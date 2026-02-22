Chocolate Marble Hair, il tuo castano ma meglio: tutto sul trend capelli più dolce del momento

Lucente e tridimensionale, il castano dell'inverno 2026 è ancora più affascinante ma soprattutto goloso: tutto sui Chocolate Marble Hair ed i prodotti must-have per curarli

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Amal Clooney

Lucente, profondo, assolutamente mai piatto: a dispetto dei tanti biondi glaciali in auge, nel 2026 stiamo vedendo il castano prendersi la scena con un fascino e una forza tutti nuovi. Le inedite nuances di tendenza puntano tutto su riflessi tridimensionali, spiccatamente sofisticati, e finiture luminose. Si passa dai toni più caldi e golosi a sfumature scurissime ad effetto gloss, per poi approdare in schiariture delicate che non tradiscono affatto la profondità di questo colore. È in questo idilliaco quadretto che si inseriscono i Chocolate Marble Hair, spandendo lusso e dolcezza a destra e a manca.

Tutto sui Chocolate Marble Hair, cosa sono e come curare il castano più goloso dell’inverno

In materia di colori capelli alla moda, sul web circola con una certa insistenza un solo nome: si tratta dei Chocolate Marble Hair, un color castano cioccolato tanto ricco, personalizzato e lussuoso da richiamare subito alla mente le venature tipiche del marmo. È sicuramente questa una delle tendenze d’inverno più interessanti, concepita al solo scopo di esaltare le chiome naturalmente scure, donando loro luce e profondità mai viste prima.

Il bello, oltretutto, il che è probabilmente anche il motivo di tanta popolarità, è che parliamo di una tinta facile da adattare a più tipologie di capelli scuri, poiché non definita da tonalità precise bensì da un unico intento: conferire tridimensionalità alla chioma con quello stesso, complesso intreccio di chiari e scuri.

Si accostano schiariture di diversa entità e sottotono oppure si sceglie una sola sfumatura, l’importante è che il gioco di luci e ombre appaia senza timidezza alcuna.

Se da una parte vi è il cioccolato, marrone di tendenza sia nell’universo fashion che in quello della moda, dall’altra ecco la volontà di creare qualcosa di deciso, che non passi inosservato. Parliamo senza dubbio di un trend di gusto massimalista, che può essere realizzato mediante diverse tecniche, dall’air touch al balayage, passando per i colpi di sole classici, a seconda del tipo di capello che viene trattato e soprattutto dell’effetto finale che si vuole ottenere. Il risultato dovrà essere un equilibrio perfetto tra ciocche più chiare e più scure, sfumato e ad effetto assolutamente naturale.

Con i riflessi si spazia della cioccolata al latte a quella fondente, senza arrivare mai al biondo e nemmeno al rame: siamo nella categoria dei castani intensi neutri e caldi, si può partire dalle radici oppure coinvolgere solo lunghezze e punte, con focus sulla parte frontale per illuminare percettibilmente il volto.

Fanola No Red Shampoo antirosso per capelli castani, 350 ML

NYX Professional Makeup Matrix Brass Off Shampoo per capelli castani antiriflesso, 300 ml

A differenza di una colorazione più “sun-kissed” e quindi dall’aria naturale, però, i Chocolate Marble Hair richiedono decisamente maggiore manutenzione: questo perché le schiariture tipiche di questa tecnica — quelle che specie su capelli lunghi regalano forza e personalità — risultano più intense e diffuse, trasudando assoluti lusso, morbidezza e opulenza.

L'Oréal Professionnel Paris Metal Detox Mask Maschera Ristrutturante per Tutti i Tipi di Capelli

È dunque importante contrastare eventuali toni aranciati e rossastri, come sappiamo inevitabili sulle tinte scure, con l’aiuto di shampoo appositi blu o verdi. Importantissime sono anche l’idratazione e la protezione dal calore: solo così si potrà conservare a lungo quell’effetto marmoreo in tutto il suo splendore.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp