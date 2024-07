Chi è Olivia Palermo e perché è famosa

Fonte: IPA Olivia Palermo

Lusso, moda e gusto senza pari sono tre degli ingredienti per raccontare Oliva Palermo, famosa icona di stile capace di anticipare le migliori tendenze di moda. Dopo la sua partecipazione a The City, Olivia è stata in grado di farsi spazio in un ambiente complicato e competitivo, riuscendo a splendere. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Olivia Palermo

Nata il 28 febbraio 1986 a New York, Olivia Palermo è oggi una delle icone di stile più influenti del nostro tempo grazie alla sua eleganza innata. Figlia di Douglas Palermo, un ricco costruttore immobiliare, e della interior designer Lynn Hutchings, Olivia è cresciuta nel Upper Est Side frequentando la Nightingale-Bamford School e alla St. Luke’s School nel Connecticut.

I suoi studi sono poi continuati con l’American University of Paris, in cui ha frequentato per un anno, e con il corso di comunicazione alla The New School di New York. Cresciuta circondata dal fascino e dalle tendenze della Grande Mela, Olivia Palermo ha presto iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione e della moda.

La sua fama internazionale arriva nel 2008, quando prende parte al reality show trasmesso da MTV The City, uno spin-off di The Hills che seguiva la vita professionale e personale di alcune giovani donne a New York. Durante il programma, Olivia ha lavorato per Diane von Fürstenberg e poi per la rivista Elle, guadagnandosi una reputazione come una professionista seria e determinata.

Da quel momento Olivia ha lavorato sodo per costruire e consolidare il suo marchio personale, diventando una delle fashion influencer più seguite al mondo. Ha collaborato con numerosi brand di alta moda, apparendo in campagne pubblicitarie e sfilate. Nel 2010 è stata eletta new queen of street style” da Asos ed è diventata testimonial di Hogan, oltre a essere international style ambassador di MAX&Co dal 2015.

Nel 2011 ha poi lanciato il suo sito web, OliviaPalermo.com, dove condivide consigli di moda, bellezza e lifestyle e il suo marchio beauty. Lo stile di Olivia Palermo è sofisticato e chic, con una predilezione per i capi classici rivisitati in chiave moderna.

Fonte: Getty Images

Una ragazza che, proprio come l’amata Blair Waldorf di Gossip Girl, non ha paura di sperimentare con colori e texture, creando outfit sempre impeccabili e di grande ispirazione. È nota per la sua capacità di mixare pezzi di alta moda con capi più accessibili, rendendo il suo look raggiungibile per molte fashion lover.

La sua fama e la voglia di scovare tendenze, unite alla capacità di trovarsi a proprio agio davanti alla macchina da presa, hanno fatto sì che la modella prendesse parte a una serie di programmi televisivi come Britain’s Next Top Model e Project Runway nel 2011 e una puntata dell’iconica serie Gossip Girl.

La vita privata di Olivia Palermo

Molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, Olivia è legata sentimentalmente al modello tedesco Johannes Huebl. I due si sono incontrati nel 2008 grazie ad amici comuni e, nel 2013, Johannes ha chiesto a Olivia di sposalo. “Ho chiesto a Olivia di sposarlo a Capodanno nel 2013, mentre eravamo in vacanza a St. Barth” ha raccontato Johannes “Eravamo solo noi due in un contesto idilliaco e in un momento davvero speciale”.

La coppia si è sposata nel 2014 in una cerimonia semplice ma molto glamour a Bedford, un piccolo comune vicino a New York. Un evento molto romantico avvenuto in un parco poco frequentato. Nel 2024 hanno festeggiano il loro decimo anniversario di matrimonio.

La coppia è spesso vista insieme agli eventi più esclusivi e sulle pagine delle riviste di moda, rappresentando una delle coppie più glamour del mondo fashion. Nonostante la loro visibilità, Olivia e Johannes mantengono un profilo relativamente discreto, condividendo solo alcuni aspetti della loro vita privata sui social media.