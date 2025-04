Fonte: IPA Olivia Williams

Sarebbe bastata un’operazione per liberarsi subito e per sempre del male che l’ha colpita. Olivia Williams, però, non è più in tempo. L’attrice britannica, nota per aver dato il volto a Camilla Parker Bowles nella serie The Crown, ha raccontato la lunga e travagliata ricerca che l’ha portata a scoprire di essere affetta da un tumore al pancreas. Una diagnosi che è arrivata dopo anni di tentativi, incertezze e di medici che non le credevano.

La dura storia di Olivia Williams

Olivia Williams è sempre stata una donna attiva ed energica, attrice talentuosa e lavoratrice indefessa è stata ultimamente impegnata in diversi impegni televisivi e cinematografici, dalla popolare serie The Crown alla saga di Dune. Williams non si è mai fermata, nonostante soffrisse da tempo e in modo persistente di dolori muscolari, stanchezza cronica e diarrea persistente. Sintomi che, ha raccontato l’attrice in una toccante intervista al Times, sono stati considerati dai medici come conseguenze di una menopausa precoce o della sindrome dell’intestino irritabile. C’è stato persino chi le ha consigliato un consulto psichiatrico, credendo che quei dolori esistessero solo nella sua testa.

Fonte: IPA

“Mi dicevano che ero pazza” ha rivelato Olivia. La verità è arrivata soltanto nel 2018, dopo quattro lunghi anni di dolori e incertezza. È stato un puro caso: gli accertamenti svolti a causa di una reazione allergica allo champagne hanno rivelato un VIPoma, una rara forma di tumore neuroendocrino del pancreas, già metastatizzato al fegato. “Se qualcuno mi avesse diagnosticato la malattia nei quattro anni in cui dicevo di essere malata, – ha spiegato l’attrice – allora un’operazione avrebbe potuto risolvere tutto e avrei potuto definirmi libera dal cancro, cosa che ora non potrò mai essere”.

Purtroppo, la situazione dell’interprete di The Crown è peggiorata con il tempo: “Quando i medici hanno rimosso il tumore, questo si era già diffuso al fegato, il che, come sa chiunque sia coinvolto in una vita fatta di cancro, è la notizia peggiore”. Il cancro si è in seguito aggravato nel corso del tempo: “Hanno trovato nuove metastasi poco prima di Natale o nel bel mezzo delle vacanze estive. Poi, per tre anni di fila, hanno iniziato a comparire troppo vicine ai vasi sanguigni principali per essere eliminate. Quindi c’è stato un periodo in cui siamo stati seduti a guardarle crescere, una sensazione orribile”.

L’impegno per la prevenzione

Olivia Williams, 56 anni e due figli, continua a sottoporsi a numerosi trattamenti come la radioterapia per tenere sotto controllo il tumore ed evitare il formarsi di ulteriori metastasi. Nel frattempo, nonostante la stanchezza, l’attrice non smette di provare ad aiutare chi, come lei, si trova affetto da un male a cui non si riesce a dare un nome. Ambasciatrice dell’associazione Pancreatic Cancer Uk, è impegnata attivamente nel sensibilizzare sull’importanza di una diagnosi precoce. Al Times Williams ha spiegato come la mancanza di test diagnostici accessibili ed affidabili sia tra le cause dell’elevata mortalità del tumore al pancreas, tra i più letali perché in troppi casi scoperto soltanto quando già in una fase avanzata.