli.

Un regalo che aiuta Unicef diventa, così, un pensiero per chi è meno fortunato. Per farlo basta acquistare la Pigotta, una bambola molto speciale (oltre che bellissima) perché, quando la si adotta, si sostiene Unicef nel portare avanti il suo importante impegno: “Di raggiungere ogni bambino e bambina in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza”, viene sottolineato.

In fase di acquisto non si può scegliere quale caratteristiche avrà la bambola che arriverà a casa, ma sono tutte bellissime e speciali. Basti pensare che, si legge a descrizione di questo dono, a oggi la Pigotta ha contribuito a salvare più di un milione e mezzo di bambini.

La Pigotta Una bambola speciale che aiuta i bambini e le bambine in difficoltà

Aiuta gli animali con un regalo solidale per la Festa della mamma

C’è il regalo solidale giusto anche per coloro che desiderano sostenere gli animali e, al tempo stesso, fare un dono speciale e non banale alla mamma in occasione della sua festa.

Anzi, per essere precisi, ci sono due opzioni regalo ugualmente bellissime e che al contempo permettono di sostenere Enpa, ovvero l’Ente Nazionale Protezione Animali aiutandoli nell’offrire cure, ripari e beni di prima necessità agli animali che vengono accuditi da loro.

La prima idea regalo è un capo di abbigliamento. Si tratta della maglietta unisex Un battito, in cotone, con scollo rotondo e a mezze maniche, è impreziosita da un disegno speciale che raffigura un cane e un gatto uniti dal tracciato del cuore. Un capo di abbigliamento che va bene per tutti e che trasmette un messaggio di amore e cura importante, proprio la medisima cura e amore che ogni giorno la mamma riversa su chi le sta accanto.

T-shirt Un battito Maglietta a manica corta, girocollo, in cotone per sostenere Enpa

In alternativa si può scegliere una shopper colorata con i disegni di tantissimi animali e la scritta “La protezione animali dal 1871”. Anche questo è un dono originale che esprime una profonda attenzione verso il mondo. Si può usare per lo shopping o per portare con sé tutto ciò che occorre quando si esce e sta bene con ogni tipolgia di abbigliamento.

Shopper colorata Borsa multiuso da sfoggiare in tutte le occasioni

Regali belli e che richiamano tutti a un concetto importante di attenzione e cura non solo verso la mamma ma anche verso gli altri, in un circolo virtuoso che fa bene a tutti.

La scelta di fare un dono solidale in occasione della Festa della mamma non è scontata e banale, ma è un pensiero più prezioso. Non bisogna mai dimenticare un biglietto per spiegare il perché quel dono, il valoro di quella specifica scelta e per raccontare il profondo affetto e la grande gratitudine che vi lega alla mamma magari usando una frase bella e significativa.

Inoltre, grazie alle spedizioni veloci si potrà avere tra le mani proprio in occasione della giornata di celebrazione. Per chi non vuole che il dono arrivi a casa, poi, è sempre possibile optare per un’altra location di consegna per far arrivare il pacchetto presso un Amazon Locker o Counter così da avere garantito l’effetto sorpesa.