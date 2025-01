Mani e piedi sempre idratati? Il prodotto giusto è questo. È in sconto e non potrai più farne a meno

Vorresti mani e piedi morbidissimi? Allora prova questa crema in offerta e non te ne pentirai!

Fonte: iStock Photos Crema all'urea per mani e piedi morbidi

Mani e piedi idratati? Il segreto per una pelle morbidissima è in una crema all’urea super recensita su Amazon che ora è anche in offerta! Si tratta della crema piedi e mani Grocerism, che contiene urea al 40%.

Un trattamento nutriente intensivo per la pelle, arricchito anche da altri ingredienti come l’acido ialuronico, l’aloe vera e il tea tree oil. Il costo? Meno di 20 euro per un prodotto che ha conquistato centinaia di utenti su Amazon grazie alla sua efficacia.

A cosa serve la crema di urea

L’urea è una molecola che si trova naturalmente sullo strato superficiale della pelle e costituisce il fattore naturale di idratazione dell’epidermide. Si tratta di una sostanza umettante, in grado di assorbire l’umidità e di idratare la pelle.

La crema all’urea, dunque, svolge un’azione ammorbidente ed emolliente per pelli screpolate e disidratate. Regala una pelle di mani e piedi liscissima, morbida e idratata, penetrando in profondità e con estrema facilità.

L’urea inoltre stimola il turnover cellulare, favorendo l’eliminazione di tutte le cellule morte che si trovano sulla pelle e stimolando la rimarginazione. Infine consente di levigare la pelle ruvida e secca, cancellando calli e ispessimenti.

La crema by Grocerism, in particolare, è un prodotto ultra riparatore, ideale per talloni, caviglie, gomiti, mani, piedi, unghie dei piedi, gambe e ginocchia. Si adatta a qualsiasi tipologia di pelle e ha una formulazione dermatologicamente testata, senza OGM o parabeni, cruelty free e ipoallergenica.

Si assorbe in fretta e non macchia. Il segreto della sua efficacia sta negli ingredienti contenuti. Il tea tree oil infatti aiuta a ridurre il gonfiore e crea una barriera protettiva, l’aloe vera ripara la pelle danneggiata e ripristina al meglio la barriera cutanea. Infine l’acido ialuronico riduce la secchezza e idrata la pelle in profondità.

A cosa fa bene l’urea

L’urea possiede alcune proprietà che sono fondamentali per il benessere di piedi e mani. Per prima cosa è un potentissimo idratante, possiede infatti la capacità di trattenere l’acqua, idratando le pelli screpolate e particolarmente aride.

Inoltre è una sostanza cheratolitica, ciò significa che è essenziale per migliorare la condizione dello strato corneo, ovvero lo strato esterno dell’epidermide, favorendone l’esfoliazione.

Come agisce l’urea sulla pelle

L’urea agisce sulla pelle comportandosi come un idratante. Penetra in profondità, superando i vari strati della pelle, e consente di trattenere l’acqua, rendendo mani e piedi liscissimi e morbidi.

Inoltre ha – come già sottolineato – delle proprietà esfolianti. Dunque quando applichiamo una crema all’urea sulla pelle stimoliamo il processo di rinnovamento cellulare.

Le cellule morte vengono eliminate dalla superficie, lasciando spazio a quelle nuove: un processo che permette di migliorare in modo significativo la texture della pelle.

Non a caso l’urea è indicata in caso di pelle disidratata e secca, ma anche screpolata e ruvida. Può risultare utile in presenza di calli e duroni, va poi usato se è presente ipercheratosi, se ci sono eczemi e dermatiti.

