Frasi per gemelli per dedicargli un pensiero speciale

Essere un gemello è bellissimo, perché non si è solamente fratelli ma il legame è molto più stretto. Anche solo per il fatto di aver condiviso per nove mesi lo stesso spazione nella pancia della mamma. Si cresce assieme, si sperimenta l’avventura passo dopo passo uno accanto all’altro. È essere fratelli, ma non avere alcuna differenza di età.

A volte si può essere molto simili (se non proprio uguali) oppure somigliarsi soltanto, anche questo è molto particolare perché ci si ritrova a specchiarsi nell’altro.

Essere gemelli non vuol dire pensarla allo stesso modo, ma condividere un percorso di vita contemporaneamente. Ci sono frasi per gemelli che raccontano tutto questo. DiLei ha selezionato citazioni e aforismi per i gemelli, per dedicargli un pensiero speciale.

Frasi per fratelli e sorelle gemelli

Una mamma che attende è sempre emozionata, questo sentimento raddoppia (o triplica…) quando scopre di essere incinta di gemelli. Certo: potrebbe fare un po’ paura, ma essere gemelli è un’esperienza unica. I fratelli e le sorelle vivono la crescita assieme, i piccoli traguardi e le difficoltà, si possono supportare e capirsi, forse come poche altre persone riescono a fare. Ecco alcune delle frasi più belle per fratelli e sorelle gemelli.

I gemelli. Un imboscata del caso riempie due ovuli, gli spermatozoi come equilibristi cadono duplici nella culla della vita. (Fabrizio Caramagna)

Io e mia sorella eravamo gemelle e voi sapete quanto siano sottili i legami che legano due anime così strettamente alleate. (Arthur Conan Doyle)

I gemelli hanno un legame speciale. Si sentono più sicuri tra loro che con i loro coetanei. (Jeanne Phillips)

Siamo tutti fratelli, ma non siamo tutti gemelli. (Louis Pauwels)

Mamma diceva che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con quattro gambe. Sembra innaturale nascere insieme e morire separati. (Melodie Ramone)

Un bambino è più che sufficiente. Finché siete sani di mente, non pregate mai di avere dei gemelli. I gemelli sono una sommossa permanente; e non c’è nessuna differenza fra i trigemini e un’insurrezione. (Mark Twain)

Il rapporto speciale con i gemelli è che, se c’è qualcun altro al mondo che avrà o sarà il confidente di cui hai bisogno, è un gemello identico. (Sam Underwood)

Noi due insieme / come doppie ciliegie siam cresciute, / divise in apparenza, però unite / nella separazione: belle bacche / nate entrambe su un ramo, in apparenza / corpi distinti, però un solo cuore, / come i colori su uno stesso stemma. (William Shakespeare)

Se sei un gemello, ti guardi vivere due vite: la tua e la sua. È un confronto costante. Non sono mai buono come il cattivo che avrei voluto che fosse. Ero l’unico soldato di cui avevo bisogno. Non avremmo potuto sapere cosa significherebbe scissione. Il tempo scorre veloce, disperdendosi come schegge ed è silenzioso come ragnatele. Aspettiamo l’imboscata. La sorella lo scoprirà prima; lei sarà la mia memoria vivente. Sarà il corpo lasciato in piedi. (Christa Parravani)

Essere gemelli, frasi simpatiche

Essere gemelli suscita sempre molto interesse da parte delle altre persone, forse perché si vorrebbe comprendere meglio il tipo di legame, il rapporto, come sia crescere insieme. E non mancano le battute, le frasi simpatiche sui gemelli che vogliono strappare una risata. Sia a loro, sia ai loro genitori.

Ci sono due cose nella vita per le quali non saremo mai preparati: i gemelli. (Josh Billings)

Sto seguendo un caso interessante. Ho in analisi due coppie di gemelli che soffrono di sdoppiamento della personalità. Vengo pagato da otto persone. (Woody Allen)

Non è poi così brutto avere due gemelli. Quando uno piange, non si riesce a sentire l´altro. (Milton Berle)

Quando sono nata mia mamma mi ha guardato, ha guardato la placenta, e ha gridato: “Gemelli!”. (Joan Rivers)

Un genovese si presenta all’ufficio anagrafe: “Devo denunciare la nascita del mio bambino:” L’impiegato gli dà un modulo, il genovese lo riempie, espleta tutte le formalità e, alla fine: “Quanto le devo?” “Niente, niente. La denuncia dei neonati è gratuita…” “Ah, bene! Allora denuncio anche l’altro gemello!” (Gino Bramieri)

Frasi per fratelli gemelli

Se si volgliono dedicare parole speciali al proprio fratello gemello, ci sono frasi che racchiudono la potenza di quel rapporto unico. Perché avere un fratello, o una sorella, significa avere un complice, qualcuno su cui poter fare affidamento, a cui chiedere aiuto o affetto. Solo in quel tipo di legame si conosce tutto della propria infanzia, si cresce nello stesso ambiente, si combattono (spesso) le medesime battaglie. E ci sono citazioni e aforismi che lo spiegano alla perfezione: frasi emozionanti per fratelli gemelli.

Un fratello è un amico dato dalla natura. (Jean Baptiste Legouvè)

A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno. (Banana Yoshimoto)

Abbiamo condiviso tutto: genitori, casa, animali, festeggiamenti, catastrofi, segreti. I fili della nostra esistenza sono ormai talmente intrecciati che resteremo unite per sempre. Non potrò mai sentirmi completamente sola, sapendo che sei sul mio stesso pianeta. (Pam Brown)

Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il migliore legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro (dal film: The big Kahuna)

Un fratello può essere il custode della tua identità, l’unica persona con le chiavi della tua illimitata e segreta conoscenza di te. (Marian Sandmaier)

Frasi per una mamma di gemelli

Essere mamma di gemelli è un’avventura speciale, sicuramente più faticosa, ma ricca di soddisfazioni. Ci sono frasi dolcissime da dedicarle in occasione della nascita, un momento molto delicato e faticoso, durante il quale dire le parole giuste può essere un balsamo per l’altra persona.

Ecco le citazioni e gli aforismi più belli per una mamma di gemelli.