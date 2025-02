Milano Fashion Week 2025, come vestirsi: consigli di stile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Leonie Hanne alla New York Fashion Week

L’attesa è terminata, possiamo finalmente dirlo: manca soltanto una manciata di ore all’inizio della sospirata Milano Fashion Week che ci aprirà un gradito scorcio sulla moda autunno-inverno 2025/2026. Le tendenze del futuro, pare, non saranno presto più da considerarsi un nostro problema: diverso, invece, è il discorso che concerne in quale tenuta si dovrà affrontare la sfilza di defilé ed eventi che movimenteranno la capitale lombarda. Riuscire ad individuare in quale modo amalgamarsi al clima modaiolo che vi aleggerà, distinguendosi eventualmente al contempo dalla massa per notevole personalità non è certo una missione facile. Niente di impossibile, però, con la giusta e puntuale guida sottomano.

Come vestirsi alla Milano Fashion Week 2025: la guida definitiva

Come può una comune mortale, seppur fashionista fino all’osso, non rischiare di sentirsi un pesce fuor d’acqua in mezzo al grande viavai di celebrities e designer d’altra moda che da un momento all’altro prenderanno ad occupare Milano per la Settimana della Moda? Gli americani direbbero “Fake it until you make it”, ma non siamo più a New York, dunque: una buona dose di faccia tosta è già una gradita base di partenza che, unita alle giuste dritte di stile, contribuirà fortemente nel consentire di portare a casa il risultato.

Cappotto scenografico, slingback e borsetta di tendenza

Puntare la totale attenzione su di un cappotto importante e a tratti scenografico ha dalla sua tutta una serie di vantaggi: non soltanto questo riparerà chi ne è infilata da temperature ancora troppo poco indulgenti, ma costituirà un ottimo biglietto da visita lasciando intuire un gran look anche al di sotto.

Abbinare uno di questi a delle slingback in vernice, scelta di classe ma anche strategica se accessoriate di pratico kitten heel, e ad una delle borse attualmente di tendenza farà già tutto il lavoro necessario.

Capospalla oversize, longuette e stivali al ginocchio

Tra i capispalla di tendenza i più cool attualmente sono di certo quelli dalle fattezze oversize, dall’apparenza ricercata ma avente in sé una generosa dose di comfort: shearling, bomber e blazer in lana sono attualmente i prediletti nella categoria.

L’ulteriore punto a favore di tali capi? L’irresistibile aura mannish che trasudano. Ebbene, le linee maschili in questione rendono ancor più immediato l’individuare il resto delle parti fondamentali a comporre la mise, che dovranno essere il più sensuali e femminili possibile per creare un interessante contrasto. Una gonna midi a matita e degli stivali al ginocchio sono a dir poco perfetti allo scopo.

Pelliccia, balaclava e stivali

Quale miglior modo di mimetizzarsi tra modelle, influencer e stylist se non farlo affidandosi allo scenario fashion attuale, ed indossando quindi le maggiori tendenze in vigore?

Stando a quanto queste ci hanno insegnato in tempi recenti, nel guardaroba di ogni fashionista che sia degna del titolo che porta non dovrebbero assolutamente mancare capi in pelliccia: va da sé come scegliere una faux fur in veste di capo cardine del look per prendere parte alla Milano Fashion Week sia il primo passo da fare. Il tocco in più? Aggiungervi un balaclava, accessorio tra i più ricercati del periodo. Un abito lungo in maglia al di sotto et voilà, l’outfit da star è servito.