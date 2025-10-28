Tra le tendenze nate sui social e che non ci pensano nemmeno per un attimo a lasciarci, quella della glass skin è senza dubbio una delle più amate, provate e gettonate di sempre. Un trend nato su TIk Tok che ci vuole tutte con una pelle luminosa e dall’effetto traslucido, esattamente come l’effetto che fa un vetro o un cristallo. Una cute che non arriva da trucchi e cosmetici, ma che si ottiene con un’attenta skincare, mirata e ricca di nutrimento per la pelle, e ovviamente optando per i prodotti che assecondino al meglio questo scopo, come il siero viso alla bava di lumaca di COSRX che è un vero best seller da provare adesso.
Indice
Il siero viso alla bava di lumaca di COSRX
Un’essenza dalla texture leggera e che una volta applicata si assorbe rapidamente sulla pelle, donando un’immediata luminosità alla cute e permettendole di mostrarsi con un aspetto visibilmente più sano e bello. Un prodotto che fornisce un’azione che dura a lungo, ma senza appesantire la pelle.
Un siero viso alla bava di lumaca che è un vero e proprio boost di benessere per la cute e che è stato formulato con ben il 96,3% di Filtrato di Secrezione di Lumaca, agendo come un ‘effetto antiage potentissimo e garantendo alla cute un plus di benefici davvero eccezionali.
Come agisce il siero viso di COSRX
Il prodotto ideale da provare per una pelle in modalità glass skin, che ripara e ringiovanisce la cute una volta applicato e che elimina la secchezza della stessa, che è poi una delle cause della formazione di rughe e linee sottili e dell’invecchiamento cutaneo.
Un siero viso che agisce su più livelli per il benessere della pelle:
- idratandola a fondo;
- lenendola da eventuali irritazioni dovute alla secchezza;
- riducendone l’opacità;
- donandole maggior luminosità e vitalità.
Gli ingredienti per una pelle in versione glass skin
E tutto grazie all’ingrediente principe di questo siero viso, la bava di lumaca. Un tassello di base per l’efficacia di questo prodotto, e che dona alla pelle un aspetto davvero rinnovato, come se la stessa fosse stata perfezionata. Il filtrato della secrezione di lumaca, infatti, contiene “mucina”, un ingrediente altamente efficace e che permette una maggiore idratazione della pelle, lenendo le parti danneggiate e garantendo un’idratazione massima alla cute.
Un siero viso che esalta la luminosità naturale della cute, migliorandone la texture e che si adatta alla perfezione a ogni tipologia di pelle, anche a quelle più sensibili.
Un mix di ingredienti mirati e che oltre alla bava di lumaca contiene anche:
- acido ialuronico e betaina, che garantiscono idratazione costante alla pelle e una sensazione di comfort immediato e duraturo;
- allantoina e pantenolo, che leniscono la pelle e agiscono in caso di stress cutaneo.
Elementi che insieme al 96% di bava di lumaca contenuto nel siero viso di COSRX aiutano la cute a splendere e mantenersi sana dalla mattina alla sera.
Un siero da usare durante la vostra skincare routine, da applicare dopo la detersione e dopo la crema contorno occhi, picchiettando sulla pelle il prodotto e massaggiandola dal basso verso l’alto, eseguendo una sorta di lifting naturale mentre vi dedicate questa coccola giornaliera dai benefici visibili e immediati.