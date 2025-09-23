Tendenze colore capelli autunno 2025, ispirati alle star: da Bella Hadid a Emma Roberts
Voglia di un cambio look per l’autunno? Sì, ma non troppo: ebbene, quando ancora non si è racimolato il coraggio necessario ad assecondare la fresca aria di novità a caratterizzare l’arrivo di una nuova stagione, la soluzione ideale, quella preferita dalla maggior parte di noi donne si intende, è iniziare dal colore dei capelli. Come sempre settembre riserva un posto speciale alle atmosfere cozy e accoglienti, le stesse che ci fanno percepire il rientro meno amaro, e questo non può che riflettersi anche sul panorama tendenze: ecco dunque per questa fase di transizione tra estate e inverno le chiome scaldarsi con riflessi ricchi di personalità e carattere. Se i biondi diventano morbidi, il castano si ravviva grazie a riflessi cioccolato ed i capelli rossi mimano il calore delle spezie tipiche di questo periodo. Di seguito le 9 nuance da provare svelate dalle nostre muse di fiducia: le celebrities.