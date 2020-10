Ashley Graham, questa “grossa ragazza nuda”

editato in: da

Ashley Graham, modella curvy: le sue lezioni di “body positive”

Ashley Graham la modella curvy più famosa d’America e anche dei social prosegue con determinazione la sua campagna all’insegna del body positive, per dimostrare come si possa essere felici anche con un corpo che non rispecchia i normali canoni di perfezione. Ashley non si limita solo a mostrare le sue forme abbondanti ma anche, per esempio, i segni della gravidanza sul suo corpo, smagliature e “cedimenti” in primo piano.

Uno degli ultimi post pubblicati sul suo account Instagram la immortala nuda, allo specchio, intenta a farsi un selfie, con il suo corpo, “burroso” e i segni della recente gravidanza in primo piano e il commento a fianco: “Una grossa ragazza nuda“.

La Graham è diventata una paladina di questa tendenza, seguita a ruota da molte altre influencer e celeb, sempre più propense a mostrarsi al naturale, senza filtri o sovrastrutture artificiali. Arisa, da noi, ne è un esempio lampante.

Ashley si è spinta anche oltre, sdoganando altri tabù legati alla maternità, come l’allattamento alla luce del sole, l’uso del tiralatte o l’accettazione dei cambiamenti fisici inevitabili del proprio corpo. “La vita cambia in meglio, ma nessuno parla del recupero e della guarigione che le mamme devono affrontare” aveva detto tempo in una intervista.

Ashley ha raccontato come arrivare all’accettazione di sé e alla consapevolezza che potesse essere di esempio per gli altri sia stato un percorso lungo e non sempre facile: “Ho provato di tutto per perdere peso, ma non ci sono mai riuscita. Per questo ho deciso di rinunciare. Non possiamo essere perennemente in guerra con noi stesse, alla ricerca di un ideale che ci obbliga a misure innaturali. E poi, sono sicura: ciò che è nel cuore e nella testa delle persone è l’espressione più interessante, quella da coltivare e affermare. Difficile crederci, ma il fattore peso è davvero irrilevante. Non è per i numeri che leggi sulla bilancia che la gente ti ama, ma per quello che riesci a esprimere”.

“Ci vogliono determinazione e forza di volontà per imporsi e piacersi. Tutto questo passa attraverso un dialogo con il proprio corpo. Ho cominciato a mostrarmi al naturale e intendo continuare a farlo, non soltanto per me. Penso che questo mio coraggio dia sicurezza a molte altre donne, che si riconoscono nel mio modo di essere. Sei brillante, sei bella, sei forte: io me lo ripeto ogni mattina, e alla fine ci credo. Per questo mi mostro al naturale, fa parte del mio percorso”.