Pelle radiosa anche in inverno? La crema viso ai frutti rossi è il tuo miglior alleato

C’è chi li mangia come delle gustosissime marmellate e chi li unisce al porridge per una colazione nutriente e coloratissima. Fatto sta che i frutti rossi sono davvero un must nella nostra alimentazione, piccoli, dal sapore dolce e a volte acidulo e che, oltre al gusto, fanno bene anche alla vista, donando un tocco di colore a ogni piatto in cui li si unisce. Dei veri alleati in cucina tanto quanto nella cura della nostra pelle. Si, avete capito bene, utilizzare una crema viso ai frutti rossi, infatti, potrebbe davvero fare la differenza nella vostra skincare routine e ora vi spieghiamo il perché.

Le proprietà dei frutti rossi

Che si tratti di lamponi, more, mirtilli, ecc., i frutti di bosco o frutti rossi non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione ma nemmeno all’interno della nostra beauty routine. E i motivi sono davvero tanti.

Per esempio il loro grande contenuto di resveratrolo, una sostanza antiossidante, che favorisce l’ossidazione dei grassi alimentari e la trasformazione da adipe bianco ad adipe bruno, Si tratta di un tessuto connettivo che favorisce la combustione degli altri grassi in caso di bisogno di nuove energie. In più i frutti rossi hanno pochissime calorie, permettendovi di consumarli anche in abbondanza ma senza che questo vada a influire sulla vostra forma fisica.

I benefici per la pelle

Se si parla di benefici per la pelle, invece, i frutti rossi svolgono un potente effetto anti-age, agendo come un inibitore dell’invecchiamento cutaneo grazie alla presenza di resveratrolo, già citato, polifenoli e vitamina C.

Quest’ultima, aiuta a stimolare la produzione di collagene, che è importantissimo per il rinnovo cellulare cutaneo, e insieme agli antiossidanti che sono contenuti nei frutti rossi, agisce anche contro lo stress ossidativo e i radicali liberi, donando massima tonicità ed elasticità alla cute.

Ecco perché utilizzare una crema viso ai frutti rossi è una buonissima idea per mantenere sana, giovane e bella la vostra pelle, magari in aggiunta anche ad altri prodotti che contengano questi piccolo e coloratissimo alleati della cute e le loro proprietà magiche.

I prodotti ai frutti rossi da provare

Per esempio provando la crema viso di Bottega Verde al lampone e mirtillo, che idrata e protegge la cute e che risulta particolarmente efficace per il benessere delle pelli secche o particolarmente delicate. Una crema da applicare sul viso, evitando il contorno occhi, per un effetto delicato e pieno di proprietà nutrienti.

O ancora provando la crema viso ai mirtilli e acido ialuronico di Natura Verde, una crema che contribuisce a combattere i segni dell’età, contrastando la formazione di radicali liberi, arricchita di attivi specifici, funzionali e preziosi per la bellezza della pelle.

E provando anche ad aggiungere questi piccoli alleati della pelle nella detersione, optando per un burro struccante ai frutti rossi come quello di Biofficina Toscana, che rimuove con dolcezza ogni tipo di make up rilasciando le proprietà uniche dei frutti. Un burro struccante dal doppio utilizzo, che si scioglie trasformandosi in un olio su pelle asciutta o in un latte detergente su pelle inumidita.

Insomma, è davvero facile introdurre questi amici della pelle nella propria skincare, a voi solo la scelta del prodotto e il risultato sarà sempre assicurato.

