Frasi sul legame tra mamma e figlia: un amore senza pari

Una madre e una figlia hanno un rapporto unico e speciale: a volte può essere conflittuale, è vero, soprattutto in determinate fasi di vita, ma è comunque un legame indissolubile e che non ha eguali. Nella storia, sono tanti gli artisti e gli scrittori che hanno raccontato con opere e parole proprie il legame che unisce mamma e figlia. DiLei ha scelto una raccolta di citazioni e aforismi famosi da dedicare in differenti occasioni. Vediamo i più belli scelti per te.

Frasi mamma e figlia dalle canzoni

Tra le varie opere dedicate al rapporto speciale tra mamma e figlia, ci sono anche moltissime canzoni italiane che ne parlano. All’interno di numerosi testi infatti si fa riferimento al legame tra madre e figlia, inscindibile e senza pari. Spesso le frasi che troviamo nelle canzoni possono essere usate anche per scrivere dei pensieri e dei biglietti di auguri molto dolci alla propria mamma, per occasioni speciali.

Quello che unisce una mamma ai propri figli è un amore profondo e infinito, che non può essere paragonato a nessun altro sentimento. I bimbi piccoli hanno un attaccamento molto forte alla loro madre, è da lei che nascono, dopo essere stati protetti e custoditi per nove lunghi mesi preziosi. L’affetto poi, dal momento della nascita, si espande e diventa sempre più forte e consapevole. Vediamo alcune citazioni sul legame tra mamma e figlia prese da famose canzoni:

Viva la mamma

Affezionata a quella gonna un po’ lunga

Così elegantemente anni cinquanta

Sempre così sincera

Viva la mamma

Viva le regole e le buone maniere

Quelle che non ho mai saputo imparare

Forse per colpa del rock. (Edoardo Bennato – Viva la mamma)

Quando il tuo sguardo arriverà

Sarà il dolore di un crescendo

Sarà come vedersi dentro. (Gianna Nannini – Ogni tanto)

Andrai, a modo tuo

Camminerai e cadrai, ti alzerai

Sempre a modo tuo

Sarà difficile

Lasciarti al mondo

E tenere un pezzetto per me

E nel bel mezzo del tuo girotondo

Non poterti proteggere

Sarà difficile

Ma sarà fin troppo semplice

Mentre tu ti giri

E continui a ridere. (Elisa – A modo tuo)

e rosa i fiocchi di maternità. (Jovanotti – Per te)

e rosa i fiocchi di maternità. (Jovanotti – Per te) Guardo una foto di mia madre, era felice avrà avuto vent’anni […] la scruto per filo e per segno e ritrovo il mio stesso sguardo. E pensare a quante volte l’ho sentita lontana, e pensare a quante volte le avrei voluto parlare di me, chiederle almeno il perché dei lunghi e ostili silenzi e di quella arbitraria indolenza. (Carmen Consoli – In bianco e nero)

Ma questa paura per te

Non passa mai

Angelo, prenditi cura di lei

Lei non sa vedere al di là di quello che da

E l’ingenuità è parte di lei…

Che è parte di me. (Francesco Renga – Angelo)

che verserà il suo latte dentro me

Passa il tempo, siamo grandi in un istante, ma sei ancora la mia voce più importante. (Alex Britti – Mamma e papà)

C’è un bene che non cambia il mondo, di chi ti sente e ti ascolta e in meno di un secondo capisce cosa stai provando tu. (Laura Pausini – Tutto non fa te)

Son tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringono al cuor! Son le bellezze d’un bene profondo, fatto di sogni, speranze ed amor. (Gino Latilla – Son tutte belle le mamme del mondo)

Quanto ti voglio bene! Queste parole d’amore che ti sospira il mio cuore forse non s’usano più, mamma! Ma la canzone mia più bella sei tu! Sei tu la vita! (C. A.Bixio, B.Cherubini – Mamma)

Tu che sei nata dove c’è sempre il sole

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare

E quel sole ce l’hai dentro il cuore

Sole di primavera

Su quello scoglio in maggio è nato un fiore. (Fabio Concato – Fiore di Maggio)

Oh mamma, mamma ti ricordi? Per me ti preoccupavi spesso e invece vedi, sono diventato un uomo, mi sposo e faccio un figlio adesso, così lo porti a spasso! (Tiromancino – Quasi 40)

Seduta mi accarezzi il volto e poi resti lì, con quel sorriso sordo di chi sa che ha finito i giorni suoi. (Tracce di te, Francesco Renga)

Dai, mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull’età; dai mamma dai, questa sera fuggiamo via. (Luca Barbarossa – Portami a ballare)

Frasi mamma e figlia simpatiche

Oltre alle frasi dolci che possono accompagnare un bel regalo o una dedica profonda per la propria mamma, spesso si fa riferimento a pensieri divertenti legati al rapporto tra madre e figlia. Sono tante le battute, non offensive, che descrivono in modo simpatico il ruolo della mamma, sempre presente nella vita dei propri figli, disposa a farsi in quattro e a rinunciare a tutto, pur di vederli felici.

DiLei ha così scelto alcuni delle più belle frasi simpatiche sulle mamme, ricche di ironia, per scherzare sulla pazienza che le donne hanno di affrontare la vita di tutti i giorni. Citazioni buffe e comiche che, in fondo, raccontano davvero cosa è in grado di fare una mamma per la propria figlia:

La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti. (Tenneva Jordan)

Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. (Jill Churchill)

La mamma è quella che ti insegna a rispettare le tempistiche di lavoro: “Se non pulisci la tua camera entro domenica, ti faccio pulire l’intera casa per un mese!”. (Anonimo)

Madre a tempo pieno è uno dei più bei lavori stipendiati… dato che il pagamento è puro amore. (Mildred B. Vermont)

Sono una mamma che viaggia con i figli: questa non è una vacanza, è un viaggio di lavoro. (Claire, Modern Family)

Le mamme sono accoppiatrici professioniste di calzini, detector di oggetti smarriti, campionesse mondiali di occhiatacce. (Anonimo)

Madre e figlia, un legame indissolubile: le più belle frasi

Come abbiamo detto sinora, il rapporto che lega una madre e una figlia è qualcosa di unico, che a parole non si può di certo spiegare. Un amore profondo, che inizia sin dal momento in cui una mamma vede quelle due lineette su un test di gravidanza positivo, che evolve nei nove mesi di gestazione, in cui il suo corpo cambia forma e dimensione per accogliere quello del suo bimbo. E poi diventa un sentimento inspiegabile dal momento della nascita e per tutta la vita. Un legame infinito, che non ha eguali; ecco le frasi su mamma e figlia che DiLei ha scelto per te:

Cosa c’è di più bello che sentire la mano di un bambino nella tua? Così piccola, soffice e calda, come un gattino che si raggomitola tra le tue braccia. (Marjorie Holmes)

Si ama la propria madre quasi senza saperlo, senza comprenderlo, perché è naturale come vivere; e avvertiamo la profondità delle radici di tale amore solo al momento della separazione finale. (Guy de Maupassant)

Le parole non bastano per esprimere l’amore incondizionato che esiste tra una madre e una figlia. (Caitlin Houston)

Una madre è orgogliosa del figlio che è salito in alto, ma darebbe la vita per l’altro: il figlio senza fortuna. (Libero Bovio)

Improvvisamente, nel dare alla luce una figlia, una donna si trova faccia a faccia non solo con un bambino, una ragazza, una futura donna, ma anche con i suoi conflitti irrisolti dal passato e le sue speranze e sogni per il futuro. (Elizabeth Debold)

Una madre è l’amica più vera che abbiamo, quando le sfide più pesanti e improvvise cadono su di noi; quando le avversità prendono il posto della prosperità; quando gli amici ci abbandonano; quando i problemi si addensano intorno a noi, ancora si aggrapperà a noi, e sforzarci con i suoi cortesi precetti e consigli per dissipare le nuvole delle tenebre e far tornare la pace nei nostri cuori. (Washington Irving)

Il posto migliore per piangere è fra le braccia di una madre. (Jodi Picoult)

Più un figlio è costato lacrime agli occhi della madre, e più caro è al suo cuore. (Alexandre Dumas)

Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice. (Adelbert von Chamisso)

Frasi mamma e figlia amiche

Il legame tra mamma e figlia a volte può essere paragonato a quello tra due amiche per la pelle: un amore fortissimo che le unisce, ma anche carico di momenti di incomprensioni e discussioni.

Sono state scritte diverse opere e poesie sul rapporto tra una madre e i suoi figli, e all’amicizia che si può creare tra le due sono stati dedicati anche film e serie tv, come “Una mamma per amica”, che tutti conosciamo. Avere un rapporto amichevole e frizzantino con la propria mamma è molto importante, fatto di momenti di vita bellissimi, di confidenze, risate e pianti. È bene però che un figlio rispetti sempre il ruolo della sua mamma, con umiltà, fiducia e amore.

Molti esperti e psicologi infatti non sono favorevoli a un rapporto paritario tra madre e figlia, che le metta sullo stesso piano come due amiche. È fondamentale, soprattutto da giovani, che i figli vedano la mamma come la loro figura genitoriale, quella in grado di trasmettere – insieme al padre – regole e valori sin dall’infanzia. In ogni caso, vediamo alcune delle più belle citazioni sul rapporto amichevole che si può creare tra mamma e figlia:

Una madre è una a cui ti rivolgi quando sei turbato. (Emily Dickinson)

Mia mamma mi ha insegnato che la mente di una donna dovrebbe essere la parte più bella di lei. (Sonya Teclai)

Più invecchio, più vedo il potere di quella giovane donna, mia madre. (Sharon Olds)

Ci sono stati momenti in cui non avevo molti amici. Ma mia mamma era sempre mia amica. Sempre. (Taylor Swift)

Una madre è l’unica persona al mondo che può trasformare le preoccupazioni e le paure della figlia in felicità. (Anonimo)

Mia madre aveva un corpo piccolo e snello, ma un cuore grande, un cuore così grande che le gioie di ognuno vi hanno trovato una sistemazione ospitale. (Mark Twain)

Una madre non è una persona su cui appoggiarsi, ma una persona rende inutile il fatto di doversi appoggiare a qualcuno. (Dorothy Canfield Fisher)

La vita è iniziata con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre. (George Eliot)

Non ho mai avuto un momento di dubbio. Ti voglio bene. Io credo in te completamente. Sei la persona che mi è più cara. La mia ragione di vita. (Ian McEwan)

Le madri possono perdonare qualsiasi cosa! Dimmi tutto, tanto non ti lascerò mai andare, anche se il mondo intero dovrebbe darti le spalle. (Louisa May Alcott)

Frasi mamma e figlia da tatuare

E infine terminiamo questa raccolta di citazioni e aforismi sul legame speciale che unisce madre e figlia con alcune delle più belle e intense brevi frasi che si prestano per un tatuaggio. Negli ultimi anni si è molto diffusa la tendenza a tatuare parole e dediche speciali per le persone che amiamo, anche tra madre e figlia. Di seguito troviamo alcuni esempi di pensieri brevi ma molto significativi e profondi, che potrebbero essere usati come spunto per un bel tatuaggio da fare insieme alla propria mamma: