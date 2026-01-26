Elisabetta Gregoraci maestra di stile (anche) sulla neve: il look di tendenza a St.Moritz

Elisabetta Gregoraci è tornata a St. Moritz per un weekend: giusto il tempo di sfoggiare un look da neve degno di nota, e confermare così di saperla lunga in fatto di stile

IPA Elisabetta Gregoraci

Una maestra di stile resta tale ovunque, che eserciti il proprio talento tra atmosfere tropicali oppure artiche, ed è esattamente questo che sa fare bene Elisabetta Gregoraci: la conduttrice ha accolto il 2026 con molteplici viaggi, e dalle mete più disparate, sbizzarrendosi con i look più diversi. Eccola dunque continuare questa tradizione tornando l’ennesima volta nell’amata St. Moritz, appena dopo poche settimane, per sfoderare ancora il meglio del proprio armadio sulla neve.

Elisabetta Gregoraci, il look di tendenza a prova di neve per il weekend a St. Moritz

“Saint Moritz things”, con queste parole Elisabetta Gregoraci ha iniziato il racconto del fine settimana appena vissuto su Instagram, per i suoi followers. Dopo il soggiorno dello scorso dicembre, la conduttrice è tornata in quel di St. Moritz e nelle nuove foto social appare più sorridente e serena che mai, in mezzo alla neve.

Tra scorci suggestivi, gite a cavallo, golosi pasti, qualche dolce in più e la tappa fissa al Billionaire, di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore, a saltare all’occhio sono stati alcuni suoi outfit decisamente molto trendy.

In particolare, a colpire è stato il look d’apertura del carosello fotografico: vediamo in foto la quarantacinquenne indossare quello che ha tutta l’aria d’essere un caldissimo capospalla in lana, color beige e dalla trama intrecciata, sopra ad un paio di jeans dal taglio morbido scelti in un lavaggio scuro.

Ecco poi al di sotto fare capolino una sciarpa leggera color tortora ed un maglioncino dalle maniche corte, melangiato blu e bianco, firmato Prada, mentre sul capo un berretto in lana cashmere, en pendant, sempre dello stesso brand.

È di Prada anche la deliziosa borsa a mezzaluna color cammello che le vediamo stringere nella mano sinistra, precisamente l’Arqué small in montone, mentre sono targati Miu Miu i guanti bianco panna con dita spuntate. UGG classic ultra mini ai piedi, e la tenuta da neve di tendenza è servita.

Se è di matrice assolutamente casual la mise appena analizzata, è completamente diversa quella che appare nel quinto scatto scorrendo di lato: collant nere velate e little black dress dalle maniche a tre quarti, bordato di fitte piume, compongono il total black super sensuale che la showgirl ha indossato per la serata. Che dire, tutto giusto.

Elisabetta Gregoraci, la sua vita sentimentale adesso

Da qualche tempo a questa parte, ormai, Elisabetta Gregoraci sta riuscendo nell’ardua impresa di mantenersi ben lontana dal moto del gossip. Dopo la fine della sua chiacchieratissima storia con Giulio Fratini la conduttrice si è sempre detta single e felice, il che in effetti corrisponde all’immagine di sé che ha dato negli ultimi mesi.

Per niente interessata a buttarsi in nuove frequentazioni, ha detto: “Certo, se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga. L’importante è che la ami. Il resto non importa”. Sono in molti, però, a chiedersi se non vi sia traccia di un amore mai davvero dimenticato.

Nonostante la sosta al Billionaire, in Svizzera, non è chiaro se sia riuscita ad incontrare o meno Briatore o se insieme a lei ci fosse il figlio Nathan Falco, comparso in alcune foto condivise nelle Instagram Stories nel corso dei giorni passati. Insomma, non ci resta che rimandare a domani l’effettiva risposta.