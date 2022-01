Ashley Graham mamma tris: l’annuncio più atteso su Instagram

Ashley Graham incinta di 2 gemelli, mostra con orgoglio il pancione su Instagram

Ashley Graham è mamma, per la terza volta. Dopo le ultime foto del pancione, che continuava a crescere, finalmente l’annuncio dell’arrivo dei due gemelli che stava aspettando con grande entusiasmo. Mamma e piccoli stanno bene ma la gioia è davvero incontenibile. La super modella è già mamma di un maschio, orgoglioso fratello maggiore dei due bambini che sono venuti al mondo il 7 gennaio 2022.

Ashley Graham mamma, l’annuncio su Instagram

Ad annunciare il lieto evento, è stata proprio la neo-mamma: “Justin e io siamo così entusiasti di condividere che i nostri bambini sono qui. Sono nati questa mattina presto a casa, sono felici e in salute. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendermi e stare con mio marito e i miei tre bambini, ma non vedo l’ora di condividere tutto con voi. Con amore, AG”.

Le ultime settimane sono state certamente quelle più difficili. Il peso del pancione però non ha spaventato Ashley Graham, che ha continuato a condividere tutti i momenti più belli della sua gravidanza. Le sue forme sono cambiate radicalmente, nel corso dei mesi, ma non le ha volute nascondere. Anzi, ha voluto dimostrare che il corpo può essere mostrato. Ed esser bello, anche con qualche curva morbida e le forme della gravidanza.

Il pancione è diventato un’opera d’arte

In totale stato di grazia, Ashley Graham ha trascorso una gravidanza serena e all’insegna dell’entusiasmo. Lo ha fatto fino alla fine, fino a quella quarantesima settimana che ha immortalato con una foto su Instagram e un maglione verde, sollevato come una cornice per mettere in evidenza la gioia più grande.

È libera e irriverente, per questo ci piace così tanto. Da anni, è un’icona del body positivity. Non teme di mostrare il suo corpo, con tutti i difetti che ci accomunano. E sì, si sente bella. I mesi passati ad aspettare i due gemelli hanno dimostrato, una volta di più, come questo suo essere felice e risolta sia stato un valore aggiunto, per lei e per chi la concepisce come un esempio.

L’arrivo dei gemelli dopo il piccolo Isaac

Una gioia che si aggiunge alla grande felicità di essere genitori di Isaac, per Ashley Graham e Justin Ervin, che hanno annunciato l’arrivo dei bambini, nati in casa come una volta. La modella aveva avuto già modo di parlare del suo rapporto con la maternità, che sta vivendo con i timori che sono comuni a tutte noi donne: “Ho imparato ad amare in un modo che mai avrei creduto, mai. La gente te lo dice, cerca di spiegarti, ma non puoi capirlo finché non hai un figlio tuo”.

La notizia di essere in attesa di non uno ma di due bambini non l’ha spaventata e, anzi, ha fantasticato sulla possibilità di avere ben tre uomini in casa: “Cosa? Avremo tre maschietti in casa? Non ci credo, è meraviglioso”.

Nella sua battaglia per affermare la bellezza del corpo naturale, con i suoi pregi e i suoi difetti, ha trovato uno strenuo sostenitore in suo marito Justin: “Mi ha detto che le mie smagliature sulla pancia assomigliano all’albero della vita”. Una coppia solida e innamorata, che ha aperto il 2022 con la gioia più grande.