Dopo una lunga giornata indossando delle scarpe con tacchi alti, oppure passata in piedi o camminando, l’unico desiderio che abbiamo è quello di stare scalze per regalare un po’ di sollievo ai nostri piedi.

Ma non solo, perché creare la perfetta routine diventa un momento di vero relax anche per noi: del resto non c’è nulla di meglio di una coccola dedicata ai nostri piedi, per farli rigenerare e per levare via la stanchezza.

Magari proprio utilizzando le maschere formulate appositamente per loro, da scegliere sulla base delle proprie esigenze: in vendita si trovano quelle per esfoliare, oppure quelle per idratare, ma anche quelle per rigenerare. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta e nulla ci vieta di selezionarne più tipologie.

Dodici formulazioni per i piedi da provare per averli morbidi, nutruti e riposati.

Maschere per i piedi: i prodotti per esfoliare

Capita spesso di arrivare a sera e sentirci stanche, soprattutto nella parte più bassa del nostro corpo, quasi come se questa sensazione si sia concentrata proprio sui piedi. Ecco che in nostro aiuto arrivano le maschere progettate esclusivamente per prenderci cura di loro, magari andando a esfoliare per renderli più morbidi e belli.

I piedi sono importantissimi, quindi è fondamentale dedicare del tempo alla loro cura: meglio se una volta a settimana, andando a creare nella nostra casa una piccola spa.

Tra le maschere da provare, Plantifique, ad esempio, mette in vendita una confezione con quattro maschere esfolianti realizzate con ingredienti naturali, pensate per andare ad agire su calli, duroni e pelle morta. Il risultato? Piedi che risultano morbidi e rigenerati al tatto.

Se, invece, vogliamo provare solo un prodotto, sempre Plantifique ci propone una maschera con estratto di pesca e aloe vera. Facile da usare, nella confezione ve ne sono due e promettono di agire esfoliando la pelle.

JVR vende tre paia di maschere peeling con acido lattico alimentare, che va a nutrire e a rimuovere in maniera delicata la pelle morta e quella dei calli. Nella confezione ce ne sono 3 paia.

Okalabandee mette in vendita due maschere con una formulazione delicata, che comprende aloe vera e rosa. La loro azione è quella di rimozione pelle secca e indurita e il risultato finale è morbido e liscio.

Infine c’è il brand Aliver, che ha progettato delle maschere per i piedi, con lavanda naturale, che esfoliano e idratano, andando ad agire anche nei giorni successivi all’applicazione. Nella confezione ce ne sono 3.

Idratazione: per piedi secchi e che vanno nutriti

Per chi ha la pelle secca e ha bisogno di un boost di idratazione per i propri piedi, è bene sapere che esistono formulazioni favolose, che agiscono andando a renderli più morbidi e lisci. Basta organizzare uno spazio di relax, accendere qualche candela e poi applicare le maschere.

Quella di Dr. Scholl’s ripara intensamente, idrata e rigenera: contiene miele di Manuka, urea e burro di karité e promette di lasciarli morbidi e lisci dopo solo venti minuti di applicazione. Nella confezione ce ne sono quattro.

Softening Feet Mask, invece, è di Kiko ed è una maschera monouso in tessuto, che va a idratare e a levigare. Contiene estratto di aloe, favoloso per nutrire i nostri piedi.

È idratante, nutriente ed emolliente, la maschera per i piedi di Plantifique con cocco, aloe vera e burro di karitè che – rispettivamente – migliorani i calli e nutrino la pelle, idratano e alleviano la pelle secca, lasciano l’incarnato liscio e morbido. Ne arrivano quattro paia.

Ripara, nutre e ammorbidisce la maschera per i piedi di Beter, che contiene urea, burro di karité, olio di argan e vitamina E. Un vero e proprio concentrato di benessere per i nostri piedi.

Bottega Verde, invece, propone un impacco nutriente con burro di karitè e olii essenziali di menta e timo, che vanno ad agire non solo ammorbidendo, ma anche profumando i nostri piedi. Si massaggia il prodotto sulla pelle e poi si lascia assorbire per tutta la notte.

Rivitalizziamo in nostri piedi con queste maschere

E se la stanchezza è davvero tanta? Allora la risposta giusta arriva dalle maschere, quelle che promettono di lenire e rivitalizzare i nostri piedi. Prima si fanno quelle, poi si utilizzano delle pantofole avvolgenti e il giorno dopo ci sentiremo come nuove.

Tra i prodotti da provare vi è quella di Dr. Scholl’s che vuole donare sollievo quando percepiamo i nostri piedi stanchi o doloranti. Contiene sale di Epsom e mentolo, oltre a burro di karitè e olii essenziali, tra cui lavanda e menta piperita.

È rigenerante e idratante la maschera di Allga San (le confezioni che arrivano con l’oridine sono due). La formulazione è un concentrato di benessere e contiene urea, burro di karitè, olio di mandorle e pantenolo. Nello specifico promette di supportare la naturale rigenerazione e il rinnovo della pelle più superficiale.

