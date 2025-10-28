Questa tinta costa poco ed è top: infatti è arricchita con cheratina e amminoacidi della seta che regalano una chioma setosa e lucida, di cui innamorarsi al primo sguardo

La ricrescita da coprire, qualche capello bianco che inizia a fare capolino, oppure la voglia di cambiare e di sperimentare, ma senza passare tante ore in salone o spendendo molti soldi. Le tinte fai da te sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sfoggiare una chioma proprio come l’abbiamo sempre sognata, senza dover attendere l’appuntamento con il nostro parrucchiere di fiducia.

E lo sa bene Ashley Graham che è una di noi: la bellissima modella, infatti, ha svelato a People di essersi fatta la tinta per i capelli da sola in vista dell’appuntamento con la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, andato in scena a New York a ottobre.

Bellissima, in un completo intimo nero molto sensuale e ali dello stesso colore, aveva i capelli sciolti e luminosi. A quanto pare, il suo segreto è la tinta ColorSilk di Revlon Cosmetics, brand di cui lei è ambasciatrice globale. E costa pochissimo, in base al colore scelto il prezzo può variare ma resta comunque basso. Ad esempio, il castano medio intenso ha un costo di 6,99 euro, a cui si aggiunge un coupon del valore di 1,40 euro di sconto.

La tinta per capelli che coccola la chioma

Ashley Graham è una donna bellissima, con un fascino che cattura lo sguardo. Merito anche dei suoi bellissimi capelli, lunghi, lucidi e dall’aspetto incredibilmente sano. Di recente ha spiegato a People di utilizzare la tinta ColorSilk di Revlon, brand di cui è ambasciatrice globale, nella versione con Bond Repair Complex. In Italia c’è la versione Beautiful color, sempre arricchita con cheratina. Oltre a questa, la formula nutriente contiene anche con amminoacidi della seta che agiscono andando a penetrare nella struttura del capello mentre si procede con la tinta. E il risultato è strepitoso: la chioma, infatti, appare setosa e lucida.

Un altro dettaglio da non sottovalutare è la mancanza di ammoniaca, il che si traduce con un colore favoloso e un’applicazione priva di odori che possono dare fastidio.

Ed è la soluzione perfetta per chi desidera brillantezza ma anche un’opzione durevole. ColorSilk, infatti, promette di agire anche sui capelli bianchi più resistenti e di offrire una copertura al 100%.

Come si applica la tinta fai da te

Spesso, a frenarci dallo sperimentare una tinta fai da te, c’è il timore di farla male o che sia troppo complicata. In realtà utilizzare ColorSilk di Revlon Cosmetics è davvero semplice. A partire dalla formula Liquid Gel che si distribuisce in maniera molto semplice grazie al flacone applicatore, inoltre il prodotto resta al suo posto durante il tempo di posa.

Che dura circa 25 minuti, ma prima bisogna procedere dividendo i capelli in quattro aree diverse, per poi stendere il colore dalle radici alle punte. Passata poco meno di mezz’ora, si sciacqua e infine si utilizza il balsamo.

E anche Ashley Graham ha spiegato che la fa da sola, a People ha raccontato dei suoi capelli: “Ho iniziato a fare ricerche per capire cosa li avrebbe mantenuti folti, lucenti e sani. Circa due anni fa, ho deciso di tingerli da sola per la prima volta – si legge -. Volevo scurirli un po’ e coprire qualche capello bianco. ColorSilk ha reso tutto così facile e, onestamente, da allora non mi sono più pentita!”

E il risultato è davvero favoloso come dimostrano le immagini della modella, che ha anche detto che ci mette meno di un’ora a fare tutto, trasformando quel tempo in un: “Piccolo rituale di cura di sé”. Uno spunto anche per noi che, magari, durante la tinta possiamo coccolare il viso con una maschera e creare l’atmosfera giusta.

