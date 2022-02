Ashley Graham e la ribellione ai tabù della maternità: la prima foto coi gemelli

Ashley Graham incinta di 2 gemelli, mostra con orgoglio il pancione su Instagram

La paladina del body positivity è diventata mamma per la seconda volta. Ashley Graham, dopo aver documentato passo passo sui social la sua gravidanza, a inizio gennaio ha messo al mondo i due gemellini nati dal matrimonio con Justin Ervin. Subito dopo il parto, la modella si è goduta un po’ di sana privacy con la sua famiglia, e ha scelto di presentare ai suoi numerosi follower i nuovi arrivati, con uno scatto dolcissimo in cui non ha avuto paura nel mostrarsi alle prese con l’allattamento al seno, normalizzando così un gesto naturale ma considerato ancora (e inverosimilmente) tabù.

Ashley Graham: la prima foto con i gemelli

A un mese dal parto, Ashley Graham è tornata sui social per mostrarsi in versione mamma e presentare i nuovi arrivati al web. La modella ha così condiviso sui social un tenero scatto in cui appare intenta ad allattare uno dei neonati mentre intanto culla l’altro. Una foto è un vero e proprio inno alla maternità, e rompe anche tutti i tabù legati all’allattamento, un gesto così naturale ma giudicato ancora scandaloso.

Con l’immagine condivisa sul web la modella svela per la prima volta anche i nomi dei suoi piccoli, nomi che lei e il marito hanno scelto per i due bambini: Malachi e Roman. La coppia ha anche un altro figlio, Isaac, nato due anni fa.

Nello scatto, la paladina del body positivity si mostra con le gambe nude e in vestaglia bianca, che apre per allattare. Lo sguardo non è rivolto all’obiettivo, ma ai suoi piccoli, a cui dedica parole piene d’amore. “I miei ragazzi sono stati i più grandi insegnanti e i più grandi promemoria del fatto che posso fare cose difficili. Non è stato facile ma ne vale davvero la pena. Non riesco ancora a credere di avere 3 figli, non vedo l’ora di condividere presto con tutti voi il racconto del parto e del post parto”. Dopo il diario social della gravidanza, la modella è quindi pronta a condividere coi fan anche gioie, emozioni ma anche le difficoltà legate alla sua condizione da mamma-bis.

Ashley Graham e l’allattamento sui social

Lo scatto della modella è stato subito apprezzato dai fan, anche perché si mostra nel più naturale degli atteggiamenti di una neomamma, ossia l’allattamento. A sdoganare l’allattamento via web avevano contribuito anche altre star: daChiara Ferragni a Heather Parisi, da Gisele Bundchen a Chrissy Teigen, tutte rivendicano il diritto di allattare in pubblico, un gesto che non ha niente di scandaloso, anzi è il più naturale del mondo.

La maternità senza filtri

La Graham ha rivelato la sua seconda gravidanza nel luglio 2021, e nei mesi successivi ha condiviso sul suo profilo numerosi scatti a testimonianza dei cambiamenti fisici, senza aggiungere filtri né ritocchi di alcun genere.

La modella ha così dato un’altra lezione di body positivity, mostrando apertamente pancia, inestetismi e smagliature. D’altronde anche nel recente scatto la nostra palesa senza remore le sue curve morbide, mettendo al bando, ancora una volta, un’artificiale ideale di perfezione.