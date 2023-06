Frasi sull’infinito: le più emozionanti da condividere

Fonte: iStock Suggestive e profonde frasi sull'infinito, guardando verso l'orizzonte

Tutti noi, durante la nostra esistenza, viviamo attimi intensi, ricchi di passioni ed emozioni forti e profonde. Ci sono sentimenti che durano per l’eternità, ci sono cose che ci trasportano verso l’infinito e oltre, come le onde del mare, che ci spingono a guardare verso un’unica direzione e verso un paesaggio che non ha fine, e ci fa sognare.

Per celebrare i sentimenti eterni, le emozioni profonde, l’amore senza fine, DiLei ha raccolto una serie di frasi sull’infinito emozionanti da condividere con le persone a cui vuoi bene, pensieri e aforismi, citazioni di autori famosi e canzoni.

Frasi sull’infinito amore

L’amore è uno dei sentimenti che più ci riempie il cuore, e forse quello che presenta le più svariate sfaccettature. L’amore è universale, è il sentimento che proviamo per il nostro compagno o compagna, per il marito, la moglie. È fresco e puro, come quello tra due fidanzati nei primi anni del loro rapporto, ma anche maturo e profondo, come quello che lega due persone che da anni vivono mano nella mano.

Ma l’amore più grande e infinito è forse quello che provano una madre e un padre verso i loro figli, è l’amore che unisce fratelli e sorelle. Potremmo stare a parlare ore di quanto può essere infinito l’amore e della miriade di aspetti che può mostrare. Di seguito le frasi sull’infinito amore che DiLei ha deciso di dedicarti:

L’amore vero essendo infinito ed eterno, non può essere consumato che nell’eternità. (Aldous Huxley)

Per gli innamorati non esiste tempo. (Stephen Littleword)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren)

E poi quella voglia di baciarti solo per assaggiare com’è, sulle tue labbra, il sapore della parola “per sempre”. (Fabrizio Caramagna)

Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità. (Khalil Gibran)

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo che, ti amerò allora. (Cassandra Claire)

Mi hai dato un “per sempre” nei miei giorni contati e non so dirti quanto io ti sia grata per la nostra piccola infinità. (John Green)

L’amore ti dà la prima intuizione dell’eternità; l’amore è l’unica esperienza che trascende il tempo. Ecco perché gli amanti non hanno paura della morte: l’amore non conosce morte alcuna. (Osho)

L’amore eterno dura tre mesi. (Confucio)

Ho conosciuto dei “per sempre” che sono durati pochi giorni e degli addii che non si sono mai lasciati. (Fabrizio Caramagna)

Signorina Lockhart, quella sera mi innamorai per il resto della mia vita e, se la mia fede non mi inganna, per l’eternità. (Ronald H. Balson)

Chi è amato non conosce morte,

perché l’amore è immortalità,

o meglio, è sostanza divina.

Chi ama non conosce morte,

perché l’amore fa rinascere la vita

nella divinità. (Emily Dickinson)

Niente potrà mai separare il nostro amore prima che ci avvolga la morte segnata. (Apollonio Rodi)

Amore non è Amore se muta

quando scopre un mutamento

o tende a svanire quando l’altro s’allontana.

Oh no! Amore è un faro sempre fisso

che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;

Amore non muta in poche ore o settimane,

ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio

se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato. (William Shakespeare)

Eterno, anima mia, senza ombre

mi prometti questo nostro amore.

Mio dio, fa’ che prometta il vero

e lo dica sinceramente, col cuore.

Potesse durare tutta la vita

questo eterno giuramento d’amore. (Catullo)

L’eternità è il luogo dove il tempo è innamorato. (Silvana Baroni)

Propongo di sostituire il “per sempre” con “fino in fondo”. È più corretto, onesto, giusto. (Fabrizio Caramagna)

Tutto passa, ma non c’è eternità che sappia spegnere la vita ardente che ieri assaporai sulle tue labbra, quella vita che ora sento in me. (Goethe)

I piaceri sensuali passano e svaniscono in un batter d’occhio, ma l’amicizia tra noi, la reciproca confidenza, le delizie del cuore, l’incantesimo dell’anima, queste cose non periscono, non possono essere distrutte. Ti amerò fino alla morte. (Voltaire)

Finché i nostri fati s’intrecciano, saziamo i nostri occhi d’amore

Poiché arriverà una notte senza fine

e un giorno che sarà l’ultimo.

Ci leghino gli dei con catene,

che nessun giorno le possa spezzare. (Ezra Pound)

L’amore nasce dal desiderio improvviso di rendere eterno il passeggero. (Ramon Gomez de la Serna)

Credimi vorrei dirti che questo amore sarà eterno…ma lo senti questo tempo che scorre, lo senti questo vento che vuole portare via ogni cosa? Anche se lo chiudi in fondo al cuore come farai a tenerlo sempre lì al sicuro? (Fabrizio Caramagna)

L’amore è eterno finché dura. (Henri De Régnier)

L’unica differenza tra un flirt e l’amore eterno è che un flirt dura più a lungo. (Oscar Wilde)

Quando si è innamorati nulla esiste là fuori, conta solo il pensiero dell’amato e i battiti del cuore che l’accompagnano. Per gli innamorati non esiste il tempo. (Stephen Littleword)

Frasi sull’infinito e oltre

Verso l’infinito e oltre, una famosa frase che chiunque di noi ha sentito almeno una volta, diventata nota grazie a un film per bambini, e non solo. Espressione dal significato molto profondo, che non si riferisce a un luogo, ma a uno stato d’animo, a una meta non fisica, ma morale.

L’oltre infatti non è un posto da raggiungere, ma il concetto di superamento dei limiti, la volontà di andare oltre quello a cui siamo abituati o di cui siamo capaci, l’ambizione di migliorarci e superarci sempre. E con questa bellissima espressione profonda, che ci esorta a non perderci d’animo e a non accontentarci mai, vediamo alcune frasi sull’infinito e oltre che DiLei ha deciso di condividere con i suoi lettori:

Non accontentarti dell’orizzonte. Cerca l’infinito. (Jim Morrison)

Noi siamo infinito. (Titolo film)

L’infinito è immortale… e indistruttibile. (Anassimandro)

La sola cosa che sappiamo per certa riguardo all’infinito è che le discussioni su di esso sono infinite. (Joop Goudsblom)

Vorrei il bello nell’infinito, invece vi trovo soltanto il dubbio. (Gustave Flaubert)

Il cielo era così infinito che a guardarlo fisso dava le vertigini. (Haruki Murakami)

Verso l’infinito e oltre. (Buzz Lightyear, dal film Toy Story)

Alla zampa di ogni uccello che vola è legato il filo dell’infinito. (Victor Hugo)

Il pensiero è l’oceano le cui rive sono l’infinito. (Sorin Cerin)

L’infinito, purtroppo, è un personaggio subdolo. (Marcus du Sautoy)

Mi sono seduto sul bordo della vita e con i piedi a penzoloni ho guardato l’infinito respirando il suo profumo. (Fabio Volo)

È per noia che l’infinito ha inventato limiti e spazi. Per noia li distruggerà. (Gesualdo Bufalino)

Chi cerca l’infinito non ha che da chiudere gli occhi. (Milan Kundera)

Noi attraversiamo l’infinito a ogni passo e in ogni momento ci troviamo faccia a faccia con l’eterno. (Rabindranath Tagore)

C’è un concetto che corrompe e confonde tutti gli altri. Non parlo del male il cui limitato impero è l’etica; parlo dell’infinito. (Jorge Luis Borges)

Il sentimento dell’infinito è il vero attributo dell’anima. (Madame de Staël)

L’infinito non esiste. L’universo è finito sebbene illimitato. Non c’è posto per Dio. (Raymond Queneau)

Solo due cose sono infinite: l’Universo e la stupidità umana. E non sono molto sicuro della prima. (Albert Einstein)

Tutto è infinito meno la vita. (Carlos Saavedra Weise)

Può essere artista solo colui che ha una intuizione dell’infinito. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)

Non posso farci niente: mio malgrado, l’infinito mi tormenta. (Alfred De Musset)

Qual ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull’infinito, che tutto ci appare ombra di eternità? A quale sogno levammo la nostalgia della nostra bellezza? La luna sorgeva nella sua vecchia vestaglia dietro la chiesa bizantina. (Dino Campana)

L’infinito è nel cuore dell’uomo, e non altrove. (Henry de Montherlant)

Starei in un guscio di noce e mi reputerei re di uno spazio infinito. (Amleto)

L’infinito non è altro che un buco attorno al quale non c’è nulla. (Adrien Vély)

Non sono uno che capisce molto di economia. Per esempio, mi aspettavo che la notizia che l’universo è infinito facesse crollare il prezzo delle case. (Teo Guadalupi)

Vi sono beni così grandi che il cuore dell’uomo deve spezzarsi per poterli accogliere. E l’infinito per compenetrarsi nella nostra vita, non dovrà infrangere i limiti? (Maurice Zundel)

Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito. (Confucio)

Frasi sull’infinito mare

Il mare da sempre ispira i più bei pensieri, le più profonde riflessioni sulla vita. Un’immensa distesa blu, magnifica, tutta da osservare. Quanto è bello perdersi guardando il movimento delle onde, che si gettano sulle rocce formando una schiuma candida, o allontanare lo sguardo verso l’infinito, quel punto lontano che chiamiamo orizzonte.

Sono tanti gli scrittori e gli artisti che, nel tempo, si sono lasciati ispirare dal mare. Quell’enorme vastità d’acqua che evoca alla mente molteplici significati, varie immagini, dalle più dolci alle più impetuose. Il mare è una medicina per il corpo e per la mente, ha un grandioso potere salvifico per l’uomo, da sempre, e anche per questo, artisti di ogni genere si sono lasciati da esso ispirare per scrivere aforismi, poesie e pensieri. Vediamo alcune frasi sull’infinito mare scelte da DiLei, pensieri che calmano la mente:

Lo spettacolo del mare fa sempre una profonda impressione. Esso è l’immagine di quell’infinito che attira senza posa il pensiero, e nel quale senza posa il pensiero va a perdersi. (Madame de Staël)

Guardo il mare che ieri era una lavagna d’acciaio, sconfinante senza interruzioni nel cielo, e oggi è ritornato mare, vivo, increspato, palpitante. Come la vita: mai uguale, mai monotona, sempre imprevedibile. (Susanna Agnelli)

Il mare è l’immagine dell’inafferrabile fantasma della vita. (Herman Melville)

Se lo guardi non te ne accorgi: di quanto rumore faccia. Ma nel buio… Tutto quell’infinito diventa solo fragore, muro di suono, urlo assillante e cieco. Non lo spegni, il mare, quando brucia nella notte. (Alessandro Baricco)

Sii come il mare: trasparente in superficie, profondo nell’anima. (L. Bertone)

Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. (Cristoforo Colombo)

La mia saggezza è nel mare perché il mare è senza tempo. (Bruno Sportelli)

Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere legno e distribuire compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito. (Antoine De Saint Exupery)

Il mare è un immenso deserto dove l’uomo non è mai solo, perché sente fremere la vita ai suoi fianchi. (Jules Verne)

Il mare è il tuo specchio: contempli la tua anima nel volgersi infinito dell’onda che rotola. (Charles Baudelaire)

Frasi sull’infinito dalle canzoni

E infine, non potevamo non dedicare un capitolo di questo articolo alle canzoni sull’infinito. La storia della musica italiana insegna: spesso cantanti e cantautori hanno dedicato le parole dei loro testi al concetto di infinito, per emozionare le persone, rievocare alla mente splendidi ricordi, emozioni e sentimenti dei fan. Vediamo alcune delle frasi sull’infinito dalle canzoni: