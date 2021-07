Ashley Graham di nuovo incinta, la foto del pancione su Instagram

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Uno scatto bellissimo, di profilo, con la pancia già evidente e sullo sfondo la campagna: così Ashley Graham ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio.

Lo ha fatto pubblicando lo scatto su Instagram per condividere la bella notizia con i suoi tanti follower (ammontano a oltre 13 milioni), la foto è stata realizzata dal marito Justin Ervin ed è accompagnata da un pensiero profondo e da cui traspare l’emozione di questo momento speciale.

La modella, infatti, a corredo della foto ha scritto: “L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie – si legge nella didascalia dell’immagine -. Sto appena iniziando a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi”.

Ashley e il marito Justin Ervin formano una coppia da diverso tempo: si sono conosciuti nel 2009, per poi convolare a nozze l’anno successivo. L’annuncio della prima gravidanza è datato agosto 2019, poi a gennaio 2020 la famiglia ha accolto il primogenito: Isaac Menelik Giovanni Ervin.

La modella non è solo una donna bellissima, ma anche un modello positivo all’insegna del “body positive” che nel corso del tempo ha sfruttato la sua fama per lanciare messaggi importanti in merito all’accettazione di sé. Lo ha fatto spesso anche tramite il suo profilo Instagram pubblicando immagini del suo corpo e mostrando anche come sia cambiato dopo la prima gravidanza.

Classe 1987, modella ma anche conduttrice televisiva, ha iniziato prestissimo la carriera nel modo della moda: quando aveva solo 12 anni. Nel suo curriculum campagne pubblicitarie, sfilate con marchi famosi, ma anche televisione. Ha inoltre scritto un libro in cui parla della sua vita da modella e anche il messaggio di “body positive” di cui – nel corso degli anni – si è fatta portavoce.

Ma non solo messaggi che invitano all’amore verso se stessi, nel corso del tempo Ashley Graham ha anche mostrato molti aspetti della sua vita da mamma, dai cambiamenti del proprio corpo dopo la gravidanza fino alle modifiche delle proprie abitudini.

E ora sta vivendo un nuovo capitolo, come ha voluto raccontare nel bellissimo scatto pubblicato su Instagram in cui la si vede posare in uno scenario in mezzo alla natura, con il corpo coperto solo da un’ampia camicia che rivela il pancione.