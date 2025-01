Fonte: iStock Maschere viso effetto relax: quali comprare

Dopo settimane di feste, pranzi, cene, ma anche di serate fuori e che ci fanno riposare meno, è giunto il momento di prendersi cura di sé e di farlo a partire dalla pelle. E allora ben vengano le maschere rilassanti, ma anche quelle che rigenerano il viso e gli regalano un boost di benessere. Se questo non bastasse, sono anche il modo perfetto per dedicarsi attimi speciali, una coccola che ci permette di ripartire senza dimenticare di ritagliarsi uno spazio per prendersi cura di sé.

Le maschere per il viso rilassanti (ma non solo) che devi provare per ripartire alla grande.

Maschera in tessuto, per 15 minuti di relax

Idratante ed effetto relax: è la maschera in tessuto di Garnier che si chiama Hydra Bomb, il prodotto perfetto per trattare la pelle stressata e stanca. Dopo le feste, dopo tante serate trascorse a fare le ore piccole, rompendo un po’ quelli che sono i normali equilibri sonno e veglia, regalare una coccola alla propria pelle è quello che serve per avere un viso fresco e riposato.

Hydra Bomb di Garnier Maschera in tessuto super idratante e con effetto relax

La maschera in tessuto di Garnier è imbevuta di una lozione che idrata molto e, al tempo stesso, rilassa, restituendo un viso che appare rimpolpato e riposato, andando a ridurre i segni di stanchezza e a distendere l’incarnato.

Inoltre, questo prodotto è davvero facile da utilizzare, dal momento che si deve solo applicare sulla faccia detersa e pulita e poi si lascia per 15 minuti in posa: un tempo perfetto per dedicarsi a qualcosa di bello, come sorseggiare una bevanda calda, oppure perdersi tra le pagine di un buon libro. Trascorsi i minuti necessari perché agisca, si leva e si procede massaggiando il prodotto in eccesso. La formula è vegana e il tessuto è al 100 per 100 biodegradabile.

Una maschera in tessuto amatissima, che ha ottenuto recensioni entusiastiche che segnalano in maniera particolare il fatto che sia morbida, molto idratante e che abbia un fantastico rapporto qualità-prezzo, oltre a regalare la sensazione di freschezza.

A tutto questo si aggiunge la praticità: infatti si può anche portare con sé in viaggio dal momento che occupa pochissimo spazio, si può applicare in qualsiasi momento della giornata e anche più volte nel corso della settimana, in base alle proprie necessità.

Maschere per il viso alla lavanda, le migliori per una pelle wow

Dopo le festività natalizie si riprende con la solita routine, ma non bisogna dimenticarsi di prendersi cura di sé e del proprio benessere. Acquistare e utilizzare delle maschere pensate appositamente per rilassare la pelle del viso è un buon modo perché l’anno nuovo prenda il via non dimenticandosi di mantenere alto il focus su di sé. E quindi comprare una maschera per una pelle wow è un investimento per del tempo di qualità da trascorrere facendo del bene al proprio corpo e, di conseguenza, anche alla propria mente.

Tra i prodotti da provare vi è la maschera alla lavanda di Kormesic: la confezione è monodose e la sua applicazione promette di idratare e stimolare la microcircolazione, oltre a essere idratante e antiossidante, dal momento che contiene un mix di oli ed estratti di origine naturale che donano un’azione protettiva contro smog e radicali liberi.

Si applica in maniera molto semplice, direttamente sulla pelle del viso pulita, per poi lasciare in posa per 15 – 20 minuti. Successivamente si massaggia il viso affinché assorba tutto il prodotto e si risciacqua.

Machera viso Kormesic Alla lavanda, dona un effetto relax, idrata e stimola la microcircolazione

Lavander Botanical Mask di MBeauty Cosmetics è una maschera viso coreana e arriva in 12 pezzi promettendo di donare al viso un effetto lenitivo e rilassante, grazie all’olio di lavanda combinato con altri ingredienti (come l’estratto di camomilla e l’estratto di Rosmarinus Officinalis) che agiscono sulle irritazioni cutanee e riducono i rossori, regalando al viso un tono naturale e luminoso. Si deve applicare fino a un massimo di 20 minuti e sul viso pulito.

Lavander Botanical Mask Maschera coreana lenitiva e rilassante di MBeauty Cosmetics

Maschere viso da provare: lenitive e idratanti

Kiko Milano, poi, mette in vendita la Soothing Face Mask: una maschera viso idratante in hydrogel con estratto di camomilla, che regala una pelle idratata e morbida. Se si desidera un maggiore effetto rinfrescante basta tenerla in frigorifero. La camomilla ha tante proprietà e tra queste anche quella di essere calmante e lenitiva, perfetta per donare al viso un aspetto rilassato.

Soothing Face Mask Maschera con estratto di camomilla di Kiko Milano

Regeco Alchimia Mediterranea, invece, propone Allevia relax viso: una maschera cosmetica lenitiva e peel off per il viso, che agisce per donare un effetto antistress, dal momento che ha un’azione lenitiva e un delicato effetto scrub. Le sue peculiarità sono che si prepara sul momento ed è pronta in un solo minuto, arriva con una paletta sterile in dotazione per preparare e applicare il prodotto. Contiene algin che è idratante, nutriente e tonificante, gluconolactone che riequilibra, protegge ed efolia e olio di semi di canapa con la sua azione lenitiva, rigenerante e antiossidante.

