Frasi sul volo: citazioni e aforismi sulla libertà di volare

Fonte: iStock Frasi sul volo, aforismi e citazioni famose sulla libertà di volare e sognare

L’essere umano ha sempre avuto, e ancora ha, un grande sogno: volare. Un desiderio che viene raccontato dall’uomo sin dall’antichità. Il volo simboleggia per ognuno di noi la voglia di superare i propri limiti, il desiderio di libertà. Solo l’invenzione degli aerei, dei paracaduti e simili è riuscita in qualche modo ad esaudire la nostra grande voglia di volare e ammirare le bellezze del paesaggio dall’alto del cielo. DiLei ha voluto raccogliere i migliori aforismi, pensieri e frasi sul volo e la sua magnificenza.

Frasi su volare liberi

Volare leggeri nell’azzurro dei cieli: un’immagine che ci trasmette una grandissima sensazione di profonda libertà. Non è facile spiegarlo a parole: il desiderio di volare ad ali spiegate può essere paragonato a quello di vivere come più ci piace, senza vincoli e limiti di alcuni tipo, ascoltando solo quello che ci dice il cuore e ci suggerisce la mente.

Libertà significa poter vivere come si desidera, senza paura del giudizio altrui, poter condividere la propria opinione e il proprio pensiero con chiunque, senza remore, amare incondizionatamente, essere sé stessi sempre e comunque. Ecco di seguito le frasi sul volo e la libertà che DiLei ha selezionato per te:

Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. (Leonardo da Vinci)

Nessuno guarda a cosa c’è davanti ai suoi piedi: tutti guardano alle stelle. (Quinto Ennio)

Perché volare? Semplice. Non sono felice a meno che non ci sia un po’ di spazio tra me e la terra. (Richard Bach)

Nei nostri sogni siamo in grado di volare… e forse questo è un ricordo di come siamo stati pensati per essere. (Madeleine Engle)

Ci sono percorsi e strade che non riuscirai mai a capire, fino a quando scopri che tu non sei fatto per camminare ma per volare. (Fabrizio Caramagna)

Nessuno è libero se non è padrone di se stesso. (Epitteto)

Per molti, libertà è la facoltà di scegliere le proprie schiavitù. (Gustave Le Bon)

La libertà significa essere liberi dalle cose che non ci piacciono in modo da poter essere schiavi delle cose che ci piacciono. (Ernest Benn)

Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell’aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali. (Luis Sepúlveda)

Un giorno un’ala disse a un uccello: “vorrei tanto appartenerti” e nacque il volo. (Fabrizio Caramagna)

La libertà suprema della giovinezza è la libertà di sbagliare. (George Steiner)

Alla zampa di ogni uccello che vola è legato il filo dell’infinito. (Victor Hugo)

La gioia è come il volo. (Emily Dickinson)

Gli uccelli sono responsabili di almeno tre grandi maledizioni che colpiscono gli esseri umani. Ci hanno dato la voglia di arrampicarci sugli alberi, di volare e di cantare… (Boris Vian)

Prima di poter volare, l’anima deve fare un bagno di polvere, come gli uccelli. (Maura Del Serra)

Se sei nato senza ali, non fare nulla per impedire loro di crescere. (Coco Chanel)

Poi scopri che la polvere sulle ali non è andata perduta nel tempo, e che ci sono giorni che ti macchia ancora le dita e ti fa venire voglia di volare. (Fabrizio Caramagna)

Come ha fatto in fretta il volare, questo sogno antichissimo, prezioso, a perdere ogni attrattiva, ogni senso, la sua anima. (Elias Canetti)

Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare; ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. (Igor’ Sikorskij)

Lassù delle ali ti cercano senza sosta ma tu le scambi per delle nuvole. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sul volo in aereo

Volare è sempre stato il sogno proibito dell’uomo, diventato realtà con l’invenzione dei viaggi in aereo. Simbolo di evasione, di libertà, del superamento dei limiti umani: il volo ha un grande significato per l’uomo. Senza contare quanto sia bello e affascinante vedere la Terra dall’alto, lassù nel cielo. Ecco le frasi più belle sul volo e l’aereo:

Ci vorrebbe un aereo; di quelli che prendi a caso e ti ritrovi chissà dove, con chissà chi, lontano dal tuo orizzonte, a mettere radici in una nuova idea di te stesso. (Fabrizio Caramagna)

Il momento più pericoloso di un viaggio in aereo è quando si prende il taxi. (Luciano De Crescenzo)

Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore. (Henry Ford)

Il motore è il cuore di un aereo, ma il pilota è la sua anima. (Sir Walter Raleigh Alexander)

Inventare un aereo è nulla. Costruirne uno è qualcosa. Volare è tutto. (Otto Lilienthal)

Sopra le nubi bianche, l’aereo emette un rombo spirituale, astratto, ovattato. Più che volare, sembra quasi che scivoli. Verso un altrove che riusciamo vagamente a immaginare. (Fabrizio Caramagna)

I fratelli Wright hanno creato la più grande forza culturale dopo l’invenzione della scrittura. L’aereo è diventato il primo World Wide Web, che avvicina persone, linguaggi, idee e valori. (Bill Gates)

Quando raggiunsi i 300 piedi, compresi che il cielo sarebbe stata la mia casa. Scesi dal velivolo con le stelle nei miei occhi. (Geraldyn Cobb)

L’aeroplano sta su perché non ha il tempo di cadere. (Orville Wright)

Gli amanti dei viaggi aerei trovano esilarante essere in bilico tra l’illusione di immortalità e la possibilità della morte. (Alexander Chase)

L’uomo che vola su un aeroplano deve credere nell’invisibile. (Richard Bach)

Ci sono solo due emozioni su un aeroplano: noia e terrore. (Orson Welles)

L’ottimista inventa l’aereo e il pessimista il paracadute. (Gil Stern)

Poesie sul volo

Il significato del volo è talmente profondo che tanti autori, nel tempo, gli hanno dedicato pensieri, parole, aforismi e citazioni. In questa raccolta di frasi famose sul volare, DiLei ha scelto anche alcune poesie sul volo, tra le più significative:

Aveva paura del vuoto

ma si buttava comunque

perché aveva molto più paura

di non volare. (Atticus)

ma si buttava comunque perché aveva molto più paura di non volare. (Atticus) Non stancarti di volare alto

quando tutto intorno

ti attira e ti spinge a toccare la terra

per bloccare o frenare il tuo volo.

Non stancarti di volare alto

quando ciò che più ti è caro

non ha la sua dimora in cielo ma nelle profondità della terra.

Non scendere a prenderti quanto ami,

seppur prezioso per te,

perché ciò intralcerebbe la libertà e la carica del tuo volo.

Non stancarti di volare alto

quando tutti, dal fondo della terra, ti gridano:

“scendi, è più facile, altri ti porteranno”.

Non ascoltare queste voci,

sebbene allettanti,

perché senza sacrificio e fatica

nulla ha senso nella tua vita.

Non stancarti di volare alto

perché è in questo volo la pienezza della tua vita,

l’intensità del tuo amore,

la fecondità del tuo donare,

la maternità del tuo essere…

Non stancarti di volare alto

perché sei stata creata per librare libera e felice

nell’immensità e nella vastità dei cieli dove risiede il tuo Infinito.

Non stancarti di volare alto,

guarda il tuo sole, sembra accecarti – è vero –

ma ti aprirà ad altre verità, a sconfinate profondità.

Se non perdi la tua vita,

se non perdi gli amori a te più cari,

se non perdi te stessa abbracciando l’immolazione del tuo volo,

non sarai mai felice…

Non stancarti di volare alto

perché in questo volo è racchiuso tutto ciò che sei:

la tua identità.

Volando alto, sempre più in alto,

scoprirai quanto amore c’è per te

e riuscirai a commuoverti

e le tue ali ti porteranno dentro di te,

nel luogo più sacro che hai

e lì riuscirai a cantare tutto l’amore da sempre racchiuso dentro di te.

Non stancarti di volare alto

perché è solo volando che realizzerai i tuoi sogni più segreti e nascosti,

quelli più veri e profondi.

Solo non stancandoti di volare alto

sarai rivestita della pienezza dell’umanità pensata per te dall’eternità

e allora volerai – e donerai quanto ti è donato – al mondo intero.

Non stancarti di volare alto

perché è Dio che muove le tue ali e, quando vacilleranno,

ti porterà sulle sue mani. (Melisa Palumbo)

tante volte in una

una volta in tante,

leggera sopra i tetti

con un sospiro di gioia nera

posandomi sui cornicioni

seduta in bilico su un comignolo

quanto quanto quanto

ho camminato sulle vie

ariose dell’orizzonte

fra nuvole salate e raggi di sole

un gabbiano dal becco aguzzo

un passero dalle piume amare

erano le sole compagnie

di una coscienza addormentata

vorrei sapere volare

ancora in sogno e ancora,

come una rondine,

da una tegola all’altra

e poi sputare sulle teste

dei passanti e ridere

della loro sorpresa, piove?

O sono lagrime di un dio ammalato?

Volo ancora, ma nelle tregue del sonno

il piede non più leggero

scivola via, una mano si aggrappa

alla grondaia che scappa

vorrei volando volare

e riempire di allegrie

le spine del buio. (Dacia Maraini)

senza posa cercare

nulla dietro lasciare.

Degli audaci è la vittoria,

di chi al cielo dirige lo sguardo

e mediocrità disprezza.

Sono i vermi che strisciano

e sono preda dei rapaci

che volteggiano nel cielo.

Indirizzare la mente

verso grandi ideali,

ambire l’irraggiungibile,

inseguire i propri sogni

anche per spinosi sentieri,

incuranti degli insuccessi,

pretendere il meglio in assoluto,

volare alto e un dì potersi dire:

ho fatto tutto ciò che ho potuto. (Ignazio Amico)

praterie di Maestà concede

e facili distese di cielo. (Emily Dickinson)

Frasi su volare per bambini

Chi più dei bambini vorrebbe imparare a volare? Quante volte da piccoli abbiamo indossato delle finte ali e abbiamo provato a lanciarci nel vuoto, da una sedia o dal divano, provando a sbattere quelle ali immaginarie, per spiccare il volo.

I bimbi sono affascinati dalla capacità di volare, che l’uomo purtroppo non ha. Vedono persone volare sin da piccoli, nei cartoni animati e nei film più famosi, come Peter Pan. Vediamo alcune canzoni e citazioni famose sul volo per bambini:

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro. (Mr. Rain)

Volare oh, oh

cantare oh, oh

nel blu dipinto di blu

felice di stare lassù

e volavo, volavo felice più in alto del sole

ed ancora più su

mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù

una musica dolce suonava soltanto per me. (Domenico Modugno)

cantare oh, oh nel blu dipinto di blu felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me. (Domenico Modugno) – Peter: Vieni con me!

– Wendy: Io… non so volare.

– Peter: Te lo insegno io e ti insegno anche a cavalcare i venti e via che si va… (Dal film Peter Pan)

Frasi su volare e sognare

Quanto è bello sognare? Concedersi la libertà di chiudere gli occhi e volare laddove ci porta la fantasia, in posti segreti e meravigliosi, che solo la nostra immaginazione può vedere. Non è detto però che i sogni non possano diventare realtà, a volte basta crederci davvero e saper attendere per fare in modo che si avverino. Come si dice? Volere è potere.

I sogni nel cassetto sono desideri nascosti in un angolo del nostro cuore, e ci piace speso volare con la fantasia e cercare di raggiungerli. Vediamo alcune frasi sul volo e i sogni che DiLei ha scelto per i veri sognatori come te:

Da un davanzale, con un colpo d’ala, anche una briciola può spiccare il volo. (Mario Postizzi)

Una volta lei mi disse che la chiave della felicità stava nell’avere sogni realizzabili. (Nicholas Sparks)

Diceva Paul Valéry: “Meglio essere una rondine che una piuma”. Tutte e due volano, ma la prima va dove vuole lei e la seconda dove vuole il vento. (Luciano De Crescenzo)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. (Goethe)

Il modo migliore per realizzare i tuoi sogni è svegliandoti. (Paul Valéry)

Il mio obiettivo non è mai stato registrare i miei sogni, ma solo realizzarli. (Man Ray)

Mai ti è dato un desiderio senza che ti sia dato anche il potere di realizzarlo. (Richard Bach)

Nell’ozio, nei sogni, la verità sommersa viene qualche volta a galla (Virginia Woolf)

Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. (Vincent Van Gogh)

L’aspetto più esilarante del volare senza ali è la sua assoluta semplicità: basta muovere braccia e gambe come per nuotare, solo che ci si muove nell’aria. È facile, non richiede sforzo fisico né mentale, solo un certo grado di focalizzazione. Basta essere convinti di riuscirci, e ci si riesce. (Andrea De Carlo)

Chi vuole imparare a volare, deve prima imparare a stare, ad andare, a correre, ad arrampicarsi e a danzare: non s’impara a volare volando! (Friedrich Nietzsche)

I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quella che l’aria offre alle ali; il nuotatore galleggia sugli abissi del fondo. (Erri De Luca)

Volare è utile, atterrare è necessario. (Eros Drusiani)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

Andare in bicicletta è la migliore approssimazione che conosca al volo degli uccelli. L’aereo porta semplicemente l’uomo sulla sua schiena come un Pegaso obbediente, ma non gli dà le ali per volare da solo. (Louis J. Helle, Jr.)

Non esiste nulla di reale, oltre al sogno e all’amore. (Anna de Noailles)

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. (Arthur Shopenhauer)

Citazioni e aforismi sul volo e volare

Ci capita spesso, quando vediamo gli uccelli chiusi in una gabbia, di pensare a quanto possano sentirsi liberi volando. Il volo è qualcosa di meraviglioso, che noi umani vediamo come magico. Sarebbe bello avere due grandi ali bianche, proprio come quelle degli angeli, da spiegare nel momento del bisogno, per raggiungere posti incantati o anche solo per godersi un pizzico di libertà e aria celeste. Ecco alcuni aforismi sul volo e la libertà di volare: