SAG Awards 2025, tutte le nomination di film e serie tv

Fonte: IPA "Wicked" tra i titoli più acclamati ai SAG Awards 2025

La stagione dei riconoscimenti è iniziata: dopo i Golden Globes, è tempo di concentrarsi sui SAG Awards, i premi assegnati dal sindacato Screen Actors Guild. Anche quest’anno, la competizione è serratissima, con attori e attrici protagonisti di serie tv e film amatissimi dal pubblico. Scopriamo insieme tutte le candidature e la data ufficiale della 31esima edizione dei SAG Awards.

Grande attesa per l’edizione 2025 dei SAG Awards, i premi dedicati a serie tv e film del sindacato Screen Actors Guild. Un evento che anticipa di fatto, proprio come i Golden Globes, la notte degli Oscar e che regala una panoramica degli attori e delle attrici più apprezzate nell’interpretazione di pellicole e miniserie del periodo.

Le candidature per le varie categorie sono state annunciate direttamente sul sito dedicato, cancellando così la diretta streaming condotta da Joey King e Cooper Koch per precauzione a fronte degli incendi scoppiati a Los Angeles.

Il sindacato ha decretato una serie di nomination interessanti che vedono in testa Wicked e Shōgun con 5 nomination ciascuno. Dietro al musical con Ariana Grande troviamo A Complete Unknown con 4 candidature e Anora ed Emilia Pérez con 3 per ciò che riguarda i film, mentre The Bear è al secondo posto delle serie con 4 candidature e The Diplomat al terzo con 3.

Già annunciata, invece, la vincitrice del premio alla carriera SAG Life Achievement Award, che quest’anno andrà a Jane Fonda.

“SAG Awards 2025”, l’elenco completo delle nomination

Di seguito l’elenco completo delle candidature legate alle categorie dei film:

Miglior attore protagonista in un film

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Miglior attrice protagonista in un film



Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Miglior attore non protagonista in un film



Jonathan Bailey (Wicked)

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Jeremy Strong (The Apprentice – Alle origini di Trump)

Miglior attrice non protagonista in un film



Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl)

Danielle Deadwyler (The Piano Lesson)

Ariana Grande (Wicked)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Miglior ensemble in un film



A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Miglior stunt ensemble in un film



Deadpool & Wolverine

Dune: Parte Due

The Fall Guy

Il gladiatore II

Wicked

Per quel che invece riguarda miniserie o film tv:

Miglior attore in una miniserie o film tv



Javier Bardem (Monsters – La storia di Lyle ed Erik Menendez)

Colin Farrell (The Penguin)

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Kevin Kline (Disclaimer)

Andrew Scott (Ripley)

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Kathy Bates (The Great Lillian Hall)

Cate Blanchett (Disclaimer)

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Lily Gladstone (Under The Bridge)

Jessica Gunning (Baby Reindeer

Cristin Milioti (The Penguin)

Miglior attore in una serie drama

Tadanobu Asano (Shōgun)

Jeff Bridges (The Old Man)

Gary Oldman (Slow Horses)

Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Miglior attrice in una serie drama

Kathy Bates (Matlock)

Nicola Coughlan (Bridgerton)

Allison Janney(The Diplomat)

Keri Russell (The Diplomat)

Anna Sawai (Shōgun)

Miglior attore in una serie comedy

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Harrison Ford (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior attrice in una serie comedy

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Liza Colón–Zayas (The Bear)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks)

Miglior ensemble in una serie drama

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shōgun

Slow Horses

Miglior ensemble in una serie comedy

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

Miglior stunt ensemble in una serie

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shōgun

“SAG Awards 2025”, quando e dove vederli

L’appuntamento per la cerimonia di premiazione dei SAG Awards 2025 è per il 23 febbraio 2025. L’evento verrà condotto da Kristen Bell e aperto dalla presidente del sindacato Fran Drescher. Sarà possibile seguire la diretta dello Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles su Netflix.