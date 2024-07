Idee di look su come vestirsi in crociera

Fonte: 123RF Cosa indossare in crociera

Avete in programma un viaggio in crociera per le vacanze d’estate? È il caso di fare una valigia furba, in modo da ottimizzare lo spazio ed essere sicura di portare con te tutto quello che serve. Ecco qualche consiglio utile.

Cosa mettere in valigia in crociera

Se siete in partenza per un viaggio in crociera, vi raccomando (oltre a questo post ovviamente 😉 ) di leggere con attenzione le istruzioni da parte della vostra compagnia di viaggio, perché in nave esiste un dress code preciso che deve essere rispettato. Ciò premesso, ecco qualche consiglio di carattere generale.

Per il giorno

Per il giorno andranno benissimo pantaloncini o bermuda di tipo sartoriale, quindi non gli shorts cortissimi né minigonne eccessivamente sgambate. Canotte e top potrebbero non essere accettati: meglio optare per bluse e camicie con le maniche e con il colletto, che, oltre ad essere più elegante e chi, vi consente di essere vestite davvero con poco.

Per la sera

Per la sera, spesso si richiede di non indossare t-shirt e bermuda, ma vengono preferite bluse e pantaloni o gonne oppure abitini, anche al ginocchio. Quanto ai colore, potete scegliere quello che preferite: è estate, osate con il colore! Riservate però i capi più bling bling in paillettes e dettagli luccicanti alle serate di gala: qui sono da preferire abiti lunghi o sotto il ginocchio, luminosi ed eleganti.

Per le escursioni

A seconda delle destinazioni previste, in generale è utile non dimenticare bermuda leggeri in lino o cotone, top o t-shirt in fibra naturale, e, ovviamente, protezione solare, cappello in paglia e occhiali da sole. Personalmente, vi consiglio una bella borsa in paglia capiente che sia però chiusa con una zip, in modo da viaggiare leggere ma da poter portare con voi tutto quello che serve. In alternativa, uno zaino, da tenere appeso davanti in caso di visite in posti affollati. Quanto alle calzature, meglio optare per scarpe o sandali con la suola ben sostenuta, che siano di supporto in caso di lunghe camminate durante le quali, con scarpe piatte, la schiena potrebbe risentirne.

Cosa evitare in crociera

In generale

Esattamente come per il dress code dei capi da portare in crociera, anche per ciò che è bene evitare vi suggerisco di leggere con attenzione le indicazioni fornite da ciascuna compagnia, perché alcune fanno piccole eccezioni in alcuni casi specifici. In linea di massima, sono vietati i piccoli elettrodomestici, come piastre e phon, ma anche i ferri verticali, così utili per rinfrescare i capi che sono rimasti piegati in valigia. Per fortuna a bordo è sempre presente il servizio lavanderia che può ovviare a questo inconveniente.

Capi da evitare

Fate la valigia con criterio: non ha senso portarsi 5 paia di scarpe tacco 12. Le serate di gala sono poche: portatene un solo paio abbinabile con più capi diversi. Stesso vale per pochette e borse: ne basta una per la serata di gala e una piccola a tracolla da tenere in nave con le cose più importanti che preferite non lasciare in camera. Allo stesso modo, ottimizzate lo spazio in valigia pensando di riutilizzare per gite ed escursioni capi utilizzati in nave, magari per il giorno: evitare pezzi doppi vi aiuterà a ridurre l’ingombro e a viaggiare comode e leggere.

Un consiglio importante

Sulle navi da crociera, l’aria condizionata può essere davvero fortissima e, non potendo utilizzare phon, piastre e asciugacapelli, le chiome resteranno bagnate. Se nella vostra cabina potete regolare l’intensità, negli spazi comuni sarà più difficile. Munitevi quindi di pullover morbidi, giacche in denim o stole calde ma leggere da mettere sulle spalle, perché, soprattutto negli ambienti comuni, il freddo può essere poco piacevole!