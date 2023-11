Fonte: IPA Leighton Meester è l'attrice che ha interpretato Blair Waldorf in Gossip Girl

È uno dei personaggi immaginari più amati e celebri di Gossip Girl, fortunata serie di romanzi da cui è stata tratta anche una celebre e molto amata serie tv e dei fumetti: stiamo parlando di Blair Waldorf , o Queen B, portata sullo schermo dall’attrice Leighton Meester. Blair è snob, determinata, popolare e icona di stile. Inoltre, è anche considerata l’ape regina, colei che vuole avere tutto sotto controllo ma che – alla fine – è una ragazza con le sue fragilità, che deve fare i conti con l’essere sempre sotto gli occhi attenti dei riflettori.

Blair Waldorf, chi è: la sua biografia

Come detto, Blair Waldorf è un personaggio di fantasia, che nasce dalla serie di romanzi di Cecily von Ziegesar. Ambiziosa, regina di stile, ha un rapporto complicato con i suoi genitori. Il suo nome completo è Blair Cornelia Bass (ma è nata Waldorf) ed è senza dubbio la regina dell’Upper East Side.

Queen B – che sul piccolo schermo nella serie tv Gossip Girl ha le fattezze dell’attrice Leighton Meester – è la migliore amica di Serena van der Woodsen, interpretata da Blake Lively. Tra gli altri personaggi, dei libri e della serie di cui è amica, si possono citare Dorota Kishlovsky, Jenny Humphrey e Nate Archibald.

I suoi genitori, che sono divorziati, sono Harold ed Eleanor Waldorf, il primo di professione avvocato, mentre la seconda è una stilista dalla grande fama. Almeno per quanto riguarda la serie televisiva, infatti nei libri, la mamma è una ricca ereditiera.

Blair è determinata, caparbia, ha le idee chiare e fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Lascia anche emergere le sue fragilità ed è un’icona, indiscussa, di stile: è l’essenza stessa delle parole eleganza e raffinatezza. Oltre a questo, è anche un’attenta pianificatrice, non solo della sua esistenza, ma anche di quella degli altri.

Tra le sue passioni la golden age di Hollywood e Audrey Hepburn.

Nel corso della serie ha delle storie importanti: prima con Nate Archibald, poi con Chuck Bass e con il principe Louis Grimaldi. A quanto pare, il suo rapporto con la migliore amica Serena è complesso: spesso Blair si sente offuscata.

Lo stile di Blair Waldorf

Una delle tante eredità che Gossip Girl ha lasciato è quella legata alla moda. E tra le regine di stile della serie c’è proprio Blair Waldorf: il personaggio interpretato da Leighton Meester.

Segni particolari? Stile e classe. Che si traducono in abiti eleganti, ma arricchiti da un tocco personale: gonne corte a pieghe, completi, cardigan pastello, ballerine, mocassini e immancabili cerchietti (e altri accessori bon ton). Una tipologia di look che può essere definita plazacore, ovvero elegante e chic.

E a riguardare la serie, i look di Blair possono essere considerati attuali ancora oggi: quindi perché non attingere a piene mani degli spunti del suo guardaroba? Del resto una Queen B è per sempre.

Il rapporto tra Blair e Serena

Amiche per la pelle, ma anche nemiche giurate: non c’è rapporto più tempestoso, di quello che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi lettori e telespettatori che hanno seguito e vicende di Blair e Serena in Gossip Girl.

Entrambe dotate di un carattere deciso, si sono fatte spesso del male a vicenda. Ma si sono anche aiutate in tante e diverse occasioni, risultando un duo vincente e difficile da contenere.

Il segno zodiacale di Blair Waldorf

Blair Waldorf è nata il 15 novembre del 1990, quindi è Scorpione: chi è nato sotto l’influsso di questo segno è una persona misteriosa, che nasconde la sua emotività. Affascinanti e intuitive, sono anche persone tenaci e gelose.

Tutte queste caratteristiche, senza alcuna fatica, potrebbero essere associate al personaggio di Queen B.

Blair Waldorf, tutto su Leighton Meester: l’attrice che l’ha interpretata

Lunghi capelli castani, un viso da bambola e una bellezza senza tempo: se ci immaginiamo Blair Waldorf così, è anche merito dell’attrice che l’ha portata sullo schermo, ovvero Leighton Meester.

Classe 1986, Leighton ha una lunga e ricca carriera come attrice, cantante ed ex modella. Ha iniziato a lavorare molto presto: già a 13 anni ha mosso i primi – importanti – passi come attrice e, da allora, non si è mai fermata. L’esordio sembra essere avvenuto grazie a una puntata di Law and Order – I due volti della giustizia e da quel momento ha preso il via a recitare in tante produzioni diverse. Ha recitato in 24, Settimo cielo, Veronica Mars e Tarzan, solo per citarne qualcuna. Sul grande schermo – invece – la si vede dal 2003, il debutto è nel film Hangman’s Curse.

È nel 2007 che approda alla serie Gossip Girl. Negli anni ha continuato a lavorare senza sosta e dividendo il set con attori e attrici del calibro di Gwyneth Paltrow o Selena Gomez.

Tra gli ultimi impegni il film The Weekend away del 2022 e la serie tv How I met your father, dello stesso anno. Inoltre, ha anche portato avanti una carriera da cantante: due i suoi album, datati 2011 e 2014.

Riconoscimenti e successi non le sono mancanti e ha costruito una bellissima e interessante carriera.

E anche la sua vita privata è particolarmente interessante. Prima relazione nota è stata quella con l’attore Sebastian Stan, che ha conosciuto proprio sul set di Gossip Girl, dove interpretava Carter Baizen, personaggio presente nelle prime tre stagioni.

Dal 2014 è spostata con Adam Brody, anche lui di professione attore nel cui curriculum compare un’altra serie cult di quegli anni. Infatti, ha portato sullo schermo il personaggio di Seth Cohen, uno dei protagonisti di The O.C., andata in onda per quattro stagioni dal 2003 al 2007. Mentre Gossip Girl è stata trasmessa in Italia dal 2008 al 2013.

Dopo essersi sposati i due, che sono amatissimi da tanti fan, hanno avuto due figli: Arlo Day Brody, nata ad agosto del 2015, e di un maschietto nel 2020. Ma, sono riservatissimi, e non hanno rivelato il nome.

I due si sarebbero conosciuti grazie al produttore di entrambe le serie tv, in un ristorante. Ma la scintilla è scoccata anni dopo. Di lei Adam Brody, come riporta un articolo su Grazia, aveva rivelato in un’intervista: È la persona più forte e migliore che conosca. È la mia bussola morale e la mia Stella Polare, e non riesco a dire abbastanza cose positive della sua persona. È pazzesca”.