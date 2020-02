Ashley Graham e le smagliature post parto

Ashley Graham, la modella over size, o “curvy”, che dir si voglia, più famosa al mondo, porta avanti da anni una battaglia contro il body shaming e all’insegna del body positive, ovvero dell’importanza di accettarsi per quello che si è, imperfezioni comprese. L’ultima lezione Ashley l’ha data su Instagram, dove ha pubblicato una foto della sua pancia, con tanto di smagliature post parto in primo piano, e la didascalia “Sempre io. Con alcune nuove storie”. La 32enne americana ha dato alla luce il suo primo figlio, Isaac, frutto dell’amore con il regista Justin Ervin, lo scorso 18 gennaio. E ha voluto con questa foto dimostrare a tutte le donne come siano normali e importanti tutti i cambiamenti del nostro corpo dopo il parto, anche quelli ritenuti convenzionalmente motivo di vergogna. Smagliature, cicatrici, rughe, sono tutti segni che raccontano la storia della nostra vita. Grazie, Ashley!