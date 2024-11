Skincare coreana, i 5 prodotti essenziali da comprare per il Black Friday secondo l’esperta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per provare la skincare coreana grazie a prezzi stracciati e super sconti. La K-beauty promette di regalare una pelle favolosa e perfetta seguendo alcuni step essenziali e utilizzando prodotti con ingredienti naturali.

Abbiamo chiesto all’esperta Camilla Gentili di selezionare cinque prodotti da acquistare subito, fra sieri e creme, con ottime recensioni e risultati super!

Cosa prevede la skincare coreana

“La skincare coreana prevede una pratica quotidiana in 10 step – ci svela Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica -. Si inizia con la doppia detersione che prevede l’uso di un detergente oleoso e di un detergente schiumoso. Si passa poi alla esfoliazione, con maschere in tessuto oppure scrub, e all’applicazione di prodotti per idratare la pelle”.

La tecnica usata dagli amanti della skincare coreana è il layering che punta sulla stratificazione dei prodotti. I cosmetici applicati sono studiati in base alle esigenze della pelle e man mano sempre più ricchi e densi.

Perché questa skincare funziona? “Il segreto – ci racconta l’esperta – sta nell’usare in sequenza i cosmetici per creare una vera e propria sinergia. Parliamo di prodotti realizzati con estratti naturali e principi attivi che rispettano la pelle”.

Quante volte al giorno si fa la skincare coreana

Prima di scoprire i prodotti della skincare coreana, proviamo a capire qualcosa di più su questo trattamento. Si tratta di un rituale piuttosto antico e, secondo alcuni studi, le sue origini risalgono al 57 a.C. Dietro c’è una precisa filosofia: secondo i coreani l’aspetto esteriore riflette l’interiorità di una persona. Per questo prendersi cura della pelle del viso è importantissimo.

“Contrariamente a quanto pensano molti – ci racconta Camilla Gentili – la skincare coreana non ha tempi lunghi. Bastano 15 minuti ogni mattina e sera per ottenere risultati”.

Un consiglio fondamentale? “Applicare sempre i prodotti con le mani, seguendo l’ordine preciso per rispettare la tecnica del layering. Non usate dischetti in cotone oppure altri elementi”.

I prodotti migliori di skincare coreana

“Partiamo con un prodotto strepitoso a base di vera essenza di lumaca – ci svela l’esperta – . Ripara la pelle e favorisce il turnover cellulare, contrastando le rughe”.

L’essenza è leggera e si assorbe rapidamente, donando luminosità alla pelle e garantendo un’idratazione totale senza appesantire. “Lo consiglio – continua l’esperta -. Per chi ha una pelle disidratata e un incarnato spento”.

Scontato del 25%, il siero antirughe di AMPLE:N riduce le rughe e idrata in profondità. “Contiene niacinamide – ci svela Camilla Gentili -, un ingrediente perfetto per migliorare il tono e la grana della pelle, aumentandone l’elasticità e riducendo i pori”.

Super sconto anche per il siero rassodante booster, arricchito con tre peptidi specializzati per ridurre le rughe profonde, rendere la pelle compatta e donare elasticità.

“Un prodotto ottimo da usare dopo il tonico con un effetto filler immediato – ci rivela l’esperta -. La texture reagisce immediatamente a contatto con la pelle, donando compattezza e penetrando in profondità”.

La crema idratante è fondamentale nella skincare coreana. Quella scelta dalla nostra esperta è firmata Yepoda e ha proprietà anti-invecchiamento grazie alla presenza di ingredienti efficaci e di una texture extra ricca.

Il tonico al riso nero è ottimo per rendere la pelle liscia come seta. “Ho scelto questo tonico – racconta l’esperta – per via della sua formulazione con riso nero fermentato e corteccia di germogli di bambù. Ingredienti che rendono la pelle elastica e radiosa”.

Offerta Tonico al riso nero Tonico per una pelle radiosa

