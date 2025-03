Fonte: IPA Georgina Chapman e Adrien Brody

Oggi compagna di Adrien Brody, fresco di Oscar come Miglior attore per The Brutalist, ma il nome di Georgina Chapman è inevitabilmente legato alla bufera che aveva travolto il suo ex marito, il potente produttore Harvey Weinstein. Ma la stilista britannica ha saputo voltare pagina nonostante tutto, riscoprendo l’amore accanto all’attore del momento e riaffermando il suo talento nel mondo della moda. Li abbiamo visti insieme, affiatatissimi, sul red carpet della cerimonia degli Oscar che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles tra il 2 e il 3 marzo 2025.

Chi è Georgina Chapman

Nata il 14 aprile 1976 a Londra, Georgina Chapman è cresciuta in un ambiente colto e privilegiato: suo padre era un imprenditore nel settore del caffè, mentre sua madre lavorava come giornalista. Dopo aver frequentato il prestigioso Marlborough College nel Wiltshire, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, comparendo in spot pubblicitari, tra cui una campagna per Head & Shoulders.

Ma la sua vera passione era la moda. Dopo aver conseguito la laurea, ha iniziato a lavorare come costume designer, affinando il suo senso estetico e la sua creatività. Nel 2004, insieme all’amica Karen Craig, ha fondato il brand di alta moda Marchesa, che in breve tempo è diventato un punto di riferimento per le celebrità di Hollywood. Le creazioni firmate Chapman sono state indossate da star del calibro di Scarlett Johansson, Blake Lively e Sandra Bullock, consacrandola tra le stiliste più ambite del red carpet.

Parallelamente, ha avuto anche una breve parentesi come attrice, partecipando a film come Match Point, Zemanovaload e The Business (2005). Inoltre, dal 2012 è stata giudice fisso nel programma televisivo Project Runway All Stars, rafforzando la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Il legame con Harvey Weinstein

La vita privata di Georgina Chapman ha subito una brusca svolta quando, nel 2017, lo scandalo che ha travolto il suo ex marito Harvey Weinstein ha fatto il giro del mondo. La stilista, che aveva sposato il produttore cinematografico nel 2007, si è trovata al centro di un ciclone mediatico che ha inevitabilmente colpito anche il suo brand Marchesa.

Nonostante il clamore, Georgina ha scelto la discrezione, prendendo subito le distanze dall’ex marito e concentrandosi sui suoi figli, India Pearl, che ha avuto nel 2010, e Dashiell Max, venuto al mondo nel 2013. Il divorzio è stato ufficializzato nel 2018 e, con grande determinazione, la Chapman ha lavorato per rilanciare la sua carriera e ritrovare la serenità.

L’amore per Adrien Brody

Ma il destino le ha riservato un’inaspettata sorpresa: l’amore. Nel 2019, ha iniziato una relazione con l’attore Premio Oscar Adrien Brody. I due si sono conosciuti meglio durante un evento a Puerto Rico, sebbene avessero già avuto modo di incrociarsi in passato, dato che Brody aveva collaborato con Weinstein in alcune produzioni cinematografiche.

La coppia ha ufficializzato la relazione nel 2021, facendo il suo debutto sul red carpet del Tribeca Film Festival. Da allora, Georgina e Adrien sono diventati una delle coppie più affascinanti dello star system, condividendo momenti pubblici come i Golden Globes 2025, dove Brody ha vinto il premio come miglior attore protagonista per The Brutalist.

L’attore non ha mai nascosto il suo amore e la sua ammirazione per la compagna, dichiarando: “Sono molto grato di avere una partner gentile, intelligente e intuitiva. Fa davvero la differenza”. Dopo un periodo di pausa dal cinema, Brody è tornato alla ribalta con ruoli di spicco in Succession e nel film che gli ha regalato la recente nomination agli Oscar.