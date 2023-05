Frasi celebri per la festa della mamma, le più belle da dedicare

Fonte: 123RF Frasi celebri per la festa della mamma. Le migliori citazioni e gli aforismi

In vari Paesi nel mondo si celebra la festa della mamma, una ricorrenza per onorare la figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri. La data non è la stessa per ogni Stato, anche se quasi due terzi delle nazioni festeggiano questa giornata nel mese di maggio. In Italia, fino al 2000, la festa della mamma cadeva l’8 maggio, poi invece si è iniziata a celebrare la seconda domenica del mese. In ogni caso, l’origine di questa festa si fa risalire a un’epoca antichissima: al tempo degli Antichi Greci e Romani dove era legata al culto delle divinità femminili e della fertilità. Nella versione più moderna fu invece proposta, per la prima volta, da una pacifista e femminista americana Julia Ward Howe nel 1870 negli Usa. Qualche anno dopo l’idea fu ripresa da Anna M.Jarvis, una donna che, insistendo con ministri e alte cariche, riuscì a far celebrare a Grafton, il 10 maggio 1909, la prima festa della mamma. La ricorrenza è una delle più dolci e importanti perché è dedicata a chi ci ha messo al mondo ed è ormai diventata l’occasione per ribadire e dimostrare alla propria mamma quanto la si ama e quanto è importante per la nostra vita. Per chi è alla ricerca di qualche frase sentita e toccante sulle madri, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi per la festa della mamma, perfette da dedicare alla donna alla quale si vuole più bene al mondo.

Frasi brevi per gli auguri per la festa della mamma

Per chi vuole esprimere il proprio amore e la propria riconoscenza alla mamma senza usare troppe parole, numerosi autori hanno espresso in modo conciso il concetto di madre. Qualche frase e aforisma breve per la festa della mamma.

Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo. (Lev Tolstoj)

Una madre non è uno dei più dolci spettacoli della vita? (William Makepeace Thackeray)

“Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità. (Khalil Gibran)

Una buona madre vale più di mille maestre. (George Herbert)

Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me”. (Joseph Roth)

Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n’è andato in un paese vicino o in uno molto lontano. (William Shakespeare)

Una madre perdona sempre. È venuta al mondo per questo (Alexander Dumas)

Il passato non è passato, nel cuore delle madri: è presente. (Alberto Jacometti)

Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice. (Adelbert von Chamisso)

Una mamma ha due doveri: preoccuparsi ed evitare di farlo. (E.M. Forster)

Una buona madre vale cento maestri. (Victor Hugo)

È stata mia mamma che mi ha insegnato a ridere e pregare. (Raymond Dickinson)

Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza. (Maya Angelou)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. (Christian Bobin)

Non c’è forza più grande al mondo della tenerezza di una madre. (Cardinal Mermillod)

Frasi per la festa della mamma divertenti

I più ironici possono ricorrere anche al sarcasmo per inviare un messaggio d’auguri alla propria mamma, magari puntando sulle particolari attenzioni che dimostra o sulle caratteristiche tipiche delle madri. Di seguito un po’ di frasi per la festa della mamma divertenti.

Il vero amore di una mamma è aiutare il figlio a tagliare il cordone ombelicale. (Jean Gastaldi)

Dalle altre femmine, uno può salvarsi, può scoraggiare il loro amore; ma dalla madre chi ti salva? (Elsa Morante)

Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. (Oscar Wilde)

Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze. (Anne Morrow Lindbergh)

La mamma è una cosa seria. Essa si sacrifica da quando noi nasciamo. Essa produce il latte per noi. Quando siamo piccoli produce il latte, perché è un mammifero: per ciò si chiama mamma. (Io speriamo che me la cavo)

La mamma è la parte più femminile dei genitori. (Roberto Benigni)

Non ho ancora capito se la mamma è un’istituzione utile all’umanità o se è stata inventata dal Padre eterno per far guadagnare gli psicoanalisti. (Oliviero Toscani)

Non sono mai stato il cocco di mamma, sebbene fossi figlio unico. (Thomas Berger)

Le madri dimenticano volentieri che il cordone ombelicale viene tagliato al momento del parto”. (Vera Caspar)

Quando tua madre ti chiede: “Posso darti un consiglio” si tratta di una mera formalità. Non importa se si risponde sì o no. Lei ha intenzione di dartelo comunque. (Erma Bombeck)

Frasi per le mamme speciali

Una forza della natura, il porto sicuro dove si è certi di poter tornare, due braccia aperte pronte in qualsiasi momento ad abbracciarci e a sorreggerci, le madri sono le persone che più ci amano e che sarebbero pronte a tutto pur di vedere felici i propri figli. Una serie di frasi e aforismi sulle mamme speciali.

Un padre può voltare le spalle a suo figlio, fratelli e sorelle possono diventare nemici inveterati, i mariti possono abbandonare le loro mogli, le mogli i loro mariti. Ma l’amore di una madre dura per sempre. (Washington Irving)

Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. (Jill Churchill)

I volti delle madri sono nobili, sovranamente limpidi, allorché la purezza delle vite volontariamente innocenti le ha rinfrescate ai mille mattini dei sacrifici. (Léon Degrelle)

Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita. (Jean-Paul Malfatti)

La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina. (Victor Hugo)

La mia unica consolazione, quando salivo a coricarmi, era che la mamma sarebbe venuta a darmi un bacio una volta che fossi a letto. (Marcel Proust)

Tutto ciò che sono, lo devo a mia Madre. Attribuisco tutto il mio successo nella vita all’educazione morale, intellettuale e fisica che ho ricevuto da lei. (George Washington)

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (William Shakespeare)

La festa della mamma ci invita a riflettere sul valore della vita e sul senso della maternità. La madre è colei che accoglie la vita, che la protegge e la nutre, che la accompagna lungo il cammino. In questo giorno speciale, onoriamo tutte le mamme del mondo, e chiediamo a Dio di benedirle e di sostenerle sempre. (Papa Francesco)

La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi. (Honoré de Balzac)

Come si fa a descrivere una mamma: è un’energia in tutta la sua potenza! Per quanto ne so, ha 2 figli. Secondo il suo conto in banca, ha 4 figli. Secondo le sue orecchie, ha 6 figli. Secondo la sua lavastoviglie, ha 8 figli. A giudicare dalla cesta di panni sporchi, ha un intero campo estivo. (Fabrizio Caramagna)

Ci sono mamme che riempiono di baci e altre di sgridate, ma l’amore non cambia e in realtà la maggior parte delle mamme fa entrambe le cose. (Pearl S. Buck)

Una madre non dorme mai quando vuole. Essa è legata al sonno di suo figlio. (Jean Gastaldi)

Essere una madre a tempo pieno è uno dei più bei lavori stipendiati… dato che il pagamento è puro amore. (Mildred B. Vermont)

Di tutti i diritti delle donne, il più grande è quello di essere madre. (Lin Yutang)

L’amore di una mamma ha tutte le stelle che lo illuminano durante la notte. (Catherine Becher)

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. (William Ross Wallace)

Frasi dei grandi scrittori e scrittrici per la mamma

Da Tiziano Terziani a Orinana Fallaci, da Pier Paolo Pasolini a Fabio Volo, sono tantissimi gli autori che hanno dedicato toccanti parole alle proprie madri. Una selezione di frasi dei grandi scrittori e delle grandi scrittrici per la mamma.

E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio. (Tiziano Terzani)

E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi, Madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. (Giuseppe Ungaretti)

Filastrocca delle parole: si faccia avanti chi ne vuole. Di parole ho la testa piena, come dentro ’la luna’ e ’la balena’. Ma le più belle che ho nel cuore, le sento battere: “mamma”, “amore”. (Gianni Rodari)

La madre è un angelo, che ci guarda che ci insegna ad amare! Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo fra le sue ginocchia, la nostra anima nel suo cuore: ci dà il suo latte quando siamo piccini, il suo pane quando siamo grandi e la sua vita sempre. (Victor Hugo)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino. “Eri un desiderio dentro al cuore”. (Marcel Proust)

Mia madre aveva un corpo piccolo e snello, ma un cuore grande, un cuore così grande che le gioie di ognuno vi hanno trovato una sistemazione ospitale. (Mark Twain)

Essere mamma non è un dovere; non è nemmeno un mestiere: è solo un diritto tra tanti diritti. (Oriana Fallaci)

Mia madre è una donna piccola, esile, delicata. Anche nei momenti più difficili non l’ho mai sentita lamentarsi. Non è mai stata sgarbata, maleducata, irrispettosa. Non l’ho mai sentita fare un commento negativo, mai un pettegolezzo. Non sembra nemmeno vera. A volte la sera, quando sono a casa da solo, penso a lei e a quanto ha fatto per me solo con il suo esempio, la sua silenziosa presenza. C’era sempre quando avevo bisogno di lei. Senza mai essere invadente. (Fabio Volo)

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere: è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. (Pier Paolo Pasolini)

Frasi emozionanti per la festa della mamma

Per i più romantici, la letteratura fornisce anche frasi intense che mirano a far sciogliere il cuore della madre alla quale vengono dedicate. Alcuni aforismi e citazioni emozionanti per la festa della mamma.

Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono. (Honoré de Balzac)

Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini, tra esse, ci dormono profondamente. (Victor Hugo)

Una madre è una persona che vedendo che ci sono solo 4 pezzi di torta per 5 persone, prontamente annuncia che non le sono mai piaciute le torte. (Tenneva Jordan)

Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me. (Immanuel Kant)

Le storie ascoltate la prima volta in braccio alla mamma non saranno mai completamente dimenticate. (Giovanni Ruffini)

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno. (Edwin H. Chapin)

L’amore materno è solo un sentimento umano. E come tutti i sentimenti è incerto, fragile e imperfetto. Contrariamente a quanto si crede, forse non è inciso profondamente nella natura femminile. (Elisabeth Badinter)

Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta. (Agostino d’Ippona)

Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri, ma il cui posto nessun altro può prendere. (Gaspard Mermillod)

Poi mi prese una mano e con gli occhi mi disse quanto mi amava, finché il suo sguardo non divenne nebbia e la vita uscì da lei. (Isabel Allende)

Io non so dove vanno le persone quando cessano di vivere, ma so dove restano, e tu mamma resterai sempre nel mio cuore. (Margaret Mazzantini)

Frasi per dire grazie alla propria mamma

Non bisogna per forza dire la parola “grazie” per ringraziare la propria madre. Alle volte si può ricorrere anche a formule più efficaci e tenere per ottenere lo stesso risultato. Una serie di citazioni e aforismi per dire grazie alla propria mamma.