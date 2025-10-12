La nuance capelli dell'autunno 2025 ha il gusto ed il colore di una succosissima albicocca: tutto sulla tendenza degli Apricot Hair, cos'è e i prodotti da provare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Emma Roberts - Apricot Hair

Se è vero che allo scoccar dell’autunno scatta anche l’improvviso bisogno di adottare nuances più scure e profonde per i propri capelli, nessuno vieta di mantenere la lucentezza regalata loro dai raggi del sole durante l’estate. Anzi, meglio, di esaltarla.

Così, a contrastare il trionfo di tonalità intense, sì calde ma terrose, ecco sorgere tra le colorazioni ora di tendenza gli Apricot Hair, ossia una tinta rossa dall’aria naturale e avvolgente che promette di elevare ogni incarnato. E di rendere chiunque la indossi en pendant con il paesaggio, ovviamente.

Gli Apricot Hair sono tutto ciò di cui hai bisogno per rallegrare il tuo autunno 2025: tutto sulla tinta ora di tendenza

Quello dei capelli rossi è un sogno che, almeno una volta nella vita ha sfiorato la mente di tutte noi. E, se qualche animo tenace è riuscito sino ad ora a resistervi, ebbene, è giunto il momento di preoccuparsi davvero. Una nuova sfumatura di rosso è in città, ed è prontissima a conquistarci a partire dai primi mesi autunnali: si chiamano Apricot Hair, e fanno riferimento a un mélange perfetto di radiosità e gourmandise.

A metà strada tra un biondo fragola ed un classico copper red, questa versatile colorazione dall’irresistibile aura naturale mima il colore dell’albicocca e si posa con delicatezza sulle lunghezze regalando loro un pizzico di romanticismo. Dalle amanti dei tagli di capelli lunghi a quelle dei più corti, parliamo di un look alla portata di tutte e che, come ogni buon beauty trend, ha conquistato innanzitutto le celebrities.

Tra le red lover stellari troviamo Emma Roberts, Leighton Meester, Jennifer Love Hewitt, Lana Del Ray, Rosé delle Blackpink, Abbey Clancy, Olivia Attwood, le quali recentemente hanno tutte rinnovato la propria immagine in favore di una inedita gradazione solare e fruttata.

Ora, prima di cedere, la domanda sorge spontanea: ma a chi dona davvero questa nuova tendenza? Secondo gli esperti del settore ci troviamo di fronte ad una di quelle nuance che vanno scaldate o raffreddate a seconda del tono della pelle di chi la indossa, particolarmente adatta alle carnagioni chiare con sottotono rosato, ma capace al contempo di donare un calore intenso anche a quelle più scure.

Pare che i capelli albicocca invero si adattino bene anche agli incarnati caldi e neutri, ma possano essere associati anche a quelli più freddi. Partire da una base bionda o castana chiara facilita senza dubbio il processo, mentre quelle più scure potrebbero aver bisogno di una schiaritura preliminare prima dell’arancione. Il tono, però, può comunque funzionare con il giusto equilibrio.

Offerta Alama SOS Color&GO Maschera Colorante Maschera Colorante Non Permanente Rame per Capelli Naturali, Colorati e Con Mèches

Offerta Fanola Color Mask Copper Flow Maschera Pigmentata Nutriente per Capelli Scuri Naturali o Trattati ad Azione Condizionante per un Colore Vivido e Luminoso, Senza Siliconi

Benché per quanto riguarda la realizzazione della tinta l’intervento di un hairstylist professionista sia di certo consigliabile, l’unico modo in realtà per assicurarsi un risultato impeccabile e soprattutto in armonia con le proprie caratteristiche, esistono in commercio svariati prodotti utili per dare un twist “albicoccato” alla propria chioma o anche ai fini del mantenimento. Dalle maschere colorate alle vere e proprie tunture, svariati brand hanno dato il proprio contributo all’ascesa degli Apricot Hair.

Pantene Morbidi & Setosi Maschera SOS Capelli Maschera SOS Capelli Intenso con Biotina e Cheratina Ricostituente

Di vitale importanza è, sicuramente, la fase della manutenzione: che abbiano subito una decolorazione o meno le lunghezze trattate vanno nutrite in profondità, nell’ottica di far durare la tinta più a lungo, ma anche in quella di garantire loro una spiccata brillantezza. Et voilà, con le giuste accortezze, ecco servita la perfetta chioma gusto albicocca capace di addolcire persino il più grigio degli autunni.

Offerta Pantene Siero Senza Risciacquo Molecular Bond Repair Siero nutriente riparatore per tutti i capelli danneggiati