Nobody Wants This, quando esce la seconda stagione

Fonte: IPA Adam Brody e Kristen Bell, protagonisti di "Nobody Wants This"

La prima stagione di Nobody Wants This è stata uno dei successi di questo autunno: la storia tra un rabbino e una ragazza disillusa e cinica nei confronti dell’amore ha saputo rapire i cuori di molti e, ora, tutti si chiedono quando arriverà il secondo capitolo.

Pare che gli spettatori non dovranno aspettare molto: la seconda stagione è già nei pensieri degli addetti ai lavori, pronta a regalarci nuove dinamiche sulla storia dei due protagonisti.

“Nobody Wants This”, cosa sappiamo sulla seconda stagione

Cosa ci fanno insieme un rabbino e una giovane atea? Si innamorano accendendo una serie di riflessioni sulle differenze culturali. Un tema attualissimo e di grande interesse che ha saputo attirare l’attenzione dei moltissimi fan della serie che, terminata la prima stagione, ha riscosso un enorme successo.

Una storia d’amore non convenzionale, diversa dai soliti stereotipi che spesso propongono le commedie romantiche, ottima nella scrittura e nella scelta del cast, con un Adam Brody e una Kristen Bell rimasti pilastri fissi per gli amanti delle storie degli anni 2000.

Divorato il primo capitolo, che cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione? La storia d’amore tra Noah e Joanne è a un punto di svolta: dopo un iniziale allontanamento tra i due dovuto alla consapevolezza della ragazza di non essere pronta a convertirsi per il bellissimo rabbino, Noah ha scelto di mettere da parte una porzione importante del suo futuro per lei.

La seconda stagione si concentrerà quindi su questa scelta e le conseguenze che ne derivano: Joanne e Noah riusciranno a portare avanti la loro relazione senza conflitti, consapevoli che il giovane rabbino potrebbe rinunciare a una parte della sua vita così importante?

Altro tema che potrebbe essere sviscerato è il rapporto tra i fratelli di Noah e Joanne, Sasha e Morgan: i due portano avanti una bizzarra amicizia che, ovviamente, ha spesso pare celare qualcosa di più.

Il cast di “Nobody Wants This 2”

Per portare avanti un progetto così atteso, gli addetti ai lavori non potevano che affidarsi nuovamente a quel cast che è stato in grado di far brillare la serie fin dalla prima puntata.

Nella seconda stagione rivedremo infatti Adam Brody e Kristen Bell, ma anche Timothy Simons e Justine Lupe, nei panni dei fratelli de due protagonisti, Jackie Tohn nel ruolo di Esther ed Emily Arlook come Rebecca, la perfetta ex di Noah.

Fonte: IPA

Ancora da scoprire, invece, se ci saranno new entry e colpi di scena che potrebbero minare il già precario equilibrio della coppia.

Quando esce la seconda stagione di “Nobody Wants This”

Gli addetti ai lavori hanno annunciato che le riprese della nuova stagione di Nobody Wants This inizieranno a febbraio e che, molto probabilmente, gli spettatori potranno godersi gli episodi già a settembre 2025. Un lavoro intenso, che conferma la volontà di portare avanti la storia di Noah e Joanne senza far passare troppo tempo dal release del primo capitolo.

“Stanno cercando di farlo uscire con una certa regolarità”, ha spiegato Timothy Simons in un’intervista: “Per molte serie televisive si sente spesso preannunciare l’arrivo della seconda stagione a più di tre anni di distanza dalla fine della prima”.

L’idea è infatti di portarlo avanti una volta all’anno, magari riuscendo a pubblicarlo sulla piattaforma sempre nello stesso periodo.