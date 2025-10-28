Pelle luminosa e super idratata dall'effetto glass skin? Il siero viso alla bava di lumaca in sconto sarà il vostro miglior alleato

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost di benessere e idratazione per la pelle è in sconto

Tra le tendenze nate sui social e che non ci pensano nemmeno per un attimo a lasciarci, quella della glass skin è senza dubbio una delle più amate, provate e gettonate di sempre. Un trend nato su TIk Tok che ci vuole tutte con una pelle luminosa e dall’effetto traslucido, esattamente come l’effetto che fa un vetro o un cristallo. Una cute che non arriva da trucchi e cosmetici, ma che si ottiene con un’attenta skincare, mirata e ricca di nutrimento per la pelle, e ovviamente optando per i prodotti che assecondino al meglio questo scopo, come il siero viso alla bava di lumaca di COSRX che è un vero best seller da provare adesso.

Offerta COSRX Il siero viso alla bava di lumaca da provare ora

Il siero viso alla bava di lumaca di COSRX

Un’essenza dalla texture leggera e che una volta applicata si assorbe rapidamente sulla pelle, donando un’immediata luminosità alla cute e permettendole di mostrarsi con un aspetto visibilmente più sano e bello. Un prodotto che fornisce un’azione che dura a lungo, ma senza appesantire la pelle.

Un siero viso alla bava di lumaca che è un vero e proprio boost di benessere per la cute e che è stato formulato con ben il 96,3% di Filtrato di Secrezione di Lumaca, agendo come un ‘effetto antiage potentissimo e garantendo alla cute un plus di benefici davvero eccezionali.

Come agisce il siero viso di COSRX

Il prodotto ideale da provare per una pelle in modalità glass skin, che ripara e ringiovanisce la cute una volta applicato e che elimina la secchezza della stessa, che è poi una delle cause della formazione di rughe e linee sottili e dell’invecchiamento cutaneo.

Un siero viso che agisce su più livelli per il benessere della pelle:

idratandola a fondo;

lenendola da eventuali irritazioni dovute alla secchezza;

riducendone l’opacità;

donandole maggior luminosità e vitalità.

Offerta COSRX Il siero viso per una glass skin perfetta

Gli ingredienti per una pelle in versione glass skin

E tutto grazie all’ingrediente principe di questo siero viso, la bava di lumaca. Un tassello di base per l’efficacia di questo prodotto, e che dona alla pelle un aspetto davvero rinnovato, come se la stessa fosse stata perfezionata. Il filtrato della secrezione di lumaca, infatti, contiene “mucina”, un ingrediente altamente efficace e che permette una maggiore idratazione della pelle, lenendo le parti danneggiate e garantendo un’idratazione massima alla cute.

Un siero viso che esalta la luminosità naturale della cute, migliorandone la texture e che si adatta alla perfezione a ogni tipologia di pelle, anche a quelle più sensibili.

Un mix di ingredienti mirati e che oltre alla bava di lumaca contiene anche:

acido ialuronico e betaina , che garantiscono idratazione costante alla pelle e una sensazione di comfort immediato e duraturo;

, che garantiscono idratazione costante alla pelle e una sensazione di comfort immediato e duraturo; allantoina e pantenolo, che leniscono la pelle e agiscono in caso di stress cutaneo.

Elementi che insieme al 96% di bava di lumaca contenuto nel siero viso di COSRX aiutano la cute a splendere e mantenersi sana dalla mattina alla sera.

Un siero da usare durante la vostra skincare routine, da applicare dopo la detersione e dopo la crema contorno occhi, picchiettando sulla pelle il prodotto e massaggiandola dal basso verso l’alto, eseguendo una sorta di lifting naturale mentre vi dedicate questa coccola giornaliera dai benefici visibili e immediati.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram