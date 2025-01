Fonte: IPA Chiara Ferragni con un balaclava bianco

È l’accessorio dell’inverno, che abbiamo visto sulle passerelle e, poi, sulle strade e ricorda un capo che pare abbia preso piede ai tempi della Guerra di Crimea, quando i soldati inglesi vennero dotati di questi particolari copricapi per ripararsi dal freddo durante la battaglia di Balaklava.

Stiamo parlando dei balaclava, cappucci che si infilano come dei cappelli, ma che vanno a coprire l’intero capo fino a raggiungere il collo. Una specie di passamontagna, ma declinato in versione estremamente fashion e chic, come abbiamo visto nelle sfilate ma anche nelle immagini che ritraggono le celeb.

Non solo in montagna, ma anche in città, i balaclava diventano l’accessorio fashion da sfoggiare e di cui non si può proprio più fare a meno, non solo per scaldarsi ma anche per sfoggiare un capo must have di stagione. E li possiamo indossare anche noi: quali scegliere tra i tanti modelli.

Balaclava, molto più di un cappello: perché indossare questi cappucci

Caldi e confortevoli, i balaclava sono davvero l’accessorio capace di svoltare ogni look e di regalargli il giusto tocco sofisticato e avvolgente. Pensati per coprire il capo e il collo, sono allo stesso tempo caldi e chic, oltre a mettere in evidenza il viso.

Ci sono di tutte le fogge e colori, possono essere ricreati anche con una grande sciarpa da avvolgere sulla testa, oppure si possono acquistare alcuni modelli davvero classici e che si possono abbinare a ogni tiplogia di abbigliamento: da quello più casual, a opzioni più eleganti e per occasioni speciali.

Tra le opzioni più sofisticate si deve citare quella sfoggiata da Emma Corrin: l’attrice ha indossato una cuffia modello balaclava in occasione della premiere di Nosferatu, con tanto di retina e fiori effetto gioiello.

Indimenticabile, poi, il top cuffia sfoggiato da Cara Delivigne all’ultimo Met Gala in cui era davvero scintillante e favolosa: si trattava di una sorta di balaclava che si allungava a diventare una maglia tempestata di cristalli.

Si può spaziare dai look più sofisticati e unici, a opzioni più casual e da tutti i giorni, ma una cosa è certa: questi particolari passamontagna sono l’accessorio giusto da sfoggiare durante la stagione più fredda.

Balaclava, i modelli da scegliere per essere alla moda

Avvolgenti, caldi, ma anche capaci di regalare un tocco speciale a ogni look: i balaclava sono l’accessorio da sfoggiare adesso.

Li abbiamo visti sulle passerelle, ma vengono apprezzati anche dalle star che li indossano anche nelle maniere più particolari. Come ha fatto Kim Kardashian che lo ha abbinato a maglietta crop e slip di un costume.

Oppure si può scegliere di utilizzare delle opzioni più classiche e indossare i balaclava con jeans, abbigliamento termico, o anche con un vestito, abbinandolo a un lungo cappotto che tenga caldo.

Molto basic, ad esempio è il modello proposto da Dreshow che lo vende morbido, con coulisse e che avvolge il collo senza stringere. Si può portare alzato a coprire il capo, oppure tenere come sciarpa. È realizzato al 85% in poliestere, 10% viscosa e 5% nylon ed è confortevole.

Balaclava Dreshow Cappuccio con coulisse che si può indossare anche come sciarpa

Un’alternativa è quella offerta da Yekeyi, chiusura con coulisse ed elastico inferiore, è realizzato con i seguenti materiali: 60% cashmere 30% lana 10% microfibra. Il risultato è molto morbido ed è un cappuccio comodo da indossare.

Offerta Balaclava Yekeyi Cappuccio morbido e avvolgente

I cappucci più tecnici

Se si cerca qualcosa di più pratico e tecnico, esistono anche delle opzioni calde adatte alle temperature rigide della montagna.

Il passamontagna di Shy Velvet è in pile termico, antivento, scalda il collo e copre il viso ed è la scelta perfetta per chi pratica sport all’aria aperta in inverno. Inoltre, è molto leggero, unisex e in taglia unica.

Offerta Passamontagna di Shy Velvet In pile termico, copre collo e viso dalle temperature più rigide

Fantastico anche il balaclava di Yamee resistente al vento e al freddo, si può indossare in tanti modi diversi essendo regolabile e versatile. Ha una parte che si può alzare a coprire il volto: andando a scaldare viso, collo e testa, oppure mettere nella maniera più confortevole in base alle esigenze e alle temperature.

Balaclava di Yamee Regolabile e versatile adatto a ogni situazione

E per chi vuole una sciarpa di grandi dimensioni che si possa indossare proprio come un balaclava? Si può scegliere quella di Embouro di cashmere 150 x 75 centimetri che si trova in dieci differenti colori.

Sciarpa Embouro Da usare anche per avvolgere il capo

L’ispirazione migliore in questo senso ce l’ha offerta Beatrice Valli, che ha usato una grande sciarpa per avvolgerla in maniera elegante e alla moda intorno alla testa.

