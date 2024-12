La bava di lumaca è l’ingrediente “mai più senza” per una pelle del viso luminosa e ringiovanita

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Se ne sente parlare sempre più spesso, ma in quante l’abbiamo davvero provata? Parliamo della bava di lumaca e del suo utilizzo come ingrediente di punta per la cura della pelle. Un prodotto di origine animale e che non prende il suo nome da chissà quale invenzione particolare ma dal fatto che questa è davvero la bava prodotta dalle lumache quando si muovono e che gli serve per mantenersi idratate e per respingere eventuali minacce ambientali.

Una sostanza che, al di là dell’importantissima funzione che svolge per le sue legittime proprietarie, ha anche tantissime qualità utili all’uomo e alla cura della pelle.

Quali sono i benefici della bava di lumaca

Tra i benefici della bava di lumaca, infatti, si notano le sue grandi proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e cicatrizzanti. Anche a seconda della tipologia di bava prodotta e del suo scopo. Questa sostanza, infatti, ha qualità diverse a seconda dello scopo per cui viene prodotta, diventando un’efficiente barriera antimicrobica, un potente adesivo a base di calcio per permettere alla lumaca di rimanere attaccata alle superfici e fino a un lubrificante particolarmente ricco di collagene che la aiuta e rendere più semplici e fluidi i suoi movimenti.

Già solo con queste informazioni appare piuttosto chiaro il motivo per cui inserire questo sostanza nella propria skincare routine possa far davvero bene alla pelle. Ma vediamo meglio tutte le proprietà di cui potreste godere scegliendo una crema viso alla bava di lumaca per la vostra prossima skincare.

Da cosa è composta e perché fa bene alla pelle

All’interno della bava di lumaca, sono presenti i glicosaminoglicani, utilissimi alleati in ambito beauty e in particolare nella skincare. Queste molecole, infatti, sono in grado di trattenere l’acqua, cosa che le rende particolarmente efficaci se utilizzate all’interno delle creme idratanti. Ma non solo. Tra i componenti che si possono isolare e che sono custoditi nella bava di lumaca, ci sono anche il collagene, l’acido ialuronico, l’elastina, l’acido glicolico e le vitamine C, A ed E. Tutti elementi utili al benessere della pelle e che la aiutano a mantenersi idratata, elastica, compatta ma anche a rigenerarsi e a mantenere sana ed efficiente la barriera cutanea della pelle, utile a proteggerla dagli attacchi batterici e dagli agenti esterni. Insomma, delle proprietà non solo sono utili ma anche indispensabili per il benessere e la bellezza della cute. E che grazie alle creme a base di bava di lumaca è possibile regalare alla propria pelle.

Dopo tutto la bava di lumaca la usavano anche ai tempi degli antichi greci, sia come rimedio per trattare infezioni e raffreddori che, come insegnava Ippocrate, padre della medicina, per la cura delle infiammazioni cutanee.

Una sostanza che vale un po’ come un passepartout nella cura della pelle, usata anche come rimedio contro le verruche, l’acne o i calli e che, grazie alle sue proprietà idratanti, leviganti e rigeneranti, dimostra di essere un alleato principe nella skincare e un prodotto da provare subito.

Le migliori creme viso a base di bava di lumaca

Per esempio optando per un prodotto come la crema viso di Florence, che contiene bava di lumaca filtrata con allantoina, acido ialuronico, vitamine B1, B2, C, E, rosa damascena biologica, acido glicolico, elastina, collagene, betacarotene, olio di avocado, gel, proteine e aminoacidi. Un mix di ingredienti preziosissimi per la pelle e che la rigenerano e idratano al massimo e a ogni utilizzo.

O ancora provando la crema viso anti aging cream di Nuvò, un composto a base di bava di lumaca al 72% e acido Ialuronico a tre pesi molecolari (utile a ridurre le rughe e che agisce sia in profondità che in superficie), ma anche burro di mango, idratante e nutriente e Vitamina B5 ed E dai potenti effetti antiossidanti.

Altro prodotto a base di lumaca da provare e introdurre nella vostra skincare routine è quello di Bioluma. Una crema viso ad altissima concentrazione di bava di lumaca ma che contiene anche acido ialuronico, collagene, vitamina E, peptide anti-age, olio di argan, estratto di camomilla, olio di cotone, acido cogico, olio di carota, olio essenziale di lavanda, glicerolo vegetale, olio di crusca di riso, ecc. Materie prime di altissima qualità per una cura profonda della pelle del viso.

Infine, una crema viso a base di bava di lumaca da provare è quella di Geppe. Un prodotto che contiene il 65% di questo incredibile ingrediente e che, con l’aggiunta di allantonina e acido glicolico, mantiene la pelle del viso super elastica, esfoliata e ben idratata. Una crema di usare mattina e sera, andando ad aumentare il collagene della cute e garantendo un effetto anti age immediato.

Come si usano

Prodotti che possono essere usati su qualsiasi tipologia di pelle ma che necessitano di un piccolo accorgimento. La baca di lumaca, infatti, può causare allergie. Per questo, come buona prassi, è bene utilizzare una piccola quantità di prodotto su una porzione ridotta di pelle, per esempio quella del braccio, verificando che la stessa non si arrossi e non pruda dopo l’applicazione della crema.

In più, se in qualunque momento dovreste notare degli arrossamenti o bruciore (anche se dopo questo mini test pre utilizzo non dovrebbe accadere) è bene contattare subito un dermatologo.

Come dire, la bava di lumaca, previe dovute verifiche, è davvero un alleato beauty da non sottovalutare, che potete usare sia sotto forma di crema ma anche di tonico o siero viso e che, per garantirvi degli effetti al massimo delle sue potenzialità è bene che sia presente almeno al 70%, imparando a usarla quotidianamente o a cadenza regolare, anche a seconda dello scopo e dei risultati che si desiderano ottenere. E garantendo alla pelle massimo nutrimento, idratazione e bellezza.

