Frasi da tatuare sui figli, bellissime ed emozionanti

Ci sono amori che sono per sempre, uno di questi è senza dubbio quello che si prova per i figli: il legame tra i genitori e i propri figli è irripetibile e unico. Si dice che siano pezzi di cuore ed è proprio così, per questo si può provare il desiderio di tatuare una frase dedicata a loro, un “per sempre” inciso sulla propria pelle.

E se si ha il timore che a un certo punto possa stufare, la risposta è che non può accadere: perché quelle parole saranno eternamente legate al profondo affetto che si prova per i figli.

C’è chi decide di tatuarsi un’immagine speciale, che è legata a tante cose, chi opta per un disegno dei propri figli e chi – invece – sceglie di farsi scrivere sulla pelle il loro nome. Ci sono tantissimi modi per sottolineare un amore che non ha confini, tra questi anche le parole: quelle di frasi speciali e uniche scritte da personaggi famosi.

DiLei ha selezionato alcune delle più belle frasi da tatuare sui figli, citazioni e aforismi che racchiudono l’amore impareggiabile che si prova per loro. E che sanno riassumere le tante emozioni del diventare genitori, di verderli crescere e accompagnarli nel lungo percorso della vita.

E vanno bene sia per la mamma sia per il papà.

Frasi da tatuare per i propri figli

Si ha voglia di fare un tatuaggio ma non si sa cosa? Oppure si vuole esprimere sulla propria pelle un sentimento unico e impareggiabile come quello che si prova per i figli? La soluzione è proprio quella di scegliere per il proprio tattoo una frase che racchiuda i punti salienti del sentimento che lega un genitore a un figlio, parole che possano rappresentare chi le sceglie ed essere per sempre il simbolo del bene sconfinato che si prova.

Frasi da tatuare da dedicare ai propri figli: un bellissimo segno d’amore, che resterà per sempre impresso sulla pelle. Anche quando saranno ormai grandi e staranno costruendo la propria famiglia, ma per i genitori resteranno per sempre vicini al cuore.

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: delle radici e delle ali. (Harding Carter)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto.(Madre Teresa)

È negli occhi di un figlio, nei suoi occhi sereni e profondi che nasce la luce del mondo. (Fabrizio Caramagna)

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. (Madre Teresa di Calcutta)

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa in modo che sia l’entusiasmo. (Bruce Barton)

L’unico amore in cui credo veramente è quello di una madre per i suoi figli. (Karl Lagerfeld)

La cosa più importante che i genitori possono insegnare ai loro figli è come andare avanti senza di loro. (Frank A. Clark)

Avere un figlio significa manifestare un assoluto accordo con l’uomo. Se ho un bambino, è come se dicessi: sono nato, ho assaggiato la vita e ho constatato che essa è così buona che merita di essere moltiplicata. (Milan Kundera)

Crescere un figlio è avanzare verso il futuro e tornare indietro nel passato. È fare progetti e provare ricordi, è essere adulto e bambino, come un cavallo a dondolo che ondeggia nella stanza del tempo.(Fabrizio Caramagna)

Sarà difficile diventar grande / Prima che lo diventi anche tu / Tu che farai tutte quelle domande / Io fingerò di saperne di più / Sarà difficile / Ma sarà come deve essere / Metterò via i giochi / Proverò a crescere (A modo tuo – Ligabue)

Frasi d’amore per i figli

Anche nei momenti più difficili, l’amore per i figli non muta: un genitore può essere arrabbiato, deluso, triste, ma il sentimento resta intatto e potentissimo. Raccontare tutto questo sentimento potente e senza fine attraverso delle frasi non è facile, per questo spesso ci si affida a pensieri scritti da altri. Parole che hanno il pregio di riuscire a racchiudere tutte le sfumature di un sentimento importante. Frasi d’amore per i figli che si possono scegliere per essere tatuate, in base alla loro lunghezza, sulla parte del corpo che si preferisce.

La cosa importante è stabilire il punto giusto insieme a un professionista e valutare se la frase o il pensiero riusciranno a starci senza dover optare per un font troppo piccolo e difficilmente leggibile. Ecco alcune delle frasi d’amore più belle da dedicare ai propri figli.

Non sappiamo cosa sia l’amore di un genitore per un figlio fin quando non diventiamo genitori noi stessi. (Henry Ward Beecher)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

Fare i figli è procreazione, educarli e crescerli è creazione. (Efim Tarlapan)

la mia poesia, la più grande verità che mi ha dato la vita. (Alda Merini) Il figlio è un arazzo d’amore e luce che i genitori filano per tutta la vita. (Fabrizio Caramagna)

Il migliore odore è quello del pane, il miglior sapore quello del sale, il migliore amore quello dei figli.

(Graham Greene) È per te il dubbio e a certezza, la forza e la dolcezza, è per te ogni cosa che c’è. (Per te, Jovanotti).

Ai bambini deve essere insegnato come pensare, non cosa pensare. (Margaret Mead)

Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di loro se ne ricordano. (Antoine de Saint-Exupéry)

Se vuoi che tuo figlio cammini onorevolmente per il mondo, non tentare di liberare le pietre dal suo cammino, ma insegnargli a camminarci sopra con fermezza. Non insistere col tenerlo per mano, ma lascia che impari ad avanzare da solo. (Anne Brontë)

Frasi da tatuare con significato profondo

Un significato profondo e non banale, da tenere sempre tatuato sul corpo: in molti scelgono tatuaggi artistici, ma non sono pochi coloro che optano per le frasi. A volte legate a un momento speciale della vita, altre prese in prestito da pensatori famosi perché sono stati capaci di sintetizzare il proprio pensiero e di far riconoscere in quelle parole.

Quando si pensa a un tatutaggio dedicato ai figli, ci sono tante parole che possono raccontare dell’amore che vi lega. Citazioni e aforismi da tatuare che abbiano un significato profondo.

Non sono la carne e il sangue, ma è il cuore a renderci padri e figli. (Friedrich Schiller)

quando il tuo sguardo arriverà, sarà il dolore di un crescendo, sarà come vedersi dentro. (Gianna Nannini, Ogni tanto) I bambini sono i messaggi viventi che inviamo a un tempo che non vedremo. (Neil Postman)

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono. (Honorè De Balzac)

Femmine un giorno e poi madri per sempre. (Ave Maria – Fabrizio de Andrè)

Ti lascerò andare, ma indifesa come sei farei di tutto per poterti trattenere perchè dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età”. (Ti lascerò, Anna Ora e Fausto Leali).

Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te… Io sì, che avrò cura di te. (La cura – Franco Battiato).

La vita è una fiammella che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Solo due cose sono per sempre: un diamante e un figlio. (Monica Cruz)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. E’ decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

Quando insegni a tuo figlio, insegni al figlio di tuo figlio. (Talmud)

Date sempre ai vostri figli il bacio della buonanotte, anche se sono già addormentati. (H. Jackson Brown)

Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela Schwindt)

Un figlio è la seconda data di compleanno di un genitore. (Fabrizio Caramagna)

C’è qualcosa di simile a un filo d’oro che attraversa le parole di un uomo quando parla a sua figlia; gradualmente nel corso degli anni quel filo diventa abbastanza lungo da intesserne un panno d’oro puro che è amore. (John Gregory Brown)

Due cose importanti da insegnare ai figli: fare e fare senza. (Marceline Cox)

Per alcuni anni ci educano i genitori, per il resto della vita i figli. (Silvana Baroni)

Frasi da tatuare sulla famiglia

Ogni famiglia è speciale, percé è il nucleo più potente dell’amore. Famiglia è un termine che racchiude in sé tante cose. È sentrsi a casa, sapere di avere qualcuno che si prende sempre cura di te, avere un luogo speciale in cui stare con chi si ama. Famiglia è un luogo d’amore, che va celebrato e portato nel cuore. Un modo per farlo può essere un tatuaggio da incidere per sempre sulla pelle, che diventa un messaggio costante dell’importanza che hanno quelle persone speciali nella propria vita. Famiglia possono essere i figli, ma anche i genitori, i nonni, gli zii, un compagno, un marito. Ma anche un parente lontano e non per questo meno incisivo nella propria vita. Oppure un’amica o un amico talmente fondamentali da essere diventati nel tempo come sangue del proprio sangue.

Ci sono tanti frasi sulla famiglia che si possono scegliere per essere tatuate sulla pelle, ecco una selezione di aforismi e citazioni.

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren)

Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo. (Papa Francesco)

Un uomo viaggia per il mondo alla ricerca di ciò di cui ha bisogno, e torna a casa per trovarlo. (George Moore)

La famiglia non è una cosa importante. È tutto. (Michael J. Fox)

“Ohana” significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (Lilo & Stitch)

La casa non è dove vivi ma dove ti capiscono. (Christian Morgenstern)

Quelli che ti amano davvero non ti lasceranno mai. (Harry Potter)

Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa e ama la tua famiglia. (Madre Teresa di Calcutta)

Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso. (George Bernard Shaw)

Essere una famiglia significa che fai parte di qualcosa di molto meraviglioso. Significa che amerai e sarai amato per il resto della tua vita. (Lisa Weed)

Non importava quanto fosse grande la nostra casa; importava che ci fosse amore. (Peter Buffett)

Frasi da tatuare sulla vita

Tra le frasi più belle da tatuare ci sono anche quelle sulla vita, che la celebrano e ne esaltano gli aspetti più belli, per non dimenticare mai il grande privilegio che si ha potendo esistere ogni giorno. Il cammino della vita è fatto di cadute, ma anche di forza per rialzarsi, di coraggio, di momenti belli e di altri più difficili. Tutto questo vale la pena di essere vissuto.

Quelle selezionate sono citazioni tratte da citazioni o aforismi speciali scritti da autrici, poeti e pensatori. Parole delicate, oppure leggere, profonde ed emozionanti da tenere per sempre con sé. Basta scegliere la frase che si ritiene essere più rappresentativa e poi stabilire quale sarà lo stile di scrittura che vogliamo venga utilizzato sulla pelle. Ci son tantissimi font differenti, la cosa importante è selezionare i più leggibili e i più adatti alla propria personalità. Per questo, quando si decide di fare un tatuaggio, è fondamentale affidarsi a un professionista che sappia guidare nella decisione e che ci offra il risultato desiderato.

Ecco alcune delle frasi più belle sulla vita.