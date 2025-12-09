Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

All’ufficiale inizio dell’inverno mancano ancora un paio di settimane ma il gelo — evidentemente — non lo sa e si è palesato prima del tempo, quasi come per soddisfare la voglia di ogni più freddolosa fashionista sulla piazza di avvolgersi in strati e strati di morbida lana anche solo per lasciare brevemente casa.

Dietro a questa smania, prima ancora del sincero amore per il panorama innevato e le basse temperature, c’è lo scenario knitwear dell’autunno-inverno 2025/26: sì, perché la maglieria del momento è forse la più glamour mai vista, una sorta di seconda pelle (una spessa e soffice, però) haute couture dai volumi ora minimal ora scultorei, che si accoglie volentieri come un caldo abbraccio.

Tra raffinatissimo minimalismo, design scenografici e consistenze che rassicurano, lana e cashmere sono di nuovo tornati ad essere i grandi protagonisti: a sferruzzarli sono state le grandi maison in primis, sfornando outfit caldi ed avvolgenti che permettessero di proiettare le sfilate lungo i marciapiedi innevati. Subito seconde, dalla loro, le celebrities non si sono certo lasciate sfuggire l’occasione di portare la perfetta incarnazione del comfort sempre con sé: addosso. Tra le più fedeli sostenitrici della tendenza Elisabetta Gregoraci, che in vacanza a St. Moritz si è davvero sbizzarrita.

Lo knitwear dell’inverno 2026 secondo Elisabetta Gregoraci: tutti i soffici look a St. Moritz

L’inverno di Elisabetta Gregoraci ha avuto inizio — un po’ in anticipo — a St. Moritz: la conduttrice italiana ha trascorso lì il ponte dell’8 dicembre, come ha fatto sapere su Instagram attraverso stories e sequenze infinite di foto ricordo.

Ad alta quota, tra neve a perdita d’occhio, sciate ed assoluto relax vista cime vertiginose e baite di montagna, eccola adeguare il suo stile alle rigide temperature alpine ma senza per nessun motivo rinunciare all’estetica.

Ad introdurre il carosello è sicuramente uno dei look più rappresentativi del concetto, quello con maxi cardigan in lana firmato Miu Miu, color panna e dalle greche e i decori in rosso e nero. Se era perfettamente abbinato il cappellino con tanto di pompon, sotto al soffice capo spuntava una sensuale catsuit nera con scollo asimmetrico. Insomma, chi ha detto che outfit caldi e confortevoli non possano comprendere anche un tocco di seduzione?

È Miu Miu anche il secondo cardigan sfoggiato dalla showgirl, questa volta corto, rosa acceso e caratterizzato da vivace stampa Jacquard: jeans skinny in lavaggio scuro e stivali neri al ginocchio completavano il tutto in chiave casual.

Ed ecco poi una terza fashion combo degna di nota, data da maglioncino bianco candido (alla Cloud Dancer-mania) con balaclava annesso, riconoscibile per la scritta “Haute route”, guantini spessi e pantaloni marroni.

Elisabetta Gregoraci, il total black sensuale a Londra

Prima di volare in Svizzera, Elisabetta Gregoraci ha fatto tappa a Londra per i Fashion Awards 2025: se all’evento il sofisticato look è ricaduto su camicia in seta — con cravatta lasciata aperta attorno al collo — e lunga gonna nera a vita alta, a catturare l’attenzione del popolo social è stato un total black semplice ma molto sensuale.

A comporre l’ensemble monocolore un top dalle spalline sottili, effetto lingerie, un paio di shorts aderenti, delle collant nere e degli stivali slouchy. Minimal, senz’altro, ma d’effetto.

