Fonte: iStock Libri da leggere a gennaio 2025: per iniziare l'anno con il piede giusto

Romanzi appassionanti e coinvolgenti, fedeli compagni nel viaggio della vita, capaci di indurre alla riflessione, di emozionare e di regalare avventure indimenticabili.

Ma quali leggere? La scelta può variare in base ai gusti, ma anche alla trama, e così si può passare dai romanzi di narrativa, alle storie di personaggi famosi, senza dimenticare i gialli o i libri d’amore. La cosa importante è quella di lasciarsi travolgere dalle pagine, immergersi in profondità nelle storie, per poter vivere tante emozioni differenti.

Otto libri per tutti i tipi di lettori da leggere a gennaio, per iniziare l’anno in compagnia di una storia avvincente e indimenticabile.

Cinema fra le donne di Giorgio Scerbanenco

Cinema fra le donne di Giorgio Scerbanenco in origine era uscito a puntate sul Corriere della Sera: correva il periodo tra il 1942 e il 1943 e questo libro ci fa entrare nell’anima più profonda delle sue protagoniste, facendoci comprendere la loro sensibilità, ma anche i loro pensieri e le emozioni. Siamo a Milano, dove si trova la Pia Casa che ospita donne con problemi economici e personali, come Cristina, Maria, Franca, Anna e Gertrude, ognuna con le proprie storie. A smovere tutto arriva una troupe cinematografica che deve girare le scene di un film. Un libro da leggere per chi ama le storie al femminile e i personaggi tratteggiati alla perfezione. Pubblicato da La nave di Teseo.

Il cerchio della felicità di Paulo Coelho

Un libro di storie, di quelle capaci di suscitare riflessioni e di arrivare al cuore di ogni lettore, proprio come Paulo Coelho sa fare molto bene. È Il cerchio della felicità, uscito per La nave di Teseo, un volume che ci fa conoscere tanti personaggi come Mogo, arrogante e presuntuoso, che viene punito per la sua voracità, oppure una falena che si innamora di una stella, o – ancora – un bambino generoso. Una lettura adatta a chi è alla ricerca di tanti racconti che lasciano il segno.

La ragazza senza radici di Cristina Caboni

Cristina Caboni tesse una storia al femminile in cui le due protagoniste si incontrano e si legano: c’è Adeline, che non conosce i suoi genitori, essendo stata abbandonata da neonata, e c’è Miranda alla ricerca di un figlio che pensava fosse morto alla nascita. La prima lavora in comune a Nizza e aiuta la seconda a scavare nel proprio passato. La ragazza senza radici di Cristina Caboni, pubblicato da Garzanti, è il libro perfetto per chi ama le storie che mescolano passato e presente.

Luisa di Paola Jacobbi

Paola Jacobbi ricostruisce la storia di Luisa Spagnoli, grande imprenditrice, donna emancipata e mente visionaria italiana. Dal negozio di dolciumi a Perugia, alla nascita del famoso Bacio che prende vita grazie all’amore profondo che la lega al giovane Giovanni Buitoni (che ha 14 anni di meno rispetto a lei), fino all’Angora Spagnoli che da allevamento di conigli diventa il marchio di abbigliamento celebre ancora oggi. Indipendente, capace di non farsi toccare dalle convenzioni, Luisa Spagnoli ha lasciato il segno. E questa è la sua storia. Il libro è pubblicato da Sonzogno ed è per tutti coloro che cercano ispirazione.

Cher. Il memoir – Parte prima

Un’altra donna incredibile, di quelle capaci di lasciare un segno indelebile: si tratta di Cher, pop star, attrice, artista che ha ottenuto i premi più prestigiosi, ha sfidato il tempo e l’età e porta avanti battaglie come attivista e filantropa. HarperCollins ha pubblicato Cher. Il memoir – parte prima in cui è lei stessa a raccontarsi, in questo volume dall’infanzia alle nozze con Sonny Bono. Per chi ama Cher e vuole conoscerla meglio.

L’amore non è un caso – Lovelight di B.K. Borison

B.K. Borison dà vita a storie d’amore intense, romantiche, appassionanti. E lo fa anche in L’amore non è un caso – Lovelight (pubblicato da Newton Compton) che ci porta a conoscere Nova, di professione tatuatrice, e Charlie consulente finanziario. Sullo sfondo la cittadina di Inglewild, che i lettori affezionati di questa scrittrice hanno già conosciuto nei volumi precedenti (autoconclusivi) della serie. Per chi è alla ricerca di una storia emozionante.

Caldo come la neve di Elle McNicoll

Romanticismo e un pizzico di pepe: è quello che promette Caldo come la neve di Elle McNicoll pubblicato da Rizzoli, il libro perfetto per chi ama le vibes della serie tv Una mamma per amica. La protagonista è Jasper che torna a casa per dare una notizia importante alla sua famiglia: vuole lasciare gli studi di psicologia per dedicarsi al design. Qui, oltre a combinare un piccolo disastro appena giunta in città, ritrova anche Arthur l’unica persona con cui non è mai riuscita ad andare d’accordo…

Assassinio a Central Park di James Patterson

Una scena del crimine agghiacciante è quella che viene denunciata in una mattina newyorkese: su una giostra a Central Park, infatti, viene trovato un cadavere, mentre la musica di un carillon risuona. Il corpo sembra essere quello di Evelyn Parker-Steele, appartenente a una famiglia influente e scomparsa da qualche giorno e tutto fa pensare a un serial killer che ha già ucciso altre tre persone. Assassinio a Central Park di James Patterson, pubblicato da Longanesi, ci fa immergere in un caso inquietante, adatto ai lettori che sono alla ricerca di storie adrenaliniche.

