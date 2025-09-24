Questo siero viso alla propoli è il segreto della skincare coreana per una pelle sana e luminosa

Questo siero viso alla propoli è la soluzione definitiva per un viso luminoso e dall'aspetto sano e uniforme

Quando si parla di bellezza e di come prendersi cura della pelle ci sono due cose innegabili e che hanno dato dimostrazione entrambe della loro efficacia: la natura è una fonte inesauribile di ingredienti miracolosi e la skincare coreana è un must per chi desidera avere una pelle sana, bella e luminosa. E se questi due elementi si uniscono? Quello che accade è che nascono dei prodotti che sono dei veri elisir di benessere e bellezza per la pelle, come il siero viso alla propoli di Cosrx, Propolis Light Ampoule.

Un siero viso che, grazie alle proprietà benefiche della propoli, è in grado di agire su più livelli, garantendo alla pelle il massimo della cura e un aspetto luminoso, fresco e compatto fin dai primissimi utilizzi.

Perché provare il siero viso alla propoli di Cosrx

Un prodotto che idrata a fondo la cute e che la rende immediatamente più luminosa, attenuando fino a risolvere i segni legati allo stress, come arrossamenti e/o irritazioni, e donando alla cute un aspetto disteso, dal colorito omogeneo e sano.

Ma cos’è che rende così speciale il siero viso alla propoli di Cosrx? Ovviamente la sua composizione e gli ingredienti utilizzati per creare questo prodotto dagli effetti miracolosi per la cute.

Le proprietà della propoli sulla pelle

Propolis Light Ampoule, infatti, è un mix ingredienti tra cui spicca un estratto di propoli d’ape nera all’83,25%, il cuore di questo siero, dalle proprietà lenitive, purificanti e restitutive.

La propoli, infatti, è un potente antinfiammatorio e antibiotico naturale, oltre ad avere un importante potere cicatrizzante. Una sostanza utilissima a lenire le infiammazioni cutanee, eliminare le macchie della pelle e prevenire eventuali arrossamenti.

Una sostanza naturale ottima per prendersi cura della cute, soprattutto in caso di pelle arrossata o disidratata, ma che va benissimo anche sulla cute grassa, mista o a tendenza acneica, poiché è in grado di regolare e limitare la produzione di sebo.

Gli ingredienti del siero viso alla propoli di Cosrx

Ma non solo, perché oltre a questa altissima percentuale di propoli, il siero viso di Cosrx ha anche altri ingredienti amici della pelle:

Estratto di semi di Cassia Obtusifolia : dal potere lenitivo, idratante, antinfiammatorio, antimicrobico, antibatterico e in grado di prevenire le irritazioni. Oltre al suo potere antiossidante;

: dal potere lenitivo, idratante, antinfiammatorio, antimicrobico, antibatterico e in grado di prevenire le irritazioni. Oltre al suo potere antiossidante; Betaina: estratta dalla barbabietola da zucchero, che svolge una funzione idratante donando massima elasticità alla pelle, facendola apparire più soda, rimpolpata e omogenea al tatto.

estratta dalla barbabietola da zucchero, che svolge una funzione idratante donando massima elasticità alla pelle, facendola apparire più soda, rimpolpata e omogenea al tatto. Arginina e Glicerina , utili a trattenere l’acqua nella pelle, migliorandone il grado di idratazione e supportando il rinnovamento cutaneo;

, utili a trattenere l’acqua nella pelle, migliorandone il grado di idratazione e supportando il rinnovamento cutaneo; Pantenolo : un ingrediente lenitivo, idratante, emolliente e che svolge un’azione di riparazione della cute;

: un ingrediente lenitivo, idratante, emolliente e che svolge un’azione di riparazione della cute; Ialuronato di sodio, che attrae e trattiene l’umidità nella pelle, assicurando un livello di idratazione costante e profonda alla cute.

Un siero viso che idrata, lenisce, nutre e dona benessere alla pelle, garantendovi anche un effetto anti age immediato.

Come si utilizza il siero viso di Cosrx

Un prodotto dai mille benefici ma facilissimo da usare. Seguendo gli step della skincare coreana, il siero viso andrebbe applicato subito dopo l’essenza viso (dopo il tonico) e sempre prima della crema viso e della crema del contorno occhi.

Per avere il massimo del beneficio, vi basta applicare alcune gocce di prodotto, poche, sulla pelle del viso, come fareste con un qualsiasi altro siero, passando sulle guance, sulla fronte, sul mento e fino al collo. Una volta fatto dovrete massaggiare delicatamente la pelle, per favorire l’assorbimento del prodotto e stimolare al circolazione, godendovi la freschezza e la texture leggerissima di questo sieri viso alla propoli e garantendovi un aspetto e un incarnato disteso, compatto e luminoso per tutto il giorno.

