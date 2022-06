Frasi sui figli, per esprimere un amore unico

Fonte: 123RF Frasi sui figli, aforismi e citazioni

Amati, coccolati, tenuti per mano nel lungo e complesso percorso della vita: i figli scatenano tantissime emozioni diverse, sono parte di noi e noi di loro, sono l’amore assoluto e senza ragioni o limiti. Sia quando sono i nostri, sia quando sono di persone accanto a noi alle quali vogliamo bene.

Non è facile racchiudere in una frase un sentimento potente e unico come è l’amore per i figli, per questa ragione spesso ci si affida a frasi di altri, che hanno saputo raccogliere in poche parole il senso di quell’emozione.

Frasi sui figli da donare ai propri, da tenere per sé oppure da dedicare a qualcuno che è diventato genitore e sta vivendo questa esperienza. Possono essere per i bambini, oppure per i figli grandi, e ancora brevi e perfette per essere tatuate come un “per sempre” visibile sulla pelle.

DiLei ha selezionato gli aforismi e le citazioni più profonde da dedicare a un figlio e all’amore che si prova per lui.

Frasi sull’amore per i figli, dolcissime e profonde

Abbiamo detto che l’amore per i figli è un sentimento unico e irripetibile. Ogni figlio si ama in modo diverso, ma non per questa ragione meno inteso. È un sentimento che non può essere numerato o quantificato, perché è potente, infinito e inizia già quando si scopre che si diventerà genitori.

E le parole possono esprimere tutto questo, suscitando emozioni bellissime, grazie a citazioni e aforismi capaci di esperimere la bellezza e la totalità di ciò che si prova. Le frasi sull’amore per i figli.

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa)

Dì a tuo figlio che è bello e ha gli occhi pieni di colori, portalo a vedere i prati quando fioriscono e leggigli un libro prima di dormire. Incoraggialo anche a scrivere poesie e spiegagli come si fa a cancellare il “giammai” e allungare a dismisura le sillabe e gli spazi del “si può”. E se è un sognatore insegnagli a fare le prime passeggiate sulle nuvole. E soprattutto ascoltalo quando il vento degli anni è più forte e si porta via le parole e le certezze. (Fabrizio Caramagna)

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto:

1. A essere contento senza motivo.

2. A essere sempre occupato con qualche cosa.

3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera. (Paulo Coelho)

Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela Schwindt)

Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova

Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è la prima volta anche per me, che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato. Ho un manuale di istruzioni dove “distruzioni” è scritto attaccato. E tu sei al primo posto in questa vita che mi sembra nuova. Prima di ogni cosa. Prima di ogni cosa. (Fedez – Prima di ogni cosa)

Frasi sui figli maschi, le dediche e i pensieri più belli

I figli maschi sono energia allo stato puro ed entusiasmo. E sono anche coloro con i quali le mamme sfidano maggiormente loro stesse perché sono un mondo da scoprire che fa mettere in gioco le diversità. Per i papà, invece, i figli maschi sono divertimento allo stato puro, soprattutto quando si condividono interessi in comune.

Un figlio maschio, ma così come una figlia femmina, è tutta una scoperta per mamma e papà e ci sono molte frasi che possono descrivere alla perfezione come ci si sente e come si vive questo rapporto.

Le frasi sui figli maschi più belle.

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuore.

(Rabindranath Tagore)

(Rabindranath Tagore) Una madre è orgogliosa del figlio che è salito in alto, ma darebbe la vita per l’altro: il figlio senza fortuna. (Libero Bovio)

Una madre è l’amica più vera che abbiamo, quando le sfide più pesanti e improvvise cadono su di noi; quando le avversità prendono il posto della prosperità; quando gli amici ci abbandonano; quando i problemi si addensano intorno a noi, ancora si aggrapperà a noi, e sforzarci con i suoi cortesi precetti e consigli per dissipare le nuvole delle tenebre e far tornare la pace nei nostri cuori. (Washington Irving)

Quando un padre dà a suo figlio, entrambi ridono; quando un figlio dà a suo padre, entrambi piangono. (William Shakespeare)

Crescere un figlio è avanzare verso il futuro e tornare indietro nel passato. È fare progetti e provare ricordi, è essere adulto e bambino, come un cavallo a dondolo che ondeggia nella stanza del tempo. (Fabrizio Caramagna)

Madre Teresa di Calcutta, le sue frasi sui figli più profonde

Madre Teresa di Calcutta è stata una missionaria ed è una santa. Ha dedicato la sua vita agli altri: soprattutto agli ultimi e a chi, più di tutti, poteva aver bisogno di lei. Per farlo ha dato vita alla congregazione religiosa delle Missionarie della carità. Ha vinto il Nobel per la Pace nel 1979 ed è diventata santa nel 2016.

Sono tante le parole che ha lasciato in eredità, tra cui molte frasi bellissime sui figli.

Non aspettare di finire l’università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti di avere dei figli e di vederli sistemati, di perdere dieci chili… che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, la primavera, l’estate, l’autunno o l’inverno… non c’è momento migliore di questo per essere felice. Donati interamente a Dio. Egli si servirà di te per compiere grandi cose a condizione che tu creda più nel suo amore che nella tua fragilità.

Ieri è trascorso. Domani deve ancora venire. Noi abbiamo solo l’oggi. Se aiutiamo i nostri figli ad essere ciò che dovrebbero essere oggi, avranno il coraggio necessario per affrontare la vita con maggior amore.

Il giorno più bello? Oggi.

L’ostacolo più grande? La paura.

La cosa più facile? Sbagliarsi.

L’errore più grande? Rinunciare.

La felicità più grande? Essere utili agli altri.

Il sentimento più brutto? Il rancore.

Il regalo più bello? Il perdono.

Quello indispensabile? La famiglia.

L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici.

Cercare di infondere nei cuori dei vostri figli l’amore per la casa. Fate in modo che desiderino ardentemente stare con la propria famiglia. Molti peccati si potrebbero evitare se la nostra gente amasse davvero la propria casa.

Ogni giorno penso che i bambini siano il regalo più grande di Dio.

Frasi per i figli grandi, le più emozionananti e vere da dedicare

Vedere i figli diventare grandi è fonte di gioia. I genitori guardano ogni progresso con commozione, ripensando – con una punta di malinconia – alla strada percorsa fino a quel momento e con quanto amore abbiano desiderato e accolto ogni più piccolo progresso. C’è anche un pizzico di tristezza, come spesso accade quando ci si deve misurare con il tempo che passa. La frasi per i figli grandi: emozionanti e da dedicare.

Crescere un figlio è avanzare verso il futuro e tornare indietro nel passato.È fare progetti e provare ricordi, è essere adulto e bambino, come un cavallo a dondolo che ondeggia nella stanza del tempo. (Fabrizio Caramagna)

Un bambino entra nella tua casa e per i successivi vent’anni fa un tale frastuono che riesci a malapena a sopportarlo. Poi il figlio se ne va, lasciando la casa così silenziosa che pensi di essere sul punto di impazzire. (John Andrew Holmes)

Il compito del figlio è diventare una poesia, cioè diventare qualcosa che non era previsto dall’Altro, qualcosa di nuovo, una vita differente dalla vita dell’altro. (Massimo Recalcati)

Se vorrai che tuo figlio cammini onorevolmente attraverso il mondo, non devi sgombrare il suo cammino dalle pietre, ma insegnarli a camminare stabilmente sopra di esse. Non insistere a guidarlo prendendolo per mano, ma permettigli di imparare ad andare da solo. (Anne Brontë)

Non par vero nemmeno a me

di essere un padre di un figlio che domani sarà un altro

che dovrà arranggiarsi bene, darsi da fare,

avere pene e qualche piccola soddisfazione. (Vasco Rossi,Benvenuto)

Frasi per i gemelli, anche per i genitori

Il periodo della dolce attesa, quando si sta per diventare genitori è un momento speciale e unico, il cui ricordo rimmarrà tra i più belli e preziosi per sempre. Doppio se si aspettano dei gemelli.

Ci sono tante citazioni da dedicare ai genitori dei gemelli, per condividere con loro un pensiero speciale o una battuta divertente. O frasi proprio per i gemelli, che speriementano un viaggio della vita unico: si cresce contemporaneamente, si è fratelli, ma non si ha differenza d’età.

Mamma diceva che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con quattro gambe. Sembra innaturale nascere insieme e morire separati. (Melodie Ramone)

Non è poi così brutto avere due gemelli. Quando uno piange, non si riesce a sentire l´altro. (Milton Berle)

Quando contempli l’incantevole spettacolo. Di gemelli, a braccetto, addormentati di notte. Non pensare che la casa sia stata doppiamente incasinata. Ma che voi, come genitori, siete stati doppiamente benedetti. (Jon Bratton)

Ci sono due cose nella vita per le quali non saremo mai preparati: i gemelli. (Josh Billings)

I gemelli hanno un legame speciale. Si sentono più sicuri tra loro che con i loro coetanei. (Jeanne Phillips)

Frasi su fratello e sorella: un legame indistruttibile

Quando si hanno più figli si fa un dono: si regala all’altro la possibilità di avere un amico che stia sempre accanto. Un fratello o una sorella hanno la bussola per capire uno le emozioni dell’altro perché: hanno fatto parte del passato e condividono la stessa famiglia.

Le frasi più belle su un fratello o una sorella che possono usare anche mamma e papà.

Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno. (Karen Brown)

A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno. (Banana Yoshimoto)

La forma più fondamentale d’amore, è l’amore fraterno. Con questo intendo senso di responsabilità, premure, rispetto, comprensione per il prossimo; esso è caratterizzato dall’assenza di esclusività. (Erich Fromm)

Ciò che i fratelli dicono per prendere in giro le loro sorelle non ha nulla a che fare con ciò che pensano veramente di loro. (Esther Friesner)

I fratelli, figli d’uno stesso sangue, generati dalla stesse viscere, cresciuti fra le stesse braccia, educati dalla stessa voce autorevole ed amorosa, godono, i primi anni, della stessa atmosfera d’affetti sotto lo stesso tetto; per cui si può dire che vivono d’una stessa vita. (Paolo Mantegazza)

Frasi da tatuare sui figli: un “per sempre” sulla pelle

L’amore per i figli è per sempre, proprio come un tatuaggio. E se ques’ultimo viene inciso sulla pelle, il sentimento che si prova per la propria prole, invece, è nel cuore e lì resta, cresce, matura, si evolve.

Un tatuaggio, quindi, è perfetto per esprimere un amore he non ha confini. Oltre ai simboli, ai disegni speciali, ci sono anche le parole. Ecco le frasi più intense da tatuare sui figli.