Le frasi più belle sui viaggi, per chi ama girare il mondo

Frasi sui viaggi, per chi ama partire

Cosa c’è di più bello che viaggiare? Partire alla scoperta del mondo, da soli o in compagnia, vivendo mille avventure e portando a casa ricordi memorabili. E ancora, ammirare paesaggi mozzafiato, imparare nuove culture e assaggiare cibi che non avevamo mai provato prima. C’è chi ama organizzare tutto sin nei minimi dettagli, assaporando il piacere del viaggio ancor prima della partenza. E c’è chi invece preferisce andare allo sbaraglio, zaino in spalla, pronto ad affrontare tutto ciò che di bello (e a volte anche di spiacevole) può trovarsi davanti.

Insomma, ci sono tantissimi modi per viaggiare, accomunati solamente dal desiderio di aprire la mente e conoscere nuovi orizzonti, tornando a casa con una valigia più snella e un bagaglio culturale decisamente più ampio. Su DiLei abbiamo raccolto alcune splendide frasi e citazioni famose sui viaggi, che descrivono alla perfezione le emozioni di chi parte verso mete sconosciute.

Frasi sui viaggi, le più belle

Le tanto agognate vacanze ti attendono: è l’occasione giusta per un viaggio alla scoperta di bellezze infinite, che sia vicino casa o dall’altra parte del mondo. Qualunque sia la tua meta, viaggiare è sempre un’esperienza magnifica. Ecco le frasi più profonde che ti faranno venir voglia di preparare la valigia.

Viaggio non per andare da nessuna parte, ma per andare. Viaggio per amore del viaggio. Il grande affare è muoversi. (Robert Louis Stevenson)

Viaggiare è nascere e morire ad ogni istante. (Victor Hugo)

I grandi viaggi hanno questo di meraviglioso, che il loro incanto comincia prima della partenza stessa. Si aprono gli atlanti, si sogna sulle carte. Si ripetono i nomi magnifici di città sconosciute. (Joseph Kessel)

C’è un significato in ogni viaggio che è sconosciuto al viaggiatore. (Dietrich Bonhoeffer)

I viaggi sono la parte frivola nella vita delle persone serie, e la parte seria nella vita delle persone frivole. (Anne Sophie Swetchine)

Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre: “Andiamo” – e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole. (Charles Baudelaire)

Viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare con mano i limiti della propria comprensione, la precarietà degli schemi e degli strumenti con cui una persona o una cultura presumono di capire o giudicano un’altra. (Claudio Magris)

In viaggio, la cosa migliore è perdersi. Quando ci si smarrisce, i progetti lasciano il posto alle sorprese, ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia. (Nicolas Bouvier)

Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina. (Agostino d’Ippona)

Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. (Edgar Allan Poe)

Io non sono più la stessa dopo aver visto la lucentezza della luna dall’altra parte del mondo. (Mary Anne Radmacher)

Viaggiando diminuisce il peso dello zaino sulle spalle ma aumenta il bagaglio della nostra anima. (Carlo Taglia)

Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente. La mente non sa separarsi dal viaggio. (Pat Conroy)

“La vita è come un viaggio”: frasi sul viaggio della vita

Proprio come un viaggio, la vita è un lungo percorso ricco di bellezze, ma anche di ostacoli che sembrano insormontabili. A volte cadi e poi ti rialzi, guardando sempre al futuro, verso la prossima destinazione. Scopriamo insieme le frasi più belle che raccontano del viaggio come metafora della vita.

La vita è un viaggio che deve essere fatto, non importa quanto siano cattive le strade e gli alloggi. (Oliver Goldsmith)

Nel viaggio della vita, sei padrone del tuo destino. (Saisnath Baijoo)

Ogni giorno è un viaggio e il viaggio stesso è la mia casa. (Matsuo Bashō)

La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. (Fernando Pessoa)

C’è un solo viaggio possibile: quello che facciamo nel nostro mondo interiore. Non credo che si possa viaggiare di più nel nostro pianeta. Così come non credo che si viaggi per tornare. L’uomo non può tornare mai allo stesso punto da cui è partito, perché, nel frattempo, lui stesso è cambiato. Da sè stessi non si può fuggire. Tutto quello che siamo lo portiamo con noi nel viaggio. Portiamo con noi la casa della nostra anima, come fa una tartaruga con la sua corazza. In verità, il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando. Per questo l’uomo deve poter viaggiare. (Andrei Tarkovsky)

La vita è un viaggio, e se ti innamori del viaggio, sarai innamorato per sempre. (Peter Hagerty)

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot)

La vita è breve e non abbiamo mai troppo tempo per allietare i cuori di coloro che stanno percorrendo il viaggio oscuro con noi. Oh sii pronto ad amare, affrettati ad essere gentile. (Henri Frederic Amiel)

La vita è un viaggio, e chi viaggia vive due volte. (ʿUmar Khayyām)

Ricorda sempre che la vita è un viaggio di apprendimento. Continua a riempire la tua mente con tutto ciò che è degno. (Catherine Pulsifer)

La vita è un viaggio che ha percorsi molto diversi, ma qualsiasi percorso tu scelga lo usi come il tuo destino. (Ryan Leonard)

Frasi sui compagni di viaggio

Viaggiare da soli o in compagnia? Le persone con cui decidi di condividere un’avventura del genere sono sicuramente quelle con cui hai più affinità. Ecco alcune citazioni famose che rivelano l’importanza di fare la scelta giusta.

Nella vita, non è dove vai, è con chi viaggi. (Charles M. Schulz)

La buona compagnia durante un viaggio fa sembrare la strada più breve. (Izaak Walton)

Quando viaggi con qualcuno, prendi grandi dosi di pazienza e tolleranza con il tuo caffè mattutino. (Helen Hayes)

Ho scoperto che non c’è alcun modo più sicuro per scoprire se la gente ci piace o la si odia, che viaggiare con loro. (Mark Twain)

Vai più veloce da solo, ma più lontano insieme. (Michael Benanav)

Un compagno allegro è una carrozza in un viaggio a piedi. (Johann Wolfgang Goethe)

C’è un legame non detto che crei con gli amici con cui viaggi. (Kristen Sarah)

Rendersi conto che nessuno può fare il viaggio al posto tuo è fondamentale. Così come lo è sapere che il viaggio è più stimolante se fatto in compagnia. (Jorge Bucay)

I viaggi si misurano meglio in amici, piuttosto che in miglia. (Tim Cahill)

L’amicizia è una presenza che non ti evita di sentirti solo, ma rende il viaggio più leggero. (David Trueba)

Frasi sui viaggi di coppia

E se la compagnia giusta per viaggiare fosse la tua dolce metà? Non c’è niente di più bello che condividere la passione per i viaggi con la persona che ami: i vostri ricordi saranno per sempre indelebilmente legati alle avventure meravigliose che avrete vissuto. E queste romantiche frasi ne racchiudono il senso in poche parole.

Non andare mai in viaggio con qualcuno che non ami. (Ernest Hemingway)

Mi dai te stesso? Verrai a viaggiare con me? Rimarremo vicini finché vivremo? (Walt Whitman)

La nostra luna di miele brillerà per tutta la vita: i suoi raggi svaniranno solo sulla tua tomba o sulla mia. (Charlotte Bronte)

La felicità è pianificare un viaggio in un posto nuovo con qualcuno che ami. (Marie Cribaillet)

Ecco tutti i posti in cui siamo stati. Ed ecco tutti i posti in cui andremo. Ed eccomi qui, sussurrandoti ancora e ancora e ancora: “Ti amo”. (John Green)

Siamo le persone più fortunate del mondo. Quante coppie viaggiano insieme e trascorrono del tempo di qualità come noi? (Lindsey Gormley)

Prendi quella persona e viaggia per il mondo. Acquistate un biglietto aereo per voi due, per viaggiare in tutto il mondo e andare in posti difficili da raggiungere e da cui è difficile uscire. E quando torni, se sei ancora innamorato di quella persona… sposala all’aeroporto. (Bill Murray)

Viaggiare è la cosa migliore che una coppia possa fare. È così che abbiamo avuto l’idea della luna di miele. Le coppie di novelli sposi vanno in un posto nuovo da sole in modo che tutto ciò che potrebbero avere è l’un l’altra. (Salil Jha)

Una coppia che viaggia insieme cresce insieme. (Ahmad Fuadi)

Viaggiare in compagnia di coloro che amiamo è una casa in movimento. (Leigh Hunt)

Frasi sui viaggi dalle canzoni

Molti grandi artisti hanno ceduto al fascino del viaggio, raccontando nelle loro canzoni cosa significhi davvero partire e godersi l’avventura. Ecco alcune delle frasi più suggestive da cui prendere spunto per condividere le foto della tua prossima vacanza.

Buon viaggio, che sia un’andata o un ritorno

Che sia una vita o solo un giorno

Che sia per sempre o un secondo

L’incanto sarà godersi un po’ la strada

Amore mio comunque vada

Fai le valigie e chiudi le luci di casa

Coraggio lasciare tutto indietro e andare

Partire per ricominciare

Che non c’è niente di più vero di un miraggio

E per quanta strada ancora c’è da fare

Amerai il finale

(Cesare Cremonini – Buon viaggio)

Pensiamo sempre all’America

Guardiamo lontano

Troppo lontano

Viaggiare è la nostra passione

Incontrare nuova gente

Provare nuove emozioni

E stare amici di tutti

(Eros Ramazzotti – Terra promessa)

Evitando le buche più dure

Senza per questo cadere nelle tue paure

Gentilmente senza fumo con amore

Dolcemente viaggiare

Rallentando per poi accelerare

Con un ritmo fluente di vita nel cuore

Gentilmente senza strappi al motore

E tornare a viaggiare

E di notte con i fari illuminare

Chiaramente la strada per saper dove andare

Con coraggio gentilmente, gentilmente

Dolcemente viaggiare

(Lucio Battisti – Sì viaggiare)

Non è facile sapersi bastare

Non è facile camminare

Non è facile in terra non familiare

Le cose che porto dentro

Sono chilometri che fanno arrivare

Le cose che tengo dentro

Sono indirizzi presi per non ridare

Sono oasi naturali

Sono fili di grano che arrivano al mare

Dobbiamo imparare a viaggiare, a viaggiare

Dobbiamo imparare ad andare sempre su

Solo più su, più su

Imparo dalla mente a viaggiare, a viaggiare

Imparo dalla gente che parla lingue in più

(Biagio Antonacci – Dopo il viaggio)

Paesi che non ho mai

Veduto e vissuto con te

Adesso si li vivrò

Con te partirò

Su navi per mari

Che, io lo so

No, no, non esistono più

Con te io li rivivrò

(Andrea Bocelli – Con te partirò)

Frasi sul viaggio divertenti

Viaggiare non è solo divertimento ed emozioni, ma anche saper affrontare qualche piccolo ostacolo. E come farlo al meglio, se non ridendoci un po’ sopra? Queste divertentissime battute ti ricorderanno che, anche nei momenti più difficili, un sorriso può cambiarti la giornata.

Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci, è difficile fermarsi. È come essere alcolizzati. (Gore Vidal)

Sono appena tornato da un viaggio di piacere: ho accompagnato mia suocera all’aeroporto. (Milton Berle)

Il momento più pericoloso di un viaggio in aereo è quando si prende il taxi. (Luciano De Crescenzo)

Se pensi che l’avventura sia pericolosa, prova la routine: è letale. (Paulo Coelho)

Il jet lag è per dilettanti. (Dick Clark)

Non sono stata dappertutto, ma è sulla mia lista. (Susan Sontag)

Un viaggio è come il matrimonio. Il modo certo per sbagliare è pensare di controllarlo. (John Steinbeck)

Ogni volta che viaggio con i miei 4 bambini dimentico sempre qualcosa. Come quanto sia stupido viaggiare con 4 bambini piccoli. (Jim Gaffigan)

Un viaggio in auto è un modo per l’intera famiglia di passare del tempo insieme e infastidirsi a vicenda in posti nuovi e interessanti. (Tom Lichtenheld)

Non ho ancora finito di disfare le valigie di un viaggio che ho fatto nel 2009. (Lauren Ashley Bishop)

I chilometri sono più corti delle miglia: risparmia benzina, fai il prossimo viaggio in chilometri. (George Carlin)

Questo è il primo anno in cui non andrò alle Fiji a causa del COVID-19. Normalmente non ci vado perché sono povero. (Brooke Miller)

La vita è breve: datti malato e prenota un volo last minute.

Definisci un buon volo per aspetti negativi: non sei stato dirottato, non sei caduto, non hai vomitato, non sei arrivato in ritardo, non eri nauseato dal cibo. Quindi sei grato. (Paul Theroux)

Quando ti prepari a viaggiare, stendi sul letto tutti i tuoi vestiti e tutti i tuoi soldi. Quindi prendi la metà dei vestiti e il doppio dei soldi. (Susan Heller)

Frasi sui viaggi in inglese

Infine, ecco alcuni aforismi di grandi autori inglesi, in lingua originale. Scegli il tuo preferito da condividere sui social, per raccontare a tutti quanto sia splendido partire per un bel viaggio.