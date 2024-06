Che fine ha fatto Adam Brody

Diventato famoso per il ruolo di Seth Cohen nella serie "The O.C.", Adam Brody ha continuato la sua carriera nel cinema

Fonte: IPA Adam Brody

Lo conosciamo tutti per aver interpretato Seth Cohen nella serie cult degli anni Duemila The O.C.: il suo personaggio è rimasto nel cuore di milioni di adolescenti, che si rivedevano in quel ragazzo sempre in imbarazzo e dall’ironia tagliente. Quel ruolo lo ha reso noto in tutto il mondo, ma Adam Brody non si è mai fermato, continuando a lavorare nel mondo cinema, tra film e produzioni per piattaforme streaming.

Adam Brody, indimenticabile Seth Cohen

Classe 1979, Adam Brody è originario di San Diego, dove cresce con una madre designer, un padre avvocato e i due fratelli minori, gemelli, Sean e Matt. L’adolescenza dell’attore trascorre tra scuola e surf, fino a quando non decide di partire per Los Angeles e iniziare la sua carriera nel mondo della recitazione, studiando e ingaggiando un manager che gli procuri i suoi primi ruoli.

Ed effettivamente arrivano i primi copioni: ottiene piccole parti prima in alcune serie televisive, poi nei film American Pie 2 e The ring. Comincia a farsi conoscere dal grande pubblico quando interpreta Dave Rygalski, il fidanzato di Lane, nella serie Una mamma per amica, ma la vera popolarità arriva nel 2003, quando dopo diverse audizioni, ottiene la parte di Seth Cohen in The O.C.. Il suo personaggio ottiene un successo incredibile, tanto da eclissare il protagonista Ryan Atwood.

Già durante la sua partecipazione nella serie comincia a ottenere ruoli importanti: nel 2005 è nel cast di Mr. & Mrs. Smith al fianco di Brad Pitt e Angelina Jolie; nel 2006 recita in Thank You for Smoking e nel 2007 è il protagonista de Il bacio che aspettavo insieme a Meg Ryan e a Kristen Stewart. La sua carriera nel cinema prosegue con i ruoli in The Ten – I dieci comandamenti come non li avete mai visti (2007), Death In Love (2008) e Jennifer’s Body (2009) al fianco di Megan Fox.

Adam Brody, la carriera nel cinema e la vita privata

Dopo aver recitato al fianco di Bruce Willis nel film Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero, ottiene una parte in Scream 4, per poi essere nel cast di Scusa, mi piace tuo padre, con Hugh Laurie e Leighton Meester. È proprio sul set del film che conoscerà la sua futura moglie, la Blair Waldorf di Gossip girl. Dopo una breve frequentazione i due si sposeranno nel giorno di San Valentino del 2014 con una cerimonia privata, e dal loro amore nasceranno due figli: la primogenita si chiama Arlo Day Brody ed è nata nel 2015, mentre il secondo figlio è nato nel 2020.

Fonte: IPA

La sua carriera procede a gonfie vele: nel 2016 produce e prende parte al cast della serie tv statunitense StartUp, è tra gli interpreti della miniserie Fleishman a pezzi; poi ha recitato in Finché morte non ci separi e in Shazam! Furia degli Dei, senza dimenticare la serie comedy di ABC Single Parents, dove divide il set con la moglie.

Cosa fa oggi

Sebbene nell’immaginario degli spettatori Adam Brody sia ancora legato al personaggio di Seth Cohen, l’attore ha dimostrato un talento versatile che gli ha permesso di interpretare ruoli diversi. Nel 2024 è impegnato sul set di una nuova serie Netflix al fianco di Kristen Bell – dal titolo Nobody Wants This – che esplora l’improbabile relazione tra Joanne (Bell), una donna schietta e agnostica, e Noah (Brody), un rabbino anticonformista.